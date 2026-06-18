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రోజూ రాత్రిపూట మీటింగుల పేరుతో నా భర్త ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? (వీడియో)
రోజూ రాత్రిపూట మీటింగుల పేరుతో నా భర్త ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? అంటూ ఓ నవ వధువు నేరుగా ఆఫీస్కు వెళ్లి బాస్ నిలదీసింది. అక్కడ ఆమెకు ఊహించని, షాకింగ్ నిజం తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఓ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, '@కంట్రిగుల్షన్' అనే ఎక్స్ యూజర్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, కొత్తగా వివాహమైన ఓ యువతి తన భర్త తరచూ ఆలస్యంగా ఇంటికి రావడంపై విసిగిపోయింది. దీంతో ఓ రోజు నేరుగా అతని ఆఫీస్కు వెళ్లి.. "నా భర్త ఎక్కడ? పగలంతా పని చేసి రాత్రిపూట మీటింగులను పిలుస్తున్నారు?" అంటూ బాస్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆమె మాటతో ఖంగుతిన్న బాస్.. తాము ఎలాంటి రాత్రిపూట మీటింగ్లు నిర్వహించడం లేదని స్పష్టం చేశాడు. అంతేకాదు ఆమె భర్త ఆఫీస్లోని ఓ మహిళా మేనేజర్ ఇంటికి వెళుతున్నాడన్న నిజాన్ని బయటపెట్టాడు.
ఈ విషయం తెలిసిన భార్య తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై.. అందరి ముందే భర్తను నిలదీసి.. అవమానించింది. ఆ తర్వాత బాస్ ఆమెను ఇంటికి పంపించగా, నా జీవితాన్ని నాశనం చేశావ్.. అంటూ కన్నీళ్లతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటన ఆఫీస్లోని వారందరినీ దిగ్భ్రాంంతికి గురిచేసింది.
ఈ పోస్ట్ ఆన్లైన్లో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు మద్య తీవ్ర చర్చమొదలైంది. విశ్వాసఘాతుకం, పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్ళలో నమ్మకం, ఆధునిక సంబంధాల్లోని సవాళ్లపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ మేరకు న్యూస్ 18 ఓ కథనం వెలువరించింది.
A new bride went to the office and started arguing with the boss, saying, "Call my husband. Where is he?"— Bharat Mata ke Sewak (@CountryGulshan) June 14, 2026
The boss was shocked by her behavior and asked the reason.
She said, "He works here all day, and every night you call him for meetings."
The boss replied, "There are no… pic.twitter.com/AMRUyGYFu6
Alia Bhatt : ఆలియా భట్కు అండగా శర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైలర్
ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు ఎక్స్ట్రార్డినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం మేకర్స్ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ఇద్దరు అందమైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు. సరదాగా, థ్రిల్లింగ్గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్
వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..
Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు
మా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.
Divija: ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ హీరోయిన్గా వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా
దినేష్ కుమార్ హీరోగా, దివిజ ప్రభాకర్ (ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె) హీరోయిన్గా మురళీధర్ గౌడ్, సుధ టైటిల్ పాత్రలలో సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వం లో కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి నిర్మించిన చిత్రం "వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా" ఈ చిత్రం అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని జూలై లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.