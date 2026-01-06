మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (10:48 IST)

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?

Lord Ganesha
Lord Ganesha
లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026ని మంగళవారం జరుపుకుంటారు. జనవరి 6వ తేదీన సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు 2026లో మొదటి సంకష్ట చతుర్థి. ఈ రోజున లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే సంకటాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం వుండేవారికి కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. 
 
లంబోదర సంకష్టి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, సంకల్పం బలపడుతుందని, విజయం, స్థిరత్వం చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. ముద్గల పురాణం వంటి ప్రాచీన గ్రంథాలలో వినాయకుడి లంబోదర రూపాన్ని వర్ణించారు. 
 
లంబోదర అంటే పెద్ద పొట్ట ఉన్నవాడు అని అర్థం. ఇది ఆయనలో సమస్త విశ్వం ఇమిడి ఉందని సూచిస్తుంది. లంబోదరుడు జ్ఞానం, సహనం, ఓర్పు, భావోద్వేగ సమతుల్యతకు ప్రతీక. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. అలాగే గరికమాలను ఈ రోజున గణపతికి సమర్పించి.. గణపతి స్తోత్రాలను పఠించే వారికి ఈతిబాధలుండవని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. 

Watch More Videos

వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన మహిళ.. హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్

వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన మహిళ.. హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ఏపీలోని తిరుపతి పట్టణంలో దారుణం జరిగింది. తనతో వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన ఓ మహిళను గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణం కొర్లగుంట మారుతీ నగర్‌లో వెలుగుచూసింది.

భార్య కాపురానికి రాలేదు.. కోపంతో ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?

భార్య కాపురానికి రాలేదు.. కోపంతో ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?మహబూబాబాద్ నారాయణపేటలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. శివరాములు అనే వ్యక్తి తన భార్య కాపురానికి తిరిగి రావడానికి నిరాకరించడంతో ఆగ్రహానికి గురై తన పిల్లలను హత్య చేశాడు. ఆ వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలను ఉరివేసి చంపి, ఆ తర్వాత వారి మృతదేహాలను యాపల్ చెరువులో పడేశాడు.

కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడీ కన్నుమూత

కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడీ కన్నుమూతకాంగ్రెస్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి సురేశ్ కల్మాడీ కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 81 యేళ్లు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన పూణెలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. నాటి ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహారావు ప్రభుత్వంలో రైల్వేశాఖ సహాయ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.

నా కొడుకు పరువు తీసింది.. అందుకే కోడలిని చంపేశా: నిందితురాలు

నా కొడుకు పరువు తీసింది.. అందుకే కోడలిని చంపేశా: నిందితురాలుసమాజంలో తన కుమారుడు ఎంతో పరువు మర్యాదలతో పాటు గౌరవంగా బతికేవాడని, అతని పరువు పోయేలా చేయడం వల్లే తన కోడలిని హత్య చేసినట్టు ఓ వృద్దురాలి చెప్పారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కల్లకుర్చి జిల్లా విరియూర్‌కు చెందిన ఫిజియోథెరపిస్టు రొజారియా భర్త చనిపోయిన మహిళను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. రొజారియా తల్లి కోడలిని గత నెల 29వ తేదీ హతమార్చింది.

Konaseema: కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ బావి వద్ద పైప్‌లైన్ లీకేజీ.. భారీ అగ్నిప్రమాదం.. బాబు ఆరా

Konaseema: కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ బావి వద్ద పైప్‌లైన్ లీకేజీ.. భారీ అగ్నిప్రమాదం.. బాబు ఆరాడాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలో ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్‌జీసీ) బావి వద్ద పైప్‌లైన్ లీకేజీ కారణంగా భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు ఏర్పడినట్లు నివేదికలు లేవు. దట్టమైన పొగమంచులా గ్రామంలోకి దట్టమైన గ్యాస్ వ్యాపించడంతో, ఈ ఆకస్మిక మంటల కారణంగా గ్రామస్తులు ప్రాణరక్షణ కోసం పరుగులు తీశారు.

03-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు...

03-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. పెట్టుబడులకు అనుకూలం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పందాలు, పోటీల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.

Betel Leaf: కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసా?

Betel Leaf: కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసా?కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసుకుందాం.. తమలపాకులు శుభప్రదానికి ప్రతీక. తమలపాకులు శ్రేష్టమైనవి. తమలపాకులను పూజలో వినియోగించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. అలాంటి తమలపాకులు కలలో కనిపిస్తే.. అదృష్టమంటున్నారు ఆధ్యాత్మిక పండితులు. తమలపాకులు, వక్కలు కలిసి తాంబూలంలా కలలో కనిపిస్తే.. అదృష్టం వరిస్తుంది. శుభఫలితాలు చేకూరుతాయి. కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహ అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వివాహయోగం వుంటుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి, ధనాదాయం, కుటుంబ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయి.

Heavy Rush: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తిరుమలలో పోటెత్తిన జనం

Heavy Rush: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తిరుమలలో పోటెత్తిన జనంవైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం తిరుమలలో భారీగా భక్తులు వచ్చి చేరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. దర్శనం కోసం ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. రద్దీ తీవ్రం కావడంతో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు నిర్ణీత సమయానికి చాలా ముందుగానే, గురువారం రాత్రి నుంచే టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు. ముందుగా జారీ చేసిన స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఉన్న భక్తుల ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు డిసెంబర్ 30న ప్రారంభమై, మొదటి మూడు రోజులు టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సజావుగా కొనసాగాయి.

Srivari Laddus: శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు.. పెరిగిన నాణ్యత, రుచే కారణం

Srivari Laddus: శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు.. పెరిగిన నాణ్యత, రుచే కారణం2025 ఏడాది తిరుపతి శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయంలో కొత్త రికార్డు నమోదైంది. గత ఏడాది లడ్డూల విక్రయం 13.52 కోట్ల కొత్త రికార్డులను సాధించింది. అలాగే తిరుమలకు భక్తుల రాక 2.70 కోట్లు పెరిగింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు కొత్త సంవత్సరాదిన భక్తులు తిరుమలలో పోటెత్తారు. తద్వారా గత ఏడాది శ్రీవారి ప్రసాదం అయిన లడ్డూల విక్రయం కొత్త రికార్డును నమోదు చేసుకుంది.

02-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం.. కీలకపత్రాలు జాగ్రత్త...

02-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం.. కీలకపత్రాలు జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పెద్దఖర్చు తగుల్తుంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. దైవ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com