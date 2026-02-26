బుక్ చేసిన టిక్కెట్ 48 గంటల్లో రద్దు చేస్తే అదనపు చార్జీలు అక్కర్లేదు
విమాన టిక్కెట్ల రీఫండ్కు సంబంధించి ఎయిర్లైన్స్ నిబంధలను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సవరించింది. టిక్కెట్ బుక్ చేసిన 48 గంటల్లో రద్దు చేసుకుంటే ప్రయాణికులు అదనపు చార్జీలు చెల్లించనక్కర్లేదని తెలిపింది. టిక్కెట్లో మార్పులను సైతం ఉచితంగా చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. అయితే, దీనికి కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయని పేర్కొంది.
టికెట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత 48 గంటల పాటు 'లుక్-ఇన్ ఆప్షన్'ను విమానయాన సంస్థలు అందించాలి. ఈ సమయంలో ప్రయాణికులు ఎటువంటి అదనపు ఛార్జీ లేకుండా టికెట్ రద్దు లేదా మార్పులు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఎంచుకున్న కొత్త తేదీలో టికెట్ ధరలో మార్పులుంటే.. ఆ మేరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ట్రావెల్ ఏజెంట్/వారి పోర్టల్స్ ద్వారా టికెట్ కొనుగోలు చేస్తే.. రిఫండ్ బాధ్యత విమానయాన సంస్థలదే. 14 పని దినాల్లోగా ఆ చెల్లింపు పూర్తి చేయాలి. విమానయాన సంస్థ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా టికెట్ బుక్ చేసుకున్న వారు.. 24 గంటల్లోగా పేరులో మార్పులు ఉంటే చేయమని కోరవచ్చు. వారి నుంచి ఎటువంటి అదనపు ఛార్జీలను సంస్థలు వసూలు చేయకూడదు.
దేశీయ విమానాల్లో ప్రయాణ తేదీకి 7 రోజలు ఉండగా బుక్ చేసుకున్న టికెట్కు ఈ 'లుక్-ఇన్ ఆప్షన్' ఉండదు. అంతర్జాతీయ విమానాల్లో అయితే ఆ గడువు 15 రోజులు.
మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కారణంగా చేసే టికెట్ రద్దు నిబంధనల్లోనూ డీజీసీఏ మార్పులు చేపట్టింది. ప్రయాణికుడు లేదా అదే పీఎన్ఆర్ నెంబరు ఉన్న టికెట్లో పేరు ఉండే కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ప్రయాణ తేదీనాడు ఆసుపత్రిలో ఉంటే రిఫండ్ లేదా క్రెడిట్ షెల్ ఆప్షన్ను కోరవచ్చు.
ఇతర అనారోగ్య, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో.. ప్రయాణికుల అభ్యర్థన మేరకు ఏరో స్పేస్ మెడిసిన్ నిపుణుడు/డీజీసీఏ ఎంప్యానెల్డ్ ఏరో స్పేస్ మెడిసిన్ నిపుణుడి సలహా ఆధారంగా విమానయాన సంస్థలు రిఫండ్ను జారీ చేయొచ్చు.