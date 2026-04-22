బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (10:39 IST)

ప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితా- భారత్‌లోనే 19 నగరాలు

ప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితాను ఏప్రిల్ 21న ఏక్యూఐడాట్ఇన్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం తెలిసింది. ఈ జాబితాను పరిశీలిస్తే అందులో 19 నగరాలు భారత్‌లోనే ఉన్నాయి.

మరోవైపు, ఏప్రిల్ 22 నుంచి 24 వరకు దేశంలో వడగాల్పుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. సాధారణంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలు దాటితే దానిని వడగాల్పుగా పరిగణిస్తారు.
 
ఇప్పటి వరకు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో 43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ జాబితాలో భారత్ వెలుపల ఉన్న ఏకైక ప్రాంతం నేపాల్‌లోని లుంబిని కావడం గమనార్హం. దేశంలోని ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి.

బీహార్‌లోని భాగల్‌పూర్, ఒడిశాలోని తాల్చేర్, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని అసన్‌సోల్ నగరాలు 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతతో ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. వీటితో పాటు బిహార్‌లోని బెగుసరాయ్, మోతిహారి, ముంగేర్, భోజ్‌పూర్, సివాన్‌లతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్‌లు వున్నాయి. 

Allu Arjun: పుష్ప సంపాదనకంటే రాకాతో తగ్గేదేలా అంటున్న అల్లు అర్జున్ ?పుష్ప ఫ్రాంచైజీ ద్వారా అల్లు అర్జున్ అత్యధిక పారితోషికం పొందే నటుడిగా నిలిపిన రూ. 600 కోట్లకు పైగా రాబట్టారని ఓ సర్వేలో తేలింది. భారతీయ నటుల్లో అల్లు అర్జున్ ఫేమస్ కావడంతో ఆయనతో కొందరు విశ్లేషకులు ద్రుష్టి సారించారు. ఇటీవలే రాకా లుక్ తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం ఆ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నారు. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ పాన్-ఇండియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్-ఫాంటసీ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణే కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Disha Patani: రొమాన్స్ జానర్‌లో చరిత్ర సృష్టించడానికి సిద్ధం అవుతున్న దిశాపటానీఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న 'అవరపన్ 2', 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బాలీవుడ్ చిత్రాలలో ఒకటి. ఈరోజు, చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడంతో, బాక్సాఫీస్ అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది. రాబోయే ఈ సీక్వెల్‌కు భారీ గిరాకీ ఉన్నప్పటికీ, సన్నీ డియోల్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంతో ఇది పోటీ పడుతుండటంతో సినీ అభిమానులు ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

ఆటుపోట్లను దాటి బయటకువస్తున్న పరమపద సోపానం విజయం సాధించాలి : భీమనేని శ్రీనివాసరావుఅర్జున్ అంబటి హీరోగా ‘గణపర్తి శ్వేత’ సమర్పణలో ‘స్వయంభూ క్రియేషన్స్’ బ్యానర్‌పై గణపర్తి నారాయణరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పరమపద సోపానం’. ఈ చిత్రానికి కథ, మాటలు, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ నాగ శివ దర్శకత్వం వహించారు. తేలప్రోలు ప్రసన్న మరో నిర్మాత కాగా... పులగం సుప్రియ కూడా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. జెన్నిఫర్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ చిత్రంలో కథా నాయికగా నటించింది.

Chittibabu: దర్శకుడు, నటుడు, బీజేపీ నాయకుడు చిట్టిబాబు కన్నుమూతఅలనాటి రచయిత, నిర్మాత త్రిపురనేని మహారథి వారసత్వంగా సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించిన త్రిపురనేని చిట్టిబాబు (71) కన్నుమూశారు. ఆయన నటుడు, రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా. కాగా, నిన్న గుండెపోటుతో హైదరాబాద్‌ కొండాపూర్ సింధు హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన మరణం పట్ల ఫిలింఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. చిట్టిబాబు మృతిపై సినీ ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి వెలిబుచ్చారు.

ఐటీ ఉద్యోగాలు వదిలి హీరోయిన్లు అయ్యారుఇప్పుడు ఐటీ ఫీల్డ్ ఎలా వున్నదో వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఐతే ఆ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాలను వదిలేసి హీరోయిన్లుగా మారిన వారు వున్నారు. వారిలో ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపుతున్న కయదు లోహార్ కాంసెట్రిక్స్ కంపెనీలో ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ హీరోయినుగా అరంగేట్రం చేసింది. అలాగే తెలుగమ్మాయి అనన్య నాగళ్ల ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో పనిచేసేది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయ్యింది. మరో టాప్ హీరోయిన్ శ్రీనిధి షెట్టి కూడా ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ ఇండస్ట్రీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుని టాప్ స్టార్ అయ్యింది. ఇలా ఐటీ ఇండస్ట్రీని వదిలేసి వెండితెరపై హీరోయిన్లుగా రాణిస్తున్నారు వీరంతా.

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతిఒక పండుగ కోసం తన నెలసరిని ఆలస్యం చేయడానికి మాత్రలు తీసుకున్న తర్వాత, 18 ఏళ్ల యువతి మరణించినట్లు వచ్చిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ కేసు వైద్యపరమైన ఎంపికలు, సాంస్కృతిక అంచనాల మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. లోతుగా పాతుకుపోయిన ఆచారాలు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇది చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక మహిళ తన తల్లి అనుభవాన్ని పంచుకుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.
