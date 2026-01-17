దాబాలో మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం.. సీసీటీవీలో అంతా రికార్డ్.. చివరికి?
హర్యానాలో 42 ఏళ్ల మహిళపై ఐదుగురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన నిందితులను పోలీసులు 8 గంటల్లోనే నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన బాధిత మహిళ తన బంధువులతో కలిసి ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ ఈ నెల 12న తెల్లవారుజామున బహదూర్గఢ్కు చేరుకున్నారు. ఢిల్లీ-రోహ్తక్ రోడ్డులోని పండిట్ శ్రీరామ్ శర్మ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో బస్సు దిగిన వారిని ఐదుగురు నిందితులు వెంబడించారు.
తెల్లవారుజామున సుమారు 2:30 గంటలకు ఆమె బంధువులను బెదిరించి మహిళను బలవంతంగా పక్కనే ఉన్న ఓ నిర్మానుష్యమైన దాబాలోకి తీసుకెళ్లి ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు.
బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. ఘటనా స్థలంలోని దాబాలో ఉన్న సీసీటీవీ డీవీఆర్ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించి నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టయిన వారిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, వారికి రెండు రోజుల పోలీస్ కస్టడీ విధించారు.