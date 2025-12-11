ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓటు తొలగిస్తే కిచెన్ టూల్స్తో సిద్ధం కండి.. మహిళలకు మమతా పిలుపు
ఓటరు జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అయితే, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా తన విధులను పూర్తి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మహిళలను హెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ఓటరు జాబితా నుంచి పేరు తొలగిస్తే మీ వంట ఇంటిలోని పరికరాలు (కిచెన్ టూల్స్)తో సిద్ధం కావాలని మహిళలకు పిలుపునిచ్చారు.
'ఎస్ఐఆర్ పేరుతో మీ తల్లులు, సోదరీమణుల ఓట్లను లాక్కుంటారా..? ఎన్నికల సమయంలో ఢిల్లీ నుంచి పోలీసులను తీసుకువచ్చి మిమ్మల్ని బెదిరిస్తారు. జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే.. మీ వద్ద వంటగదిలో వాడే పరికరాలు ఉన్నాయి కదా..! వంట చేసేటప్పుడు వాడే ఆ పరికరాలు మీ బలం. మహిళలు ముందుండి పోరాడుతారు. మగవారు వారివెనుక ఉంటారు. మహిళలా లేక భాజపానా..? ఎవరు బలవంతులో చూడాలని అనుకుంటున్నాను. నేను లౌకికవాదాన్నే నమ్ముతాను. ఇక్కడి ప్రజలను విభజించేందుకు ఎన్నికల సమయంలో భాజపా డబ్బు వాడి, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి మనుషుల్ని దింపుతుంటుంది.
రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, నేతాజీ సుభాశ్ చంద్రబోస్ వంటివారు ఏనాడు ప్రజలను విభజించేలా వ్యవహరించలేదు. మరి మీరంతా ఎవరు..? భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం బెంగాల్ ప్రజలు ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. ఇప్పుడు భారత పౌరులుగా నిరూపించుకోవాలి' అని కృష్ణానగర్ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో సీఎం మమతా బెనర్జీ పిలుపునిచ్చారు.