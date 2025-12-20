హోటల్లో మహిళా షూటర్పై అత్యాచారం.. గదిలో బంధించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది..
ఒక పోటీలో పాల్గొనడానికి ఫరీదాబాద్లో బస చేసిన సమయంలో తనపై హోటల్లో అత్యాచారం జరిగిందని 23 ఏళ్ల మహిళా షూటర్ ఆరోపించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఓ మహిళ స్నేహితురాలితో సహా ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
బుధవారం సాయంత్రం ఈ అత్యాచారం జరిగింది. బాధితురాలు నిందితులను హోటల్ గదిలో బంధించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా సరాయ్ ఖవాజా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి, నిందితులైన సతేంద్ర, గౌరవ్, షూటర్ స్నేహితురాలిని హోటల్ ప్రాంగణం నుంచే అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆ మహిళా షూటర్ మంగళవారం (డిసెంబర్ 16) తన స్నేహితురాలితో కలిసి ఒక పోటీలో పాల్గొనడానికి ఫరీదాబాద్కు వచ్చింది. బుధవారం (డిసెంబర్ 17) సాయంత్రం, పోటీ ముగిసిన తర్వాత, ఆమె స్నేహితురాలు ఫరీదాబాద్లో నివసించే పరిచయస్తుడైన గౌరవ్కు ఫోన్ చేసి, తమను మెట్రో స్టేషన్లో దింపమని కోరింది.
గౌరవ్ తన స్నేహితుడు సతేంద్రతో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు. ఆ నలుగురూ ఫరీదాబాద్లోనే ఉండి మరుసటి రోజు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. తరువాత వారు ఒక హోటల్లో రెండు గదులు బుక్ చేసుకున్నారని, అందులో ఒక గదిలో పార్టీ చేసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో తన స్నేహితురాలు గౌరవ్తో కలిసి కిందికి వెళ్లినప్పుడు, గదిలో ఉన్న సతేంద్ర తనపై అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు ఆరోపించింది. ఆపై మరొకరి సాయంతో నిందితుడిని గదిలో బంధించి పోలీసులను సంప్రదించానని బాధితురాలు తెలిపింది.
పోలీసు బృందం హోటల్కు చేరుకుని ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసింది. వారిని నగర కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపినట్లు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ రాకేష్ కుమార్ తెలిపారు.