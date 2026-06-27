మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రికి హెచ్చరిక చేసిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్కు ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ కీలక హెచ్చరిక చేశారు. ఎంపీ సీఎం మోహన్ యాదవ్ ఏకంగా 12 మంత్రిత్వ శాఖలను తన వద్ద ఉంచుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఏదో ఒకరోజు అధికారులు ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే ఆయనే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని అలెర్ట్ చేశారు. భూ కొనుగోలు విషయంపై ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులపై ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం ఇలా స్పందించారు.
'మోహన్ యాదవ్ జీ.. మీ వద్దే 12 శాఖలు పెట్టుకున్నారు. మీరు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేస్తున్నారు. ఇబ్బందుల్లో పడతారు. ఏ ఒక్క అధికారి తప్పు చేసినా, అక్రమాలకు పాల్పడినా.. చివరికి మీరే చిక్కుల్లో పడతారు. నేను మధ్యప్రదేశ్కు పదేళ్లపాటు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించా. నాపై ఒక్క ఆరోపణ కూడా రాలేదు. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క శాఖ కూడా నావద్ద పెట్టుకోలేదు.
గతంలో శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ హయాంలో నా ఫైల్స్ అన్నీ పరిశీలించినా.. నాకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ దొరకలేదు. కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు నాపై విచారణ చేయించండి. భూ కుంభకోణంలో ఏయే కంపెనీల ప్రయేయం ఉందో నేనూ అధ్యయనం చేస్తున్నా. మమ్మల్ని కొనుగోలు చేస్తామని అనుకోవద్దు. మేం అమ్ముడు పోవడానికి సిద్ధంగా లేం. ఎవరెవరైతే అమ్ముడు పోయారో వాళ్లు ఇప్పటికే భాజపాలో చేరారు. న్యాయం కోసం పోరాటం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ నాయకులందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని దిగ్విజయ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం నిర్వర్తిస్తున్న శాఖలపైనా దిగ్విజయ్ విమర్శలు గుప్పించారు. హోం, జైళ్లు, ప్రజా సంబంధాలు, నర్మదా వ్యాలీ డెవలప్మెంట్, ఏవియేషన్ సహా మొత్తంగా 12 శాఖలను ముఖ్యమంత్రి వద్దే ఉంచుకోవడం పెద్ద తప్పిదమేనన్నారు. భవిష్యత్తులో ఆయనకు చిక్కులు తప్పవని హెచ్చరించారు.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.