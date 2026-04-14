స్పోర్ట్స్ బైక్ పైన యువతీయువకులు రీల్స్... డివైడర్ను ఢీకొట్టి యువతి మృతి, వీడియో
తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రాణప్రదంగా పెంచిపెద్ద చేస్తారు తమ పిల్లల్ని. ఐతే యుక్తవయస్సుకి వచ్చాక తల్లిదండ్రుల మాటలను పెడచెవిన పెట్టడమే కాకుండా వారికి వ్యధను కల్గించే పనులు చేస్తుంటారు కొంతమంది పిల్లలు. ముఖ్యంగా ఇటీవలి కాలంలో యువతీయువకులు రీల్స్ పిచ్చిలో ఎక్కువ కొట్టుకుపోతున్నారు.
అలా ఉత్తరప్రదేశ్ ఘజియాబాదులో ఇద్దరు యువతీయువకులు జాతీయ రహదారిపై ద్విచక్ర వాహనంపై చేసిన ఫీట్స్ వారి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చింది. ఇక్రా అనే యువతి స్నేహితుడు హసీం తన స్పోర్ట్స్ బైకుని ఆమెతో నడిపించాడు. యువతి నడుపుతుండగా అతడు రీల్స్ కోసం వీడియో తీస్తున్నాడు. అతివేగంగా వెళ్తూ వీడియో కోసం యువతి కెమేరా వైపుకి చూసింది. దీనితో వాహనంపై నియంత్రణను కోల్పోయి డివైడర్ను ఢీకొట్టింది.
ఈ ఘటనలో యువతీయువకులు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. యువకుడి పరిస్థితి విషమంగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.