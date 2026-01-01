నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో పూటుగా తాగి పడిపోయిన బెంగళూరు యువతులు (video)
నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో బెంగళూరు యువతీయువకులు పూర్తిగా మద్యంలో మునిగి తేలినట్లు అర్థమవుతోంది. పీకల వరకూ తాగి మైకంలో యువతీయువకులు కొంతమంది ఎక్కడబడితే అక్కడ పడిపోయారు. మరీ ముఖ్యంగా యువతులు రోడ్ల పక్కనే, ఫుట్ పాత్ల పైన, హోటల్ మెట్ల పైనా పడిపోయి మత్తులో జోగుతున్న దృశ్యాల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
దాదాపు 15 ప్రాంతాల్లోని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లకు వెళ్లిన యువత అక్కడ తాగి మైకంలో చిత్తయి పోయారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇలా తాగి మత్తులో ఒళ్లు తెలియకుండా పడిపోయినవారిని సురక్షితంగా ఇంటికి చేర్చేందుకు ఏకంగా ప్రభుత్వమే చర్యలు తీసుకున్నది. వారి కోసం ప్రత్యేకంగా వాహనాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు రాష్ట్ర హోంమంత్రి జి. పరమేశ్వర చెప్పారు. బెంగళూరు పోలీసులు రాత్రంతా అలా రోడ్లపై తాగి పడిపోయిన యువతీయువకులను ఇళ్లకు చేర్చడమే సరిపోయింది.