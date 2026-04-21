మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (22:00 IST)

వైశాఖ మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం, స్కంధ షష్ఠి-శ్రీ రామాను జయంతి.. అన్నీ ఒకే రోజు..

Vaisaka Arudra, Skandha Sasti, Sri Ramanuja Jayanthi
వైశాఖ మాసం శుక్ర పక్షం ఆరుద్ర తిథి రోజున.. నటరాజ స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేసే వారికి కర్మ సిద్ధాంతం పనిచేయదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. వరుసగా 21 ఆరుద్ర నక్షత్రాల రోజున శివాలయంలోని నటరాజ స్వామికి అభిషేకాలు చేయడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా కర్మఫలాలు కరిగిపోతాయి.  
 
అలాగే స్కంద షష్టి తిథి కూడా ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజున తోడు కావడంతో ఈ రోజున కుమార స్వామిని స్తుతించడం మంచిది. అదేవిధంగా ఏప్రిల్ 22వ తేదీన శ్రీరామానుజ జయంతి కూడా వస్తోంది. శ్రీ రామానుజాచార్య జయంతిని, శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన పండుగ. 
 
ఇది శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారిని, విష్ణు (నారాయణ) పట్ల భక్తి అనే ఆయన బోధనలను గౌరవిస్తుంది. ప్రజలు ఈ రోజును విష్ణు పూజ, గురు స్మరణ, విశిష్టాద్వైత ప్రసంగాలు, సామూహిక భోజన కార్యక్రమంతో జరుపుకుంటారు. 2026లో, రామానుజ జయంతి ఏప్రిల్ 22వ తేదీన, అంటే ఒక బుధవారం నాడు వస్తుంది. 
 
ఈ దినోత్సవాన్ని శ్రీ వైష్ణవ ఆలయాలలోనూ, రామానుజుల మార్గాన్ని అనుసరించే భక్తులూ జరుపుకుంటారు. రామానుజ జయంతి సందర్భంగా పాటించే ప్రధాన ఆచారాలలో గురువును స్మరించుకోవడం చేస్తుంటారు.

Watch More Videos

టీజీఎస్సార్టీసీ: ఏప్రిల్ 22 నుండి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపుతెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక నలుగురు సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం నాడు ప్రధాన కార్యదర్శి ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును జారీ చేశారు. ఉద్యోగుల సర్వీసు నిబంధనలు, సంబంధిత అంశాలపై టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగుల నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు అందిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

మరోసారి పిఠాపురంలో భగ్గుమన్న విభేదాలు- ఫ్లెక్సీల వివాదం.. దొరబాబు వర్సెస్ వర్మ (video)కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం రాజకీయాల్లో కూటమి నేతల మధ్య విభేదాలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమంలో ఫ్లెక్సీల వివాదం కాస్తా మాజీ ఎమ్మెల్యేల మధ్య తోపులాట వరకు వెళ్లడం నియోజకవర్గంలో కలకలం రేపింది. మంగళవారం పాడా కార్యాలయంలో మహిళా సంఘాలకు చెక్కులు, సెల్ ఫోన్లు పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం ఇరువర్గాల ఘర్షణతో రసాభాసగా మారింది.

గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్‌లో పొరబాటున జారిపడిన బాలుడు, ఆ గొరిల్లా ఏం చేసిందంటే? వీడియోజంతు ప్రదర్శన శాలలకు వెళ్లినప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. కొందరు జంతువులను దగ్గరగా చూడాలనుకుని అత్యుత్సాహం చూపించడం వల్ల ప్రమాదాలకు గురవుతుంటారు. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఓ బాలుడు గొరిల్లాల ఎంక్లోజర్ లోపల పడిపోయాడు. అంతే.. ఒక్కసారిగా గొరిల్లాల గుంపు అక్కడికి వచ్చింది. అందులో ఓ పెద్దగొరిల్లా ఆ బాలుడిని నిశితంగా గమనించింది. బాలుడు భూమిని అతుక్కున్నట్లు పడిపోయి వున్నాడు. కొద్దిసేపు అతడినే గమనించింది. అటుఇటూ తిరిగిన గొరిల్లా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయింది. దాంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బాలుడిని సురక్షితంగా ఆ ఎంక్లోజర్ నుంచి కాపాడారు.

