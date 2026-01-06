Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?
లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026ని మంగళవారం జరుపుకుంటారు. జనవరి 6వ తేదీన సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు 2026లో మొదటి సంకష్ట చతుర్థి. ఈ రోజున లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే సంకటాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం వుండేవారికి కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి.
లంబోదర సంకష్టి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, సంకల్పం బలపడుతుందని, విజయం, స్థిరత్వం చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. ముద్గల పురాణం వంటి ప్రాచీన గ్రంథాలలో వినాయకుడి లంబోదర రూపాన్ని వర్ణించారు.
లంబోదర అంటే పెద్ద పొట్ట ఉన్నవాడు అని అర్థం. ఇది ఆయనలో సమస్త విశ్వం ఇమిడి ఉందని సూచిస్తుంది. లంబోదరుడు జ్ఞానం, సహనం, ఓర్పు, భావోద్వేగ సమతుల్యతకు ప్రతీక. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. అలాగే గరికమాలను ఈ రోజున గణపతికి సమర్పించి.. గణపతి స్తోత్రాలను పఠించే వారికి ఈతిబాధలుండవని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.