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అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ డబ్బులు తినేసావ్: లిఫ్టులో గోళ్లతో రక్కుతూ, జుట్టు పీక్కున్న వ్యక్తులు, వీడియో
అపార్టుమెంట్లలో నివాసం వుండే వారి జీవితాలు కొన్నిచోట్ల చాలా ప్రశాంతంగా సాగుతూ వుంటాయి. మరికొన్నిచోట్ల నిత్యం ఏదో ఒక గొడవతో రగిలిపోతూ వుంటారు. పైన వున్న ఫ్లాట్ వాళ్లు కింద వున్న ఫ్లాట్స్లోకి చెత్త విసిరేసారనో, గోళ్లు కత్తిరించి కిందకు పడేశారనో, కుర్కురేలు తినేసి ఖాళీ ప్యాకెట్లు కిందకు విసిరేస్తే తమ ఫ్లాట్లో పడ్డాయనో, లిఫ్టు పెద్దగా సౌండ్ చేస్తూ వేస్తున్నారనో, ఆడవాళ్లు తల దువ్వుకుని ఆ వెంట్రుకలను చుట్టచుట్టి కిందకి పడేస్తున్నారనీ, అవి కాస్తా తమ ఇంట్లోకి వచ్చేసాయనో... ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అపార్టుమెంట్ వాసుల కష్టాలు కోకొల్లలు అనుకోండి.
కొన్నిసార్లు ఈ వివాదాలు కాస్తా తీవ్ర వాగ్వాదాలుగా మారి తారాస్థాయికి వెళ్లి భౌతిక దాడులకు కూడా దారితీస్తుంటాయి. ఇట్లాంటి ఘటనకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కెర్లు కొడుతోంది. ఘజియాబాదులోని క్రాసింగ్ రిపబ్లిక్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలో వున్న GH-7 అపార్టుమెంట్ సొసైటికీ చెందిన మాజీ కోశాధికారిపై అదే అపార్టుమెంట్ నివాసి భౌతిక దాడికి దిగాడు. సొసైటీకి సంబంధించిన నిధులు పక్కదారి పట్టించాడంటూ ట్రజరర్ పైన ఆరోపణ చేస్తూ లిఫ్టు లోపలే ముష్ఠిఘాతాలకు పాల్పడ్డాడు. మాజీ ట్రెజరర్ సైతం సదరు వ్యక్తి యొక్క జుట్టు పీకుతూ గోళ్లతో రక్కుతూ ప్రతిదాడి చేసాడు. ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... జిహెచ్-7 అపార్టుమెంట్ ఓనర్ అసోసియేషన్ మాజీ ట్రెజరర్ దీపక్ చోప్రా పిల్లల్ని స్కూల్లో వదిలి ఉదయం 7 గంటలకు లిఫ్టులోకి ఎక్కాడు. అదే సమయంలో ప్రహ్లాద్ కుమార్ కూడా లిఫ్టులో ఎక్కాడు. లిఫ్టులో వెళుతూ... సొసైటీ నిధులను గోల్మాల్ చేసారంటూ దీపక్ చోప్రాపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించాడు. దానికి బదులు సమాధానం చెప్పాడు దీపక్. ఇది కాస్తా వాగ్వాదానికి దారి తీసింది. దీపక్ చోప్రాపై ప్రహ్లాద్ ముష్ఠిఘాతాలు కురిపించాడు. ఇద్దరూ 3 నిమిషాల పాటు లిఫ్టులో పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు లిఫ్టులోని సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ వ్యవహారం పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
A heated altercation inside a residential society lift in the Crossing Republic area turned violent, with the entire incident captured on CCTV cameras.— Hate Detector (@HateDetectors) July 16, 2026
The clash took place in the lift of GS-7 Society under the jurisdiction of the Crossing Republic Police Station. Both… pic.twitter.com/47DA0YU40H
Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.
Mangli :హుషార్ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్ గీతం టోంగా.. టోంగా
అన్షు, వాసవి గణేషన్ జంటగా రూపొందుతోన్న చిత్రం 'హుషారు పిట్టలు'. పద్మ అమ్మ, బీవీజీ స్టూడియెస్ సమర్పణలో రుద్ర క్రాంతి పిక్చర్స్ పతాకంపై వెంకట్ యాదవ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బిక్షు దర్శకుడు. చిత్రీకరణ పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఏషియన్ సురేష్ ఫిలింస్ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నాయి.
KA13 : హీరో, రచయిత, దర్శకుడిగా మూడు కీలక బాధ్యతల తో KA13 బిహైండ్-ది-సీన్స్
'క', 'కె-ర్యాంప్' వరుస విజయాలతో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, ప్రస్తుతం #KA13తో బిజీగా ఉన్నారు. 'SR కళ్యాణమండపం'తో కథా రచయితగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆయన, ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, హీరోగా అన్ని బాధ్యతలను స్వయంగా స్వీకరించారు. ప్రముఖ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ చాగంటి 'జాయ్ ఫిల్మ్స్' బ్యానర్పై నిర్మాతగా పరిచయమవుతూ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ఎర్ర సహ-నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ "Ek Dum Bindass Pakaane Waale" అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్లైన్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
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Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
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