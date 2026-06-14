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వారణాసి జిల్లా కోర్టులో జడ్జి కుర్చీ ఖాళీగా ఉందనీ... (వీడియో)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసి జిల్లా కోర్టులో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. శుక్రవారం జిల్లా జడ్జి సెలవులో వెళ్లారు. అయితే, ఉదయాన్నే కోర్టు హాలులోకి వచ్చిన వందనా గుప్తా (50) అనే మహిళ నేరుగా వెళ్లి జడ్జి కుర్చీలో కూర్చుని గావెల్తో (చెక్క సుత్తి) కొడుతూ 'ఆర్డర్ ఆర్డర్.. విచారణలు ప్రారంభించండి?' అని సూచనలు జారీ చేశారు.
ఊహించని ఈ ఘటనతో అవాక్కయిన న్యాయవాదులు కిందికి దిగాలని ఆమెను ఎంతగా కోరినా ససేమిరా అన్నారు. దగ్గరకు ఎవరూ రావద్దని హెచ్చరించారు. దీంతో కోర్టు హాలులో కాసేపు గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది.
ఆ తర్వాత మహిళా పోలీసుల సాయంతో ఆమెను కిందికి దింపి కంటోన్మెంట్ ఠాణాకు తరలించారు. పోలీసుల విచారణలో వందన మానసిక పరిస్థితి బాగాలేదని గుర్తించి, నగర శివారులోని శివ్పుర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆమెను కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
జడ్జి సీటు ఖాళీగా ఉందని..— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) June 14, 2026
ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి జిల్లా కోర్టులో శుక్రవారం జిల్లా జడ్జి సెలవులో ఉండటంతో ఒక అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఉదయాన్నే కోర్టు హాలులోకి వచ్చిన వందనా గుప్తా (50) అనే మహిళ నేరుగా వెళ్లి జడ్జి కుర్చీలో కూర్చున్నారు. అక్కడ ఉన్న గావెల్ను(చెక్క సుత్తి) కొడుతూ… pic.twitter.com/pEQLBgt46L
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
శర్వా భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'భోగి'. దర్శకుడు సంపత్ నంది. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రాన్ని లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్-లుక్, పుట్టినరోజు పోస్టర్లుకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది.. పల్లెటూరి యువతిగా కథానాయిక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కనిపించిన ఫస్ట్-లుక్కు కూడా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.
Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
పేరుకు సుకుమారి కానీ ఆమెను టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాక్ కు గురవుతారు.. ఈ పాయింట్ తో ఓ..! సుకుమారి చిత్రం రూపొందుతోంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తిరువీర్ కథానాయకుడు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.కాగా, నేడు చిత్ర బృందం టీజర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది.