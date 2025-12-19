శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (21:58 IST)

గుంటూరులో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు

Folk and cultural celebrations
గుంటూరు: భాషే రమ్యం.. సేవే గమ్యం అంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఉత్తర అమెరికా  తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా గుంటూరులో జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. గుంటూరులోని వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాలు కేవలం ఒక కార్యక్రమంలా కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే వేదికలా మారాయి. స్థానిక పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం నుంచి వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరం వరకు జానపద ర్యాలీతో ఈ సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.

తప్పెటగుళ్లు, దరువులు.. కోలాటాల సందడి.. తెలుగు జానపద శోభను ప్రతిబింబించాయి. యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు కూడా ఈ సంప్రదాయ నృత్యాల్లో పాలుపంచుకోవడం విశేషం. ప్రముఖ జానపద కళాకారుడు రమణ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంబరాల్లో శ్రీకాకుళం నుంచి కోనసీమ వరకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు తమ ప్రతిభతో అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.
 
మన మూలాలు మరిచిపోకూడదు: నాట్స్ ఛైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని
మనం ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మన మూలాలను మర్చిపోకూడదని ఈ సంబరాల్లో పాల్గొన్న నాట్స్ ఛైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని అన్నారు. తెలుగునాట కనుమరుగవుతున్న జానపద కళలు మన అస్తిత్వానికి ప్రతీకలని.. వాటిని కాపాడుకోవడం అంటే మనల్ని మనం కాపాడుకోవడమే అని ప్రశాంత్ పేర్కొన్నారు. మేం అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ, మాతృభూమిపై మమకారంతో కళాకారులను ఆదుకోవడానికి నాట్స్ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని తెలిపారు.
 
తెలుగు కళలకు నాట్స్ ప్రోత్సాహం: నాట్స్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీహరి మందాడి
నాట్స్ తెలుగు కళలను ప్రోత్సాహించేందుకు ఎప్పుడూ ముందుంటుందని నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి అన్నారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా కళాకారులకు నాట్స్ అండగా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు. నాట్స్ తెలుగు భాష కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను వివరించారు.
 
ఈ జానపద సాంస్కృతిక సంబరాల్లోనే ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు, కవులు, కళాకారులను నాట్స్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణరావుతో పాటు పలువురు కవులు, కళాకారులు పాల్గొన్నారు.

దుస్తులు విప్పేసి వీడియో కాల్ చేసింది, టెంప్టై వలలో పడ్డాడు, రూ.3.4 లక్షలు హాంఫట్

దుస్తులు విప్పేసి వీడియో కాల్ చేసింది, టెంప్టై వలలో పడ్డాడు, రూ.3.4 లక్షలు హాంఫట్సైబర్ మోసగాళ్లు అనేక రూపాల్లో ఫోన్ కాల్స్, వీడియో కాల్స్, వాట్సప్ కాల్స్, ఫేస్ బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రాం... ఇలా ఏ దారి వీలుంటే ఆ దారి ద్వారా వచ్చేసి దోచేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలపై పోలీసులు ఎన్నోమార్లు హెచ్చరికలు చేస్తూనే వున్నారు. అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి కాల్స్ వస్తే మరింత జాగ్రత్త వహించాలని సూచనలు చేసినప్పటికీ ఎక్కడో ఒకచోట తప్పులో కాలేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడికి సైబర్ మోసగాళ్లు ఓ యువతితో వల విసిరి ఏకంగా రూ. 3.41 లక్షలు దోచేసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.

