మీరు పనిమనిషిని పెళ్లి చేసుకోలేదు.. వంటపని, ఇంటిపని చెయ్యండి: సుప్రీం ఆదేశాలు
తన భార్య ఎప్పుడూ వంట చేయదని ఆరోపిస్తూ భర్త విడాకుల కోసం దాఖలు చేసిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు అతనికి షాక్ ఇచ్చింది. మారుతున్న సామాజిక కట్టుబాట్లు, అంచనాలతో విడాకుల భావన చాలా సాధారణమైపోయింది. స్త్రీపురుషులు, పురుషులు ఇద్దరూ అత్యంత అల్పమైన కారణాలకే విడాకులు కోరుతున్నారు.
ఈ ప్రత్యేక కేసులో సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. మీరు పనిమనిషిని పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆమెతో పనులు పంచుకోండి. కాలం మారింది. భర్తలు వంట, బట్టలు ఉతకడం, శుభ్రం చేయడం వంటి పనులను భార్యతో పంచుకోవాలని కోర్టు పేర్కొంది.
వాస్తవానికి, ఒక ట్రయల్ కోర్టు ఆ వ్యక్తికి విడాకులు మంజూరు చేసింది. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఆ తీర్పును పక్కన పెట్టి, అతను భార్యతో ఇంటి పనులను పంచుకోవాలని చెప్పింది. ఈ జంటకు 2017లో వివాహం జరిగి, 2018లో విడిపోయారు. వారికి 8 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు.
ఏప్రిల్లో వ్యక్తిగతంగా తమ ముందు హాజరు కావాలని కోర్టు ఆ జంటను ఆదేశించింది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు, దంపతులు ఇంటి పనులను పంచుకోకపోతే ఆధునిక వివాహాలు నిలబడలేవు.
విడాకుల రేట్లు ఎంతగా పెరిగిపోయాయంటే, అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక సామాజిక విషయంలో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోవలసి వచ్చింది. వాస్తవానికి, చాలామంది మిలీనియర్, జెన్ జెడ్ జంటలు వివాహ బంధంలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఉండాలని నమ్ముతారు.
కానీ, సుప్రీంకోర్టు పేర్కొన్నట్లుగా, పురుషుడు తాను ఒక పనిమనిషిని పెళ్లి చేసుకోవడం లేదని గ్రహించాలి. వివాహ బంధంలోకి ప్రవేశించడం అనేది దానికంటూ కొన్ని బాధ్యతలను కలిగి ఉంటుంది. కొత్త తరం వాటిని గౌరవించాలి అంటూ పేర్కొంది.