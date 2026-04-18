ఆదివారం, 19 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026 (23:39 IST)

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున అద్భుత కలయిక.. ఉప్పు, గవ్వలతో ఇలా చేస్తే?

Akshaya Tritiya 2026
Akshaya Tritiya 2026
అక్షయ తృతీయ రోజున 19 ఏప్రిల్ 2026 ఆదివారం కృత్తిక నక్షత్రం కలవడం అద్భుతమైన కలయిక. ఈ రోజున కుమార స్వామిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేయించడం రాహు కేతు దోషాలను నివృత్తి చేస్తుంది. అలాగే అక్షయ తృతీయ రోజున కృత్తిక నక్షత్రం, ఆయుష్మాన్ యోగాల అద్భుత కలయిక జరుగతుంది.
 
అలాగే శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకు అక్షయ పాత్రను అనుగ్రహించిన పవిత్ర దినం. అందుకే ఈ రోజున (19వ తేదీన) మార్కెట్ నుండి ఉప్పును కొనుగోలు చేసి, దానిని ఒక గాజు పాత్రలో నింపాలి. ఆ పాత్రను ఇంటి ఈశాన్య దిశలో (ఈశాన్య మూల) ఉంచాలి.
ఇలా చేయడం పేదరికాన్ని తొలగిస్తుంది
ఇంట్లో శాంతిని నెలకొల్పుతుంది
వాస్తు దోషాలను నివారిస్తుంది
అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది
అడ్డంకులను తొలగించి, నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తుంది.
 
అలాగే ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం నాడు అక్షయ తృతీయ తిథి ఉదయం 10:50 గంటలకు ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 20, ఉదయం 7:28 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఆ రోజున 11 గవ్వలను ఎర్రటి వస్త్రంలో కట్టి పూజ గదిలో ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభిస్తాయని పండితులు అంటున్నారు. 
 
కృత్తిక నక్షత్రం, ఆయుష్మాన్ యోగంతో కలిసి వచ్చే ఈ పండుగను సర్వ సిద్ధి ముహూర్తంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున దానధర్మాలు చేయడానికి, బంగారం, వెండి, భూమి లేదా వాహనాలు కొనడానికి సర్వ శుభంగా చెప్తారు.

హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత నౌకలపై కాల్పులు - ఢిల్లీలో ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లు

హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత నౌకలపై కాల్పులు - ఢిల్లీలో ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లుహర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రయాణిస్తున్న భారత నౌకలపై ఇరాన్ సైన్యం కాల్పులు జరిపింది. దీంతో ఈ నౌకలు తిరిగి వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి. ఈ కాల్పుల విషయాన్ని నిర్ధారించుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఢిల్లీలోని ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లు జారీచేసింది. ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ (ఐఆర్జీసీ) బలగాలు ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై కాల్పులు జరపగా, రెండు భారత జెండా కలిగిన నౌకలు సహా పలు వాణిజ్య నౌకలు వెనక్కి మళ్లాయి. ఈ పరిణామం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.

సచివాలయానికి నైట్ ప్యాంటు వేసుకొచ్చిన అసిస్టెంటును సస్పెండ్ చేయండి: బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్

సచివాలయానికి నైట్ ప్యాంటు వేసుకొచ్చిన అసిస్టెంటును సస్పెండ్ చేయండి: బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్రానురాను ఉద్యోగాలంటే, ఆ ఉద్యోగాన్ని ఎలా నిర్వర్తించాలన్నది తేలిక భావనగా మారిపోతోంది. కార్యాలయాలకు నైట్ ప్యాంటులు, షార్టులు వేసుకుని వచ్చేస్తున్నారు. ఇట్లాగే బాపట్లలోని స్థానిక 5వ వార్డు సచివాలయ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కూడా నైట్ ప్యాంటుతో ఆఫీసుకి వచ్చేసాడు. అదేసమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ ఉద్యోగుల పనితీరు గురించి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో డిజిటల్ అసిస్టెంట్ నైట్ ప్యాంటు వేసుకుని విధులకు హాజరు కావడాన్ని గుర్తించిన కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వెంటనే అతడిని సస్పెండ్ చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసారు.

