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అయోధ్య బాల రాముడికి అరుదైన కానుక - అత్యంత ఖరీదైన మామిడి పండు సమర్పణ
అయోధ్యలో ఒక అరుదైన, భక్తిపూర్వ ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మామిడి రకంగా పేరొందిన జపాన్కు చెందిన మియాజాకిని అయోధ్య రాముడికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు. ఎగ్ ఆఫ్ ది సన్ అని కూడా పిలిచే ఈ పండును స్థానిక రైతు ఒకరు తన తోటలో పండించి, తొలి ఫలాన్ని రాముడికి అర్పించడం విశేషం.
అయోధ్యకు చెందిన ఓం ప్రకాష్ సింగ్ అనే రైతు సుమారు రెండేళ్ల క్రితం ప్రయోగాత్మకంగా మియాజాకి మొక్కను నాటారు. అయోధ్య వాతావరణంలో ఈ రకం పెరుగుతుందో లేదోనని ఆయన చేసిన ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఈ సీజన్లో ఆయన తోటలో సుమారు డజన్ పండ్లు కాశాయి. స్థానిక సంప్రదాయం ప్రకారం సీజన్లో పండిన తొలి పండును విక్రయించడానికి లేదా తినడానికి ముందుగా తులసిదళంతో పాటు భగవంతుడికి సమర్పించారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మియాజాకి మామిడి పండ్ల ధర కిలో రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని ప్రకారం ఒక్కో పండు ధర సుమారు లక్ష రూపాయలు పలుకుతుంది. చూడటానికి రూబీ ఎరుపు రంగులో ఉండే ఈ పండు అద్భుతమైన తీపితో పాటు పీచు లేకుండా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
దీనిపై మహంత్ సీతారాం దాస్ జీ మహరాజ్ స్పందిస్తూ, పండ్లలో మామిడి రారాజు. దాని వర్ణం సూర్య భగవానుడిని పోలి ఉంటుంది. అయోధ్యలో ఈ తరహా ఫలం పండటం ఇదే తొలిసారి. ఇంతటి ఖరీదైన పండును మొట్టమొదటగా భగవంతుడికి సమర్పించడం సంతోషదాకయం అని తెలిపారు. కాగా, ఓం ప్రకాష్ సింగ్ తోటలో థాయ్లాండ్కు చెందిన బనానా మ్యాంగో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఆర్2ఈ2 వంటి ఇతర విదేశీ రకాలు కూడా ఉన్నాయి.
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