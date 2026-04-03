డేటింగ్ యాప్స్... ఆ విషయంలో మహిళలే టాప్.. 149 శాతం పెరిగింది.. ఏంటి?
భారత్లో డేటింగ్ యాప్స్ వినియోగిస్తున్న మహిళల సంఖ్య రెండేళ్లలో 149 శాతం పెరిగింది. మోడరన్ లైఫ్ స్టైల్, ఎమోషనల్గా సంతృప్తి లేకపోవడం వల్ల పెళ్లి తర్వాత అక్రమ సంబంధాల కోసం వెతుకుతున్నట్లు సర్వే రిపోర్ట్లో పేర్కొంది.
డేటింగ్ యాప్ వినియోగిస్తున్న మహిళల సంఖ్య రెండేళ్లలో 148 శాతం పెరిగింది. మోడరన్ లైఫ్ స్టైల్, ఎమోషనల్గా సంతృప్తి లేకపోవడం వల్ల తర్వాత అక్రమ సంబంధాల కోసం వెతుకుతున్నట్లు సర్వే రిపోర్ట్లో పేర్కొంది.
డేటింగ్ యాప్ వినియోగిస్తున్నవారిలో 65శాతం పురుషులు ఉండగా, 35శాతం మహిళలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఈ యాప్లో 18శాతం యూజర్లతో బెంగళూరు నగరం తొలి స్థానంలో ఉండగా, హైదరాబాద్ 17శాతంతో రెండో స్థానంలో వున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ 11శాతం, ముంబై 9శాతం యూజర్లను కలిగివున్నాయి.
కేవలం మెట్రో నగరాలే కాకుండా లక్నో, చండీగఢ్, సూరత్, పాట్నా, గువహటి వంటి చిన్న నగరాల్లో కూడా ఈ ట్రెండ్ వేగంగా పెరుగుతుందని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది. తమిళనాడులోని సంప్రదాయ నగరమైన కాంచీపురం కూడా ఇలాంటి సంబంధాలకు హాట్ స్పాట్గా మారుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.
మోడ్రన్ లైఫ్స్టైల్, ఎమోషనల్గా తమ జీవిత భాగస్వామితో సంతృప్తి లేకపోవడం, తమ పార్ట్ నర్ తమకు సమయం ఇవ్వకపోవడం, కొత్తదనంతో పాటు థ్రిల్ కోసం కూడా వివాహేతర సంబంధాల వైపు చూస్తున్నారని ఈ సర్వేలో తేలింది.