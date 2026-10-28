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  4. Wow, Cars gifted to employees, a bumper offer from the MITs health-care company for Diwali
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (11:24 IST)

ఉద్యోగులకు దీపావళి బంపర్ బహుమతులుగా కార్లు

Kia car gift to Employee
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (11:27 IST)
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MITs హెల్త్ కేర్ కంపెనీ తమ కంపెనీ ఉద్యోగులకు దీపావళి పండుగకి బంపర్ బహుమతులు ఇచ్చింది. ఉద్యోగులను ఒక్కొక్కరిగా తీసుకుని వెళ్లి ముసుగువేసిన కార్ల కవర్ తీయమని చెప్పింది. వాళ్లు కవర్ తీయగానే కొత్తకారు తాళం చెవి వారి చేతిలో పెట్టింది. కారు తమ సొంతం అని తెలియగానే ఆ ఉద్యోగుల ఆనందానికి హద్దులు లేవు. ఆ ఉద్యోగులంతా ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బవవుతున్నారు.
 
తమ సంస్థలో ఐదేళ్లుగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధారంగా ఈ బహుమతులను ఇచ్చినట్లు కంపెనీ తెలియజేసింది. కియా ఎస్‌యువీ వాహనాలకు డౌన్‌పేమెంట్ ఉచితంగా చెల్లించి మిగిలిన మొత్తాన్ని వాయిదాల రూపంలో ఉద్యోగుల జీతాల నుంచి సర్దుబాటు చేయనున్నట్లు యాజమాన్యం తెలియజేసింది.
 
కాగా మిట్స్ హెల్త్ కేర్ సంస్థ తమ ఉద్యోగులకు భారీ బహుమతలు ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో 2024లో కూడా 15 మంది ఉద్యోగులకు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా కార్లను గిఫ్టుగా ఇచ్చింది. ఈ బహుమతులతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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