పాకిస్థాన్‌కు చెంపదెబ్బ, పహల్గామ్ మారణకాండ తర్వాత పర్యాటకుల భారీ పునరాగమనంజమ్మూ: అందమైన లోయను నిర్జనంగా మార్చిన పహల్గామ్‌లోని వినాశకరమైన ఉగ్రవాద దాడి జరిగిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత, ఈ ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం ఇప్పుడు సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతోంది. ఇది ఈ ప్రాంతంలో పునరుద్ధరించబడిన విశ్వాసానికి సంకేతం. ఒకప్పుడు హింసతో వణికిపోయిన పహల్గామ్, ఇప్పుడు కార్యకలాపాలతో సందడిగా ఉంది. జమ్మూ- కాశ్మీర్‌లోని అధికారులు, భద్రతా సంస్థలు, స్థానిక నివాసితులతో కలిసి పనిచేస్తూ, పర్యాటకులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి గత సంవత్సర కాలంగా అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశారు. వారి ప్రయత్నాలు ఫలించినట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే భారతదేశం నలుమూలల నుండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులు మరోసారి ఈ లోయకు తరలివస్తున్నారు.

తిరుమలలో యువతి అదృశ్యం.. గదిలోంచి బయటికి వెళ్లి.. తిరిగి రాలేదు..శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చిన ఒక యువతి సోమవారం అదృశ్యమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లా, సంగడిగుంటకు చెందిన ఉప్పు లక్ష్మి తిరుపతమ్మ, తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమలకు వచ్చింది. సోమవారం రాత్రి దర్శనం పూర్తయ్యాక, వారు తమ గదికి తిరిగి వచ్చారు. తెల్లవారుజామున సుమారు 3:00 గంటల సమయంలో, తిరుపతమ్మ గదిలోంచి బయటకు వెళ్లి, తిరిగి రాలేదని తెలిసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గాలించినప్పటికీ ఆమె ఆచూకీ లభించకపోవడంతో, వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Simhadri Appanna: అక్షయ తృతీయ నాడే సింహాద్రి అప్పన్న నిజరూప దర్శనం.. చందనోత్సవంసింహాచలంలో కొలువుదీరిన శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి చందనోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.సింహగిరిపై కొలువైన వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపజేయడానికి ఏడాది పొడవునా 120 కిలోల గంధపు లేపనంతో కప్పి ఉంచుతారు. కేవలం అక్షయ తృతీయ నాడు మాత్రమే జరిగే 'నిజరూప దర్శనం' వెనుక ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.. భక్త ప్రహ్లాదుడిని హిరణ్యకశిపుడి నుంచి శ్రీహరి ప్రహ్లాదుడిని కాపాడి, నృసింహ అవతారంలో హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించాడు. తనను కాపాడిన స్వామివారిని వరాహ, నరసింహ రూపాలు కలిసిన ఏక అవతారంలో దర్శనమివ్వాలని ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించాడు.

Parashurama Jayanti 2026: ప్రదోష కాలంలో జన్మించిన పరశురాముడు.. పూజ ఇలా చేస్తే?శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం పరశురాముడు. ఈయన జన్మదినాన్ని భక్తులందరూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ పరశురామ జయంతి వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తృతీయ తిథి నాడు వస్తుంది. పరశురాముడు ప్రదోష కాలంలో జన్మించాడు. ప్రతి సంవత్సరం, ఈ ప్రదోష కాలంలో తృతీయ తిథి వర్తించే సమయంలో ఆయన జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 19న వచ్చే అక్షయ తృతీయతో ఈ పర్వదినం ఏకీభవిస్తోంది. రామ జామదగ్న్య, రామ భార్గవ, వీరరామ అని కూడా పిలువబడే ఈయన, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం.

Akshaya Tritiya 2026: అ

19-04-2026 నుంచి 25-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. బంధువుల ఆకస్మిక రాక చికాకు కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం విజయం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు విశ్వసించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ధనప్రలోభాలకు తలొగ్గవద్దు, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

18-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారిగా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com