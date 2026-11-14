మదురై తనిష్క్లో చోరీ.. యూట్యూబర్ మీనాక్షిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.. పరారీలో ప్రియుడు
తమిళనాడులోని మదురైలో కలకలం సృష్టించిన భారీ ఆభరణాల చోరీ కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. కొత్తగా ప్రారంభించిన తనిష్క్ షోరూమ్లో బంగారం, వజ్రాభరణాల చోరీకి సంబంధించి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, యూట్యూబర్ మీనాక్షిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ దోపిడీకి సూత్రధారిగా భావిస్తున్న ఆమె ప్రియుడు, ప్రధాన నిందితుడు నిశాంత్ ఇంకా పరారీలోనే ఉన్నాడు. అతడి తండ్రి సురేష్ను విచారణ నిమిత్తం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Tanishq heist
మదురై బైపాస్ రోడ్డులోని తనిష్క్ షోరూమ్లో జరిగిన సంచలనాత్మక దొంగతనం వెలుగులోకి వచ్చిన రెండు రోజుల తర్వాత ఈ అరెస్టులు జరిగాయి. ఈ దొంగతనంలో చోరీకి గురైన ఆభరణాల విలువ మొదట్లో అనేక కోట్ల రూపాయలుగా అంచనా వేయబడింది.
అక్టోబర్ 14న ప్రారంభించబడిన ఈ షోరూమ్లో దాదాపు రూ. 15 కోట్ల విలువైన 11.465 కిలోల బంగారు, వజ్రాల ఆభరణాలు చోరీకి గురైనట్లు మదురై పోలీసు ఉన్నతాధికారి ధృవీకరించారు. కేవలం వజ్రాల ఆభరణాల విలువే దాదాపు రూ. 15 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది.
నవంబర్ 12, గురువారం ఉదయం షోరూమ్ సిబ్బంది దుకాణాన్ని తెరవడానికి వచ్చినప్పుడు, అమ్మకానికి ఉంచిన ఆభరణాలు కనిపించకపోవడంతో ఈ చోరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. విచారణ ప్రకారం, ఒక ముసుగు ధరించిన దొంగ, లిఫ్ట్ షాఫ్ట్ సమీపంలో జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల కోసం ఉన్న ఖాళీ మార్గం ద్వారా షోరూమ్లోకి ప్రవేశించాడు. లిఫ్ట్ పనుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన తాళ్లను ఉపయోగించే అతను భవనంలోకి ప్రవేశించి ఉంటాడని అనుమానిస్తున్నారు.
ఈ దోపిడీకి ముసుగు ధరించిన ఒంటరి వ్యక్తి పాల్పడ్డాడని పోలీసులు మొదట అనుమానించినప్పటికీ, ఈ దొంగతనం ప్రణాళిక లేదా అమలులో ఇతరుల ప్రమేయం ఉందా అని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ దొంగతనం జరిగిన తర్వాత, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్నవారిని గుర్తించి, పట్టుకోవడానికి మదురై పోలీసులు తొమ్మిది ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. దర్యాప్తు అధికారులు షోరూమ్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ఆ ప్రాంగణం నుండి ఆధారాలను సేకరించారు.
నిర్మాణం, ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, ఇన్స్టలేషన్ పనులలో పాల్గొన్న మాజీ ఉద్యోగులు, కార్మికులతో సహా ఇటీవల షోరూమ్ను సందర్శించిన వ్యక్తుల గుర్తింపు, ఆచూకీని కూడా పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. దోపిడీ జరిగిందని అనుమానిస్తున్న తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో ఆ ప్రాంతం గుండా వెళ్లిన వాహనాల సీసీటీవీ ఫుటేజీని దర్యాప్తు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
నిందితులు రైలులో మదురై నుండి పారిపోయే అవకాశం ఉందనే అనుమానంతో బస్ టెర్మినళ్లు, రైల్వే స్టేషన్ల వద్ద కూడా నిఘాను ముమ్మరం చేశారు. తాజా అరెస్టులు, సుమారు 5 కిలోల ఆభరణాల స్వాధీనం దర్యాప్తులో ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిని సూచిస్తున్నాయి. అయితే, ప్రధాన నిందితుడు నిశాంత్ ఇంకా పరారీలోనే ఉన్నాడు.
అయితే ఈ కేసులో ఇన్స్టాగ్రామ్ సెలబ్రిటీ మీనాక్షిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆమె చూపిన ప్రదేశంలో తవ్వకాలు జరిపి, అక్కడ దాచిన బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.