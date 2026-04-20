మీరు చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉన్నారు.. మీ వయసెంత? మహిళకు క్యాబ్ డ్రైవర్ వేధింపులు
వ్యక్తిగత పనుల కోసం అత్యవసరంగా వెళ్లాలనుకునేవారు క్యాబ్లను బుక్ చేసుకుంటారు. ఇలాంటి క్యాబ్ డ్రైవర్లలో పలువురు కస్టమర్లతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుంటూ వార్తలకెక్కుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఓ మహిళను వేధించాడు. మీరు చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంటారు.. మీ వయసెంత అంటూ మెసేజ్ పంపించాడు. ఈ విషయాన్ని ఆ బాధితురాలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించడంతో అది వైరల్ అయింది.
ఓ మహిళ కస్టమర్ ర్యాపిడో బుక్ చేసుకున్నారు. తీరా గమ్యం చేరిన తర్వాత ఆ ర్యాపిడో డ్రైవర్ కస్టమర్ ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్తో వాట్సప్లో కాంటాక్ట్ అయ్యాడు. అజ్ఞాత వ్యక్తిలా చాట్ చేయడం ప్రారంభించాడు. 'మీరు చూడ్డానికి అందంగా ఉన్నారు.. మీ వయసెంత?' అంటూ చాట్ చేశాడు.
దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. దీనిపై ర్యాపిడో సంస్థ స్పందించింది. ఆ డ్రైవర్ అనుచిత ప్రవర్తనపై క్షమాపణలు కోరింది. రిజిస్టర్డ్ ఫోన్ నంబరు, రైడ్ ఐడీ ద్వారా సదరు వ్యక్తిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వివరణ ఇచ్చింది.