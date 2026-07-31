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  4. Won-t there be any action taken if someone makes mocking remarks about the skin color of India-s Prime Minister?
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (15:50 IST)

భారతదేశ ప్రధాని చర్మం రంగును ప్రస్తావిస్తూ ఎగతాళిగా మాట్లాడితే చర్యలు ఏమిటి?

Abjeet Dipke comments on PM Modi
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (15:50 IST)
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CJP మాటలు కోటలు దాటుతున్నట్లు కనబడుతోంది. సోషల్ మీడియాలో వారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై ప్రతిస్పందనలు వ్యతిరేకంగా వెల్లువెత్తుతున్నప్పటికీ అదేమీ వారు ఖాతరు చేస్తున్నట్లు కనిపించడంలేదు. నీట్ పేపర్ లీక్ నేపధ్యంలో ప్రజా పరీక్షల (అక్రమ పద్ధతుల నివారణ) సవరణ బిల్లు 2026ను పార్లమెంటు ఆమోదించింది. ఈ సందర్భంగా ఇన్‌స్టాగ్రాంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసారు.

పేపర్ లీక్ మాఫియాను అడ్డుకునేందుకు ఈ బిల్లును తీసుకుని వచ్చామని చెప్పారు. ఈ వీడియోపై బొద్దింక జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభ్జిత్ స్పందిస్తూ.. దేశ భవిష్యత్తు కంటే మీ చర్మం రంగు మెరిసిపోతుందంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేసాడు. మరో సీజెపి అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ మాట్లాడుతూ.. ప్రధానిని దూషించడం అంతా ఒక జోకులా తీసుకోవాలంటూ చాలా సింపుల్‌గా వ్యాఖ్యానించాడు. ఒకవేళ అభ్యంతరం వుంటే పరువు నష్టం దావా వేసుకోవచ్చు అంటూ తాపీగా చెబుతున్నాడు. వీళ్లు చేసే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఇంకెంతదూరం వెళ్తాయో....
 
చర్మం రంగును పోలుస్తూ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడితే ఏమవుతుంది?
భారతదేశంలో ప్రధానిపై మాత్రమే కాదు, ఏ పౌరుడిపై అయినా చర్మం రంగు లేదా భౌతిక రూపాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని హేళనగా మాట్లాడితే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. భారత రాజ్యాంగం పౌరులకు భావప్రకటన స్వేచ్ఛను అందించినప్పటికీ, అది వేరొకరిని వ్యక్తిగతంగా దూషించే లేదా వర్ణ వివక్ష చూపే హక్కును ఇవ్వదు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలపై తీసుకునే ప్రధాన చర్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
చట్టపరమైన చర్యలు
చర్మం రంగును ఉద్దేశించి ఒక వ్యక్తి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా మాట్లాడితే భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) ప్రకారం సివిల్ లేదా క్రిమినల్ పరువు నష్టం కేసులు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.
 
ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు- శాంతిభద్రతలు: చర్మం రంగు ఆధారంగా వర్ణ వివక్ష పూరితంగా మాట్లాడి సమాజంలో ఉద్రిక్తతలు లేదా అసంతృప్తిని పెంచేలా ప్రవర్తిస్తే శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించినందుకు పోలీసు కేసులు నమోదవుతాయి.
 
ఐటీ చట్టం: ఇంటర్నెట్ లేదా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు, ఐటీ చట్టం మరియు సైబర్ క్రైమ్ నిబంధనల కింద ఫిర్యాదులు దాఖలు చేయవచ్చు.
 
సోషల్ మీడియా & ఖాతాలపై చర్యలు
కమ్యూనిటీ గైడ్‌లైన్స్ ఉల్లంఘన: X (ట్విట్టర్), ఫేస్‌బుక్, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లు వర్ణ వివక్ష, వేధింపులను తీవ్రంగా పరిగణిస్తాయి.
 
ఖాతాల రద్దు: నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఖాతాలను తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేయడం లేదా శాశ్వతంగా తొలగించడం చేస్తాయి.
 
భావప్రకటన స్వేచ్ఛకు పరిమితులు
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19(1)(a) ప్రకారం పౌరులకు భావప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ, ఆర్టికల్ 19(2) ప్రకారం దానిపై కొన్ని స్పష్టమైన పరిమితులు ఉన్నాయి.
 
వ్యక్తిగత పరువు నష్టం, ప్రజా శాంతికి భంగం కలిగించడం, నేరానికి పురికొల్పే వ్యాఖ్యలు చేయడం భావప్రకటన స్వేచ్ఛ పరిధిలోకి రావు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వ విధానాలను లేదా నాయకుల నిర్ణయాలను విమర్శించే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది. కానీ, వ్యక్తిగత భౌతిక రూపాన్ని లేదా చర్మం రంగును హేళన చేయడం వర్ణ వివక్ష కిందకు వస్తుంది.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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