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  4. You Have Ruined My Life : Newlywed Wife Confronts Husband's Boss, Unexpected Truth Behind Midnight Excuses Goes Viral
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Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (22:30 IST)

రోజూ రాత్రిపూట మీటింగుల పేరుతో నా భర్త ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? (వీడియో)

Newlywed Wife
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (22:28 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (22:30 IST)
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రోజూ రాత్రిపూట మీటింగుల పేరుతో నా భర్త ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? అంటూ ఓ నవ వధువు నేరుగా ఆఫీస్‌కు వెళ్లి బాస్ నిలదీసింది. అక్కడ ఆమెకు ఊహించని, షాకింగ్ నిజం తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఓ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇంటర్నెట్‌లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, '@కంట్రిగుల్షన్' అనే ఎక్స్ యూజర్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, కొత్తగా వివాహమైన ఓ యువతి తన భర్త తరచూ ఆలస్యంగా ఇంటికి రావడంపై విసిగిపోయింది. దీంతో ఓ రోజు నేరుగా అతని ఆఫీస్‌కు వెళ్లి.. "నా భర్త ఎక్కడ? పగలంతా పని చేసి రాత్రిపూట మీటింగులను పిలుస్తున్నారు?" అంటూ బాస్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆమె మాటతో ఖంగుతిన్న బాస్.. తాము ఎలాంటి రాత్రిపూట మీటింగ్‌లు నిర్వహించడం లేదని స్పష్టం చేశాడు. అంతేకాదు ఆమె భర్త ఆఫీస్‌లోని ఓ మహిళా మేనేజర్ ఇంటికి వెళుతున్నాడన్న నిజాన్ని బయటపెట్టాడు. 
 
ఈ విషయం తెలిసిన భార్య తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై.. అందరి ముందే భర్తను నిలదీసి.. అవమానించింది. ఆ తర్వాత బాస్ ఆమెను ఇంటికి పంపించగా, నా జీవితాన్ని నాశనం చేశావ్.. అంటూ కన్నీళ్లతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటన ఆఫీస్‌లోని వారందరినీ దిగ్భ్రాంంతికి గురిచేసింది. 
 
ఈ పోస్ట్ ఆన్‌లైన్‌లో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు మద్య తీవ్ర చర్చమొదలైంది. విశ్వాసఘాతుకం, పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్ళలో నమ్మకం, ఆధునిక సంబంధాల్లోని సవాళ్లపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ మేరకు న్యూస్ 18 ఓ కథనం వెలువరించింది. 

 

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