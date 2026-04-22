ప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితా- భారత్లోనే 19 నగరాలు
ప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితాను ఏప్రిల్ 21న ఏక్యూఐడాట్ఇన్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం తెలిసింది. ఈ జాబితాను పరిశీలిస్తే అందులో 19 నగరాలు భారత్లోనే ఉన్నాయి.
మరోవైపు, ఏప్రిల్ 22 నుంచి 24 వరకు దేశంలో వడగాల్పుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. సాధారణంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలు దాటితే దానిని వడగాల్పుగా పరిగణిస్తారు.
ఇప్పటి వరకు ఉత్తరప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ జాబితాలో భారత్ వెలుపల ఉన్న ఏకైక ప్రాంతం నేపాల్లోని లుంబిని కావడం గమనార్హం. దేశంలోని ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి.
బీహార్లోని భాగల్పూర్, ఒడిశాలోని తాల్చేర్, పశ్చిమ బెంగాల్లోని అసన్సోల్ నగరాలు 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతతో ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. వీటితో పాటు బిహార్లోని బెగుసరాయ్, మోతిహారి, ముంగేర్, భోజ్పూర్, సివాన్లతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్లు వున్నాయి.