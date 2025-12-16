రూ.20లక్షలు, కారు కావాలన్నాడు.. చివరి నిమిషంలో పెళ్లి వద్దునుకున్న వధువు
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీలో జరగాల్సిన ఒక వివాహం, పవిత్రమైన పెళ్లి తంతుకు ముందు వరుడు నగదు రూపంలో రూ. 20 లక్షలు, ఒక కారు కట్నంగా డిమాండ్ చేయడంతో చివరి నిమిషంలో రద్దయింది. ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా వధువు తన నిర్ణయాన్ని వివరిస్తున్న వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత ఇది మరింత చర్చనీయాంశమైంది.
పెళ్లి ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. అతిథులు కూడా వచ్చేశారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే పరిస్థితి మారింది. వరుడు, అతని కుటుంబ సభ్యులు అదనపు కట్నం కోసం ఒత్తిడి తెచ్చారు. లేకపోతే పెళ్లి వేడుకను కొనసాగించబోమని బెదిరించారు.
ఈ ఆకస్మిక డిమాండ్తో దిగ్భ్రాంతికి, అవమానానికి గురైన వధువు, గట్టి నిర్ణయం తీసుకుని పెళ్లిని రద్దు చేసుకుంది. తన వైరల్ వీడియో సందేశంలో, ఆ వధువు కట్నం ఆశించే వారిని పెళ్లి చేసుకోదలచుకోలేదని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇంత ముఖ్యమైన విషయంలో తన కుటుంబాన్ని అగౌరవపరిచిన వ్యక్తితో తన జీవితాంతం ఎలా గడపగలనని ఆమె ప్రశ్నించింది. ఆమె నిర్ణయానికి ఆన్లైన్లో చాలా మంది వినియోగదారుల నుండి ప్రశంసలు లభించాయి.
ఆమె ధైర్యసాహసాలను, ఆత్మగౌరవం కోసం నిలబడిన తీరును నెటిజన్లు కొనియాడారు. వధువు కుటుంబం ఇప్పటికే పెళ్లికి సంబంధించిన అనేక ఏర్పాట్లు చేసి, విలువైన బహుమతులను కానుకగా ఇచ్చిందని తెలిసింది, దీనివల్ల చివరి నిమిషంలో వచ్చిన ఈ డిమాండ్ మరింత బాధాకరంగా మారింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.