ప్రపంచ దేశాల చూపు భారత్ వైపు : కేంద్ర మంత్రి ప్రవీణ్ ఖండైల్వాల్
ప్రపంచ దేశాల మధ్య యుద్ధాలు, ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నపుడు అందరి దృష్టి భారత్ వైపై ఉంటుందని భారతీయ జనతా పార్టీ పేర్కొంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ప్రపంచ దేశాధినేతల్లో విసృత్తమైన ఆదరణ ఉందని తెలిపింది. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో ప్రధాని మోడీ ఫోనులో మాట్లాడారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి ప్రవీణ్ ఖండేర్వాల్ మాట్లాడుతూ, గత 12 ఏళ్లలో భారత ప్రతిష్ఠను మోడీ పెంచారన్నారు. ప్రపంచంలో ఏ సంక్షోభం తలెత్తినా, రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధ పరిస్థితులు ఏర్పడినా అంతర్జాతీయ సమాజం భారత్ వైపు చూస్తోందని చెప్పారు. జెనెన్స్కీతో తాజా సంభాషణ దీనికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.
అయితే ఈ అంశంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ భిన్నంగా స్పందించారు. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో భారత్ ఉన్న స్థానం దృష్ట్యా ఇలాంటి అంశాలపై చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని సూచించారు. జెలెన్స్కీతో సోమవారం ఫోనులో మాట్లాడిన వివరాలను మోదీ 'ఎక్స్' వేదికగా వెల్లడించారు.
భారత్ - ఉక్రెయిన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని ఇరువురు నేతలు నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఉక్రెయిన్లో కొనసాగుతున్న యుద్ధం, మానవతా సమస్యలు, శాంతి ప్రయత్నాలపై చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు. యుద్ధానికి శాంతియుత పరిష్కారం లభించేలా భారత్ అన్ని విధాలా సహకరిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.