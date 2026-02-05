గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026 (11:36 IST)

Mahashivratri 2026: మహా శివరాత్రి రోజున రాజయోగాలు.. ఆ మూడు రాశులకు అదృష్టం

Lord Shiva
Lord Shiva
మహా శివరాత్రి రోజున రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. చతుర్గ్రహి, బుధాదిత్య, సర్వార్థ సిద్ధి వంటి యోగాలు 3 రాశులకు భారీ ప్రయోజనాలను అందించనున్నాయి. ఈ మహాశివరాత్రి రోజు ఏర్పడే ఈ అరుదైన యోగం మేష రాశి వారికి ఎన్నో లాభాలను తెచ్చి పెట్టనున్నాయి. 
 
కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికీ ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి. దీంతో, మీ ఆర్థిక సమస్యలు మొత్తం పోతాయి. అంతేకాదు, మీరు మొదలు పెట్టే ప్రతి పనిలో శివుని ఆశీస్సులు ఉంటాయి. 
 
అలాగే మహాశివరాత్రి రోజు ఏర్పడే ఈ అరుదైన యోగం కన్యారాశి వారి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ రాశి వారు కెరీర్‌లో దూసుకెళ్తారు. ఈ రాశి వారు కెరీర్‌లో దూసుకెళ్తారు. మొదలు పెట్టిన వ్యాపారాల్లో అధిక ఆదాయాన్ని పొందుతారు. ఈ మహా శివరాత్రి నుంచి మంచి రోజులు రానున్నాయి.
 
కుంభ రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకమైనదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే, త్వరలో వాళ్ళకి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే వారి కల కూడా నెరవేరుతుంది. ఆర్ధిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారాలు కూడా విస్తరించనున్నాయి.

Watch More Videos

పవన్ కల్యాణ్‌పై టీపీసీసీ చీఫ్ విసుర్లు.. తెలంగాణలో దిష్టి కళ్యాణ్‌కు ఏం పని ఉంది?

పవన్ కల్యాణ్‌పై టీపీసీసీ చీఫ్ విసుర్లు.. తెలంగాణలో దిష్టి కళ్యాణ్‌కు ఏం పని ఉంది?జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌పై టీపీసీసీ చీఫ్ బి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆయన్ను దిష్టి కళ్యాణ్ అని సంబోధిస్తూ, తెలంగాణపై ఆయనకు శత్రుభావం ఉందని ఆరోపించారు. ఇంకా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఏం పని ఉంది? అని ప్రశ్నించారు, ఆయన తన రాజకీయాలను ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే పరిమితం చేస్తే మంచిదని అన్నారు.

Tight security: కర్నూలు జిల్లాలో ఏపీ సీఎం పర్యటన.. విస్తృతంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు

Tight security: కర్నూలు జిల్లాలో ఏపీ సీఎం పర్యటన.. విస్తృతంగా భద్రతా ఏర్పాట్లుకర్నూలు జిల్లాలో శుక్రవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన కోసం విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సన్నాహాలలో భాగంగా, కార్యక్రమం సజావుగా, ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా జరిగేలా చూడటానికి సుమారు 1,200 మంది సిబ్బందితో కూడిన భారీ పోలీసు బందోబస్తును మోహరించినట్లు కర్నూలు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ విక్రాంత్ పాటిల్ ప్రకటించారు.

ఏపీలో అరాచక పాలన నడుస్తోంది.. లడ్డూ కల్తీ కేసులో బాబు వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారు..

ఏపీలో అరాచక పాలన నడుస్తోంది.. లడ్డూ కల్తీ కేసులో బాబు వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారు..వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన కొనసాగితే, పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా అదే స్థాయిలో ప్రతిఘటించి తగిన గుణపాఠం చెబుతారని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మనం అరాచక పాలనను చూస్తున్నాం. ఇక్కడ శాంతిభద్రతలు లేవు. చంద్రబాబు నాయుడు తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వాన్ని, అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొందని.. జగన్ అన్నారు.

Medaram Jatara: సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. విచారణ కమిటీ

Medaram Jatara: సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. విచారణ కమిటీములుగు జిల్లాలోని మేడారంలో ఇటీవల జరిగిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా 13 ఏళ్ల బాలికపై జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లైంగిక దాడికి సంబంధించిన నివేదికలను జాతీయ మహిళా కమిషన్ (ఎన్‌సిడబ్ల్యూ) సుమోటోగా స్వీకరించింది. బుధవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, ఈ సంఘటనలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఐదుగురు యువకులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తున్న అన్ని మీడియా, సోషల్ మీడియా నివేదికలను తాము పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు కమిషన్ తెలిపింది.

ఆస్తి వివాదం.. మహిళా న్యాయవాది అయిన చెల్లెల్ని రాళ్లతో కొట్టి, కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..

ఆస్తి వివాదం.. మహిళా న్యాయవాది అయిన చెల్లెల్ని రాళ్లతో కొట్టి, కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..హైదరాబాద్ మొయినాబాద్‌లోని కేతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా 34 ఏళ్ల న్యాయవాదిని ఆమె సోదరుడు, అతని ముగ్గురు అనుచరులు పట్టపగలు దారుణంగా హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రధాన నిందితుడు రాజు, అతని డ్రైవర్ గణేష్, మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ ధృవీకరించారు.

శబరిమలలో మరో వివాదం.. పంపా సమీపంలో సినిమా షూటింగ్.. ఎప్పుడంటే?

శబరిమలలో మరో వివాదం.. పంపా సమీపంలో సినిమా షూటింగ్.. ఎప్పుడంటే?బంగారం చోరీ కేసు విషయంలో ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉన్న శబరిమల ఆలయంలో, తాజాగా మరో వివాదం చెలరేగింది. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి సినిమా షూటింగ్ నిర్వహించినట్లు దేవస్వం విజిలెన్స్ విచారణలో తేలడమే దీనికి కారణం. దేవస్వం విజిలెన్స్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సునీల్ కుమార్ సమర్పించిన విచారణ నివేదిక ప్రకారం, పంపా, సమీప ప్రాంతాలలో పలు రోజుల పాటు ఒక చలనచిత్రం షూటింగ్ జరిగింది. మకరవిళక్కు పర్వదినం నాడు శబరిమల ఆలయ సముదాయానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక కొండపై షూటింగ్ జరిగిందని కూడా ఆ నివేదికలో పేర్కొనబడింది.

02-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి...

02-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారిని సంప్రదిస్తారు. కీలకపత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.

01-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు.. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు.. నష్టపోతారు

01-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు.. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు.. నష్టపోతారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.

01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?

01-02-2026 నుంచి 07-02- 2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు.. ఏ రాశులకు లాభం?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా యోగదాయకమే. తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. మీ అభిప్రాయాలను పెద్దల ద్వారా తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రముఖలతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, అందరితోను మితంగా సంభాషించండి కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు

01-02-2026 నుంచి 28-02- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని రంగాల వారికీ అనుకూలదాయకమే. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. గౌరవప్రతిష్ఠలు ఇనుమడిస్తాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలుగచేస్తుంది. మీ ఇష్టాయిష్టాలను ఆత్మీయుల ద్వారా తెలియజేయండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. బంధువుల ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com