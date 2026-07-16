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  4. You embezzled the apartment association-s money: Individuals scratching with fingernails and pulling each other-s hair inside the lift, video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (14:01 IST)

అపార్ట్‌మెంట్ అసోసియేషన్ డబ్బులు తినేసావ్: లిఫ్టులో గోళ్లతో రక్కుతూ, జుట్టు పీక్కున్న వ్యక్తులు, వీడియో

Lift fight
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (14:01 IST)
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అపార్టుమెంట్లలో నివాసం వుండే వారి జీవితాలు కొన్నిచోట్ల చాలా ప్రశాంతంగా సాగుతూ వుంటాయి. మరికొన్నిచోట్ల నిత్యం ఏదో ఒక గొడవతో రగిలిపోతూ వుంటారు. పైన వున్న ఫ్లాట్ వాళ్లు కింద వున్న ఫ్లాట్స్‌లోకి చెత్త విసిరేసారనో, గోళ్లు కత్తిరించి కిందకు పడేశారనో, కుర్‌కురేలు తినేసి ఖాళీ ప్యాకెట్లు కిందకు విసిరేస్తే తమ ఫ్లాట్లో పడ్డాయనో, లిఫ్టు పెద్దగా సౌండ్ చేస్తూ వేస్తున్నారనో, ఆడవాళ్లు తల దువ్వుకుని ఆ వెంట్రుకలను చుట్టచుట్టి కిందకి పడేస్తున్నారనీ, అవి కాస్తా తమ ఇంట్లోకి వచ్చేసాయనో... ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అపార్టుమెంట్ వాసుల కష్టాలు కోకొల్లలు అనుకోండి.
 
కొన్నిసార్లు ఈ వివాదాలు కాస్తా తీవ్ర వాగ్వాదాలుగా మారి తారాస్థాయికి వెళ్లి భౌతిక దాడులకు కూడా దారితీస్తుంటాయి. ఇట్లాంటి ఘటనకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కెర్లు కొడుతోంది. ఘజియాబాదులోని క్రాసింగ్ రిపబ్లిక్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలో వున్న GH-7 అపార్టుమెంట్ సొసైటికీ చెందిన మాజీ కోశాధికారిపై అదే అపార్టుమెంట్ నివాసి భౌతిక దాడికి దిగాడు. సొసైటీకి సంబంధించిన నిధులు పక్కదారి పట్టించాడంటూ ట్రజరర్ పైన ఆరోపణ చేస్తూ లిఫ్టు లోపలే ముష్ఠిఘాతాలకు పాల్పడ్డాడు. మాజీ ట్రెజరర్ సైతం సదరు వ్యక్తి యొక్క జుట్టు పీకుతూ గోళ్లతో రక్కుతూ ప్రతిదాడి చేసాడు. ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... జిహెచ్-7 అపార్టుమెంట్ ఓనర్ అసోసియేషన్ మాజీ  ట్రెజరర్ దీపక్ చోప్రా పిల్లల్ని స్కూల్లో వదిలి ఉదయం 7 గంటలకు లిఫ్టులోకి ఎక్కాడు. అదే సమయంలో ప్రహ్లాద్ కుమార్ కూడా లిఫ్టులో ఎక్కాడు. లిఫ్టులో వెళుతూ... సొసైటీ నిధులను గోల్మాల్ చేసారంటూ దీపక్ చోప్రాపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించాడు. దానికి బదులు సమాధానం చెప్పాడు దీపక్. ఇది కాస్తా వాగ్వాదానికి దారి తీసింది. దీపక్ చోప్రాపై ప్రహ్లాద్ ముష్ఠిఘాతాలు కురిపించాడు. ఇద్దరూ 3 నిమిషాల పాటు లిఫ్టులో పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు లిఫ్టులోని సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ వ్యవహారం పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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