బాల్య వివాహం, లైంగిక దాడి కేసు.. బాలిక తండ్రి, భర్తకు జీవిత ఖైదు.. రంగారెడ్డి కోర్టు

బాల్య వివాహం, లైంగిక దాడి కేసు.. బాలిక తండ్రి, భర్తకు జీవిత ఖైదు.. రంగారెడ్డి కోర్టురంగారెడ్డి పోక్సో కోర్టు బాల్య వివాహం, లైంగిక దాడి కేసులో సంచలనాత్మకమైన తీర్పును వెలువరించింది. బాల్య వివాహం చేయించిన బాలిక తండ్రికి, ఆమె భర్తకు ఇద్దరికీ జీవిత ఖైదు విధించింది. ఈ కేసు 2018 నాటిది. అప్పుడు సరూర్‌నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన 17 ఏళ్ల మైనర్ బాలికకు బలవంతంగా వివాహం జరిపించారు. కోర్టు తండ్రికి, భర్తకు ఇద్దరికీ చెరో రూ. 75,000 జరిమానా కూడా విధించింది. శిక్షతో పాటు, న్యాయమూర్తి బాధితురాలికి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించారు.

తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆలయానికి రూ.30కోట్లు.. పవన్ సిఫార్సు.. తితిదే గ్రీన్‌సిగ్నల్

తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆలయానికి రూ.30కోట్లు.. పవన్ సిఫార్సు.. తితిదే గ్రీన్‌సిగ్నల్తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి 30 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం ఆలయంలో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు ఉపయోగిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ నిధులను టీటీడీకి సిఫార్సు చేశారు. ఆయన కొండగట్టు హనుమంతుని పరమ భక్తుడు. ఈ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆయన వ్యక్తిగత భక్తి కూడా ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బర్త్ డే.. విమానంలో సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన వైకాపా నేతలు.. మిథున్ రెడ్డి?

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బర్త్ డే.. విమానంలో సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన వైకాపా నేతలు.. మిథున్ రెడ్డి?ఏపీ కంటే బెంగళూరులో వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కువ కాలం గడిపేస్తున్నారు. గత వారం, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలోని వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణపై గవర్నర్‌ను కలిసి ఫిర్యాదు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వచ్చారు. ఈ పర్యటన ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకున్న రాజకీయ కార్యక్రమాలలో భాగం. ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన తిరిగి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు.

వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు.. ఎందుకో తెలుసా?

వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు.. ఎందుకో తెలుసా?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేయనున్న అనేక ఐటీ కంపెనీలు, ఐటీ పార్కులపై వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేసింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఇతర రుణ సంస్థలకు అనామక ఖాతాల నుండి లేఖలు పంపినట్లు ఆరోపణల నేపథ్యంలో వైకాపా పిల్ దాఖలు చేసింది. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, సత్వా, రహేజా ఐటీ పార్కులకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై పార్టీ అనుబంధ సభ్యులు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిపి రాష్ట్రంలో లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు.

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమా

Suhasini : వినోద్ కుమార్, సుహాసిని కాంబినేషన్ లో సినిమావందకు పైగా సినిమాలు చేసిన అనుభవంతో దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యా. మంచి సక్సెస్ అవుతుందనే నమ్మకం వుందని సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్ తెలియజేస్తున్నారు. సన్ ఆఫ్ మూవీ లో నటిస్తున్న ఆయనను పలుకరిస్తే ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు టీజర్ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చారు.

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్

Vijay Antony: బుకీ నుంచి విజయ్ ఆంటోనీ ఆలపించిన బ్రేకప్ యాంథమ్ రిలీజ్తాజాగా మేకర్స్ 'బుకీ' బ్రేకప్ యాంథమ్ తొక్కలో మనసు పగిలేనే సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని ఈ సాంగ్ ని అద్భుతమైన వైబ్ తో కంపోజ్ చేశారు. విజయ్ ఆంటోని, ఖరెస్మా రవిచంద్రన్ ఎనర్జిటిక్ వోకల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. భాష్యశ్రీ సాహిత్యం క్యాచిగా వుంది. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టంట్ గా హిట్ అయ్యింది.

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మ

'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి పాఠాలు నేర్చుకోండి : రాంగోపాల్ వర్మఇటీవల హిందీలో విడుదలైన 'దురంధర్' చిత్రాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ హితవు పలికారు.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.
