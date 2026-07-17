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మహిళల లోదుస్తులు దొంగలిస్తున్న యువకుడి అరెస్టు... ఎక్కడ?
బెంగుళూరులో మహిళల దుస్తులు దొంగలిస్తున్న యువకుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆరేసిన దుస్తులను ఎత్తుకెళ్లి.. ధరించి మరుసటి రోజు తిరిగి ఇస్తున్నాడు. బాధితులు తమ గృహాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ఈ దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
బెంగళూరులోని హోయసల నగరులో నివసించే ఇద్దరు మహిళలు తమ ఇంట్లో ఓ వింత పరిణామం జరుగుతున్నట్లు గమనించారు. తాము ఉతికి ఇంటి డాబాపై ఆరేసిన లోదుస్తులు రాత్రికి రాత్రే మాయంకావడం, అయితే ఆశ్చర్యకరంగా పోయినవి మరుసటి రోజు అదే ప్రదేశంలో తిరిగి ప్రత్యక్షమవ్వడం వారికి అయోమయం కలిగించింది. పాతవి తిరిగి వస్తున్నా, అదే సమయంలో కొత్తగా ఆరేసిన మరో జత అదృశ్యమయ్యేది. ఈ మిస్టరీని ఛేదించేందుకు ఆ మహిళలు తమ టెర్రస్పై ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒక సీసీ కెమెరాను అమర్చారు.
జులై 2వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో నిందితుడి కదలికలు ఆ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఆ ఫుటేజ్లో ఓ యువకుడు టెర్రస్పైకి ఎక్కి, ముందు రోజు దొంగిలించిన లోదుస్తులను తిరిగి అక్కడ పెట్టి, కొత్తగా ఆరేసిన మరో జతను తీసుకుని వెళ్లడం స్పష్టంగా కనిపించింది. అంతేకాకుండా ఆ దుస్తులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం కూడా నమోదైంది.
ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడిని అస్సాంకు చెందిన 23 ఏళ్ల అబ్దుల్ హుస్సేన్గా గుర్తించారు. నిందితుడికి మానసిక సమస్య ఉన్నట్లు, మహిళల ప్రవర్తనా రీతులను ప్రదర్శిస్తున్నట్లు ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఇలాంటి రెండు ఘటనలను నిర్ధారించామని, ఈ తరహా కేసులు ఇంకా ఏమైనా జరిగాయా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.
Varun Tej: కొరియన్ కనకరాజు లో దక్షా నాగర్కర్, వరుణ్ తేజ్ లపై స్పెషల్ సాంగ్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించింది. టైటిల్ గ్లింప్స్ , ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిద', టీజర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Kiran Abbavaram : తత్వం లోని పాట విడుదల చేసిన కిరణ్ అబ్బవరం
మర్డర్ మిస్టరీ, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో రూపొందుతున్న చిత్రం తత్వం ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. కాగా ఈ చిత్రంలోని 'ఊపిరాంత ఇవాళ్లే ఊగేస్తుంది ఊయాలే' అనే పాటను ప్రముఖ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ మెలోడి సాంగ్కు చేతన భరద్వాజ్ బాణీలు అందించిన ఈ పాటకు భాస్కర భట్ల సాహిత్యాన్ని సమాకూర్చగా, అనురాగ్ కులకర్ణి ఈ సాంగ్ను ఆలపించారు.
ముగ్గురు స్నేహితుల కథగా MRP – నీకెంత నాకెంత మూవీ రివ్యూ
నటీనటులు : నరేష్ అగస్త్య, డోనల్ బిష్ట్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, కాశిరెడ్డి రాజ్కుమార్, హర్ష వర్ధన్, చైతన్య జొన్నలగడ్డ, పృథ్వీ రాజ్, గగన్ విహారి, నంద గోపాల్, స్నేహా సింగ్ సాంకేతికత : ఛాయాగ్రహణం (డీఓపీ): సంగీతం: అజయ్ అరసాడ, రాకేష్ కొలాంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: శ్రీనివాస్ గాదిరాజు పీఆర్వో: కోయ దినేష్, దర్శకుడు: శ్రవణ్ జేష్ఠ ఎడిటర్: మార్థాండ్ కె. వెంకటేష్. విడుదల: శుక్రవారం నేడే.. 17.జూలై.
Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
నేను తమిళ్ లో వరుసగా ఐదు హిట్లు ఇచ్చాను. ఆ సంవత్సరం మా ఇంటికి చాలా బొకేలు వచ్చాయి. తర్వాత ఏడాది రెండు హిట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బొకేల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. బొకేలు ఎక్కువ వచ్చినా, తక్కువ వచ్చినా నాలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడమే ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్నాను అని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలిపారు.
జీ5 కిడ్స్ లో యానిమేటెడ్ పౌరాణిక సిరీస్ శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క
పిల్లలకు ఇష్టమైన, సురక్షితమైన, హాస్యాన్ని అందించేలా కిడ్స్ జెడ్ (KidZ) కంటెంట్ను డిజైన్ చేసే ప్రదేశంగా మారింది. తాజాగా దీన్ని మరింతగా బలోపేతం చేస్తూ మరో సరికొత్త యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ (SKM) ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ రచయిత ఆనంద్ నీలకంఠన్ రాసిన అత్యధికంగా అమ్ముడైన పిల్లల పుస్తకం ‘ ది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందింది. ఇది జూలై 17 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మన అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక ప్రపంచాన్ని ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ద్వారా స్క్రీన్పై సరికొత్తగా అందించనున్నారు.