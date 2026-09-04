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  4. Woman Wrestler Jumps Into 100-Foot Gorge With 3 Children, 1 Daughter Survives
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (18:05 IST)

'మహారాష్ట్ర ఆడపులి' ముగ్గురు పిల్లలతో ఆత్మహత్య

Woman Wrestler
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (18:05 IST)
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మహారాష్ట్ర ఆడపులిగా గుర్తింపు పొందిన జాతీయ స్థాయి మహిళా రెజ్లర్ అశ్విని మనోహర్ పాల్ తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పలు జాతీయ స్థాయి ఈవెంట్లలో సత్తా చాటిన ఆ మహిళా రెజ్లర్‌కు ఇపుడు ఏం కష్టమొచ్చిందో ఏమో తెలియదు గానీ కన్నబిడ్డలతో కలిసి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. 
 
జాతీయ స్థాయి మహిళా రెజ్లర్ అశ్విని మనోహర్‌ పాల్ తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి వంద అడుగుల లోయలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం సృష్టించింది. ఇద్దరు పిల్లలు సహా ఆమె మృతి చెందగా.. మరో కుమార్తె ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఈ ఘటన ధారాశివ్ జిల్లా నాల్దుర్గ్‌ కోట వద్ద చోటుచేసుకుంది. 
 
ధారాశివ్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఘటనలో అశ్వినితోపాటు ఐదున్నరేళ్ల కుమారుడు అజింక్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. రెండున్నరేళ్ల కవల పిల్లల్లో ఒకరైన క్రాంతి చికిత్స పొందుతూ ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలు విడిచింది. మరో కుమార్తె వీర ప్రాణాలతో బయటపడినా.. తీవ్రంగా గాయపడింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. 
 
జాతీయ స్థాయిలో ఐదు స్వర్ణాలు, ఆరు రజత పతకాలను గెలుచుకున్న రెజ్లర్‌ అశ్విని ఆత్మహత్య వార్త మహారాష్ట్రలో సంచలనంగా మారింది. దీంతో ఆమె మరణం పలువురిని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. తన కుమార్తెను అల్లుడు, అతడి కుటుంబ సభ్యులే మానసికంగా, శారీరకంగా హింసించారని అశ్విని తండ్రి ఆరోపించారు. ఆ దిశగానూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నాల్దుర్గ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఇప్పటికే కేసు నమోదైంది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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