బీజేపీతో అక్రమ సంబంధం బయటపడింది... జగన్ గారి తెర తొలగింది : వైఎస్ షర్మిల

బీజేపీతో అక్రమ సంబంధం బయటపడింది... జగన్ గారి తెర తొలగింది : వైఎస్ షర్మిలవైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఆయన సొంత చెల్లి, ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల మరోమారు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీతో జగన్‌ అక్రమ సంబంధం బయటపడిందని, జగన్ గారి తెర తొలగిందంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కంటే బీజేపీ భజనే జగన్‌కు ముఖ్యమా అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు. పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన అక్రమ డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు పలికినందుకు జగన్ సిగ్గుపడాలని అన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఆ ఆదేశాలివ్వడం తప్పు: బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఆ ఆదేశాలివ్వడం తప్పు: బొలిశెట్టి సత్యనారాయణపవిత్ర ట్రస్ట్ నిధులను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించడం ఆపాలనీ, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధుల ఏకపక్ష వినియోగంపై అభ్యంతరం చెప్పారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. ఆయన x వేదికగా పేర్కొంటూ.. ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీవాణి (శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాల నిర్మాణం) ట్రస్ట్ నిధులను రాష్ట్రంలో 5000 ఆలయాల అభివృద్ధి టెంపుల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ కోసం వినియోగించాలని ఇటీవల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం తప్పు. ప్రధాన ఆలయాల చుట్టూ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రభుత్వ నిధులతో చేయడం ఆహ్వానించదగినది అయినప్పటికీ, భక్తులు ఇచ్చిన పవిత్ర విరాళాలను ప్రభుత్వ పట్టణ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు వినియోగించడం చట్టపరంగా సందేహాస్పదం మరియు నైతికంగా అనుచితం.

ఏపీలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు.. ఒంటిమిట్టలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు

ఏపీలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు.. ఒంటిమిట్టలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలుఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా వైవిధ్యభరితమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి రాబోయే రెండు రోజుల పాటు కూడా ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు ఉండే అవకాశం ఉండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Tirumala: పాలకడలిని పోలిన పొగమంచు.. తిరుమలలో అరుదైన దృశ్యం

Tirumala: పాలకడలిని పోలిన పొగమంచు.. తిరుమలలో అరుదైన దృశ్యంతిరుమలలో అద్భుత దృశ్యం భక్తులకు కనిపించింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు ఆ దృశ్యం కనువిందు చేసింది. ఇంతకీ ఆ దృశ్యం ఏంటంటే.. తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డు చివరి మలుపు వద్ద పొగమంచు పాలకడలి వలే కనిపించింది. పాలకడలే శ్రీవారికి దర్శించుకునేందుకు తిరుమల కొండలకు వచ్చిందా అనే చందంగా పొగమంచు కనిపించింది. వేసవికాలంలో దూదిపింజల్లాంటి మేఘాలు కనిపించడంతో భక్తులు పులకించిపోయారు.

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ...

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ...త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ఈ శ్లోకానికి భావం ఏమిటంటే.. ఓ దేవదేవా! నా తల్లి నీవే, నా తండ్రి నీవే. నా బంధువు నీవే, నా స్నేహితుడు నీవే. నా విద్య నీవే, నా ధనము నీవే. ఓ దేవా, నీవే సర్వస్వం నాకిక.

17-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - పొగిడే వారితో జాగ్రత్త

17-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - పొగిడే వారితో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.

అహోబిలం నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు

అహోబిలం నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలునంద్యాల జిల్లా, అల్లగడ్డ మండలంలోని ప్రసిద్ధ అహోబిలం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వైభవంగా జరిగాయి. బుధవారం నాడు, శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత ప్రహ్లాద వరద స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను వసంతోత్సవ మండపంలోకి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి ప్రతిష్ఠించారు. ఈ సందర్భంగా పంచామృతాలతో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించారు.

16-04-2026 గురువారం ఫలితాలు-మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది

16-04-2026 గురువారం ఫలితాలు-మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సమయానుకూలంగా మెలగండి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి, ఖర్చులు విపరీతం. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
