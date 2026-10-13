అర్థరాత్రి అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చిన అబ్బాయి, లైట్లు వేసి పెళ్లి చేసిన పెద్దలు, వీడియో
ప్రేయసిని చాటుమాటుగా కలుస్తూ వస్తున్నాడు ఆ యువకుడు. ఎప్పటిలాగే ఆరోజు రాత్రి కూడా ఆమెను కలిసేందుకు అర్థరాత్రి వచ్చాడు. ఇంట్లో అంతా లైట్లు ఆర్పేసి వుండటంతో అప్పటికే అమ్మాయి తలుపు కూడా తీసి వుంచడంతో లోనికి వచ్చేసాడు. ఇద్దరూ కలుసుకునే సమయానికి ఒక్కసారిగా ఇంట్లో లైట్లన్నీ వెలిగాయి. దీనితో ఇద్దరూ నిర్ఘాంతపోయారు.
ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేలోపుగా ఇంట్లో పెద్దలు చకచకా వారిద్దరికీ పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేసారు. అబ్బాయి చేతిలో కుంకుమ డబ్బాను వుంచి బాలిక నుదుటిపై సింధూరం దిద్దమంటూ చెప్పారు. దీనితో అబ్బాయి-అమ్మాయి ఒకరిమొకం ఒకరు చూసుకున్నారు కానీ చేసేదేమి లేక ఆ యువతి నుదుటిపై సింధూరం దిద్దాడు. అనంతరం ఇద్దరు పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. అలా చాటుమాటు వ్యవహారాన్ని బట్టబయలు చేసారు. ఐతే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందన్నది తెలియరాలేదు.
लड़का रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था लेकिन घर वालों को पता चल गया। फिर घरवालों ने जो उस लड़के के साथ किया वह हैरान करने वाला था, क्योंकि घर वालों ने खुद उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन लड़की की शादी से बिल्कुल भी... See more https://t.co/ELNxzuzMlC— Ritika (@ritika_r1) October 12, 2026