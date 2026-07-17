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  4. Womens underwear missing at night, reappear next day. Hidden CCTV reveals mystery
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మహిళల లోదుస్తులు దొంగలిస్తున్న యువకుడి అరెస్టు... ఎక్కడ?

underwear missing accused
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (11:41 IST)
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బెంగుళూరులో మహిళల దుస్తులు దొంగలిస్తున్న యువకుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆరేసిన దుస్తులను ఎత్తుకెళ్లి.. ధరించి మరుసటి రోజు తిరిగి ఇస్తున్నాడు. బాధితులు తమ గృహాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఈ దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
బెంగళూరులోని హోయసల నగరులో నివసించే ఇద్దరు మహిళలు తమ ఇంట్లో ఓ వింత పరిణామం జరుగుతున్నట్లు గమనించారు. తాము ఉతికి ఇంటి డాబాపై ఆరేసిన లోదుస్తులు రాత్రికి రాత్రే మాయంకావడం, అయితే ఆశ్చర్యకరంగా పోయినవి మరుసటి రోజు అదే ప్రదేశంలో తిరిగి ప్రత్యక్షమవ్వడం వారికి అయోమయం కలిగించింది. పాతవి తిరిగి వస్తున్నా, అదే సమయంలో కొత్తగా ఆరేసిన మరో జత అదృశ్యమయ్యేది. ఈ మిస్టరీని ఛేదించేందుకు ఆ మహిళలు తమ టెర్రస్‌పై ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒక సీసీ కెమెరాను అమర్చారు.
 
జులై 2వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో నిందితుడి కదలికలు ఆ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఆ ఫుటేజ్‌లో ఓ యువకుడు టెర్రస్‌పైకి ఎక్కి, ముందు రోజు దొంగిలించిన లోదుస్తులను తిరిగి అక్కడ పెట్టి, కొత్తగా ఆరేసిన మరో జతను తీసుకుని వెళ్లడం స్పష్టంగా కనిపించింది. అంతేకాకుండా ఆ దుస్తులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం కూడా నమోదైంది.
 
ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిని అస్సాంకు చెందిన 23 ఏళ్ల అబ్దుల్ హుస్సేన్‌గా గుర్తించారు. నిందితుడికి మానసిక సమస్య ఉన్నట్లు, మహిళల ప్రవర్తనా రీతులను ప్రదర్శిస్తున్నట్లు ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఇలాంటి రెండు ఘటనలను నిర్ధారించామని, ఈ తరహా కేసులు ఇంకా ఏమైనా జరిగాయా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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