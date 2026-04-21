వైశాఖ మాసంలో ఆరుద్ర నక్షత్రం, స్కంధ షష్ఠి-శ్రీ రామాను జయంతి.. అన్నీ ఒకే రోజు..
Vaisaka Arudra, Skandha Sasti, Sri Ramanuja Jayanthi
వైశాఖ మాసం శుక్ర పక్షం ఆరుద్ర తిథి రోజున.. నటరాజ స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేసే వారికి కర్మ సిద్ధాంతం పనిచేయదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. వరుసగా 21 ఆరుద్ర నక్షత్రాల రోజున శివాలయంలోని నటరాజ స్వామికి అభిషేకాలు చేయడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా కర్మఫలాలు కరిగిపోతాయి.
అలాగే స్కంద షష్టి తిథి కూడా ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజున తోడు కావడంతో ఈ రోజున కుమార స్వామిని స్తుతించడం మంచిది. అదేవిధంగా ఏప్రిల్ 22వ తేదీన శ్రీరామానుజ జయంతి కూడా వస్తోంది. శ్రీ రామానుజాచార్య జయంతిని, శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన పండుగ.
ఇది శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారిని, విష్ణు (నారాయణ) పట్ల భక్తి అనే ఆయన బోధనలను గౌరవిస్తుంది. ప్రజలు ఈ రోజును విష్ణు పూజ, గురు స్మరణ, విశిష్టాద్వైత ప్రసంగాలు, సామూహిక భోజన కార్యక్రమంతో జరుపుకుంటారు. 2026లో, రామానుజ జయంతి ఏప్రిల్ 22వ తేదీన, అంటే ఒక బుధవారం నాడు వస్తుంది.
ఈ దినోత్సవాన్ని శ్రీ వైష్ణవ ఆలయాలలోనూ, రామానుజుల మార్గాన్ని అనుసరించే భక్తులూ జరుపుకుంటారు. రామానుజ జయంతి సందర్భంగా పాటించే ప్రధాన ఆచారాలలో గురువును స్మరించుకోవడం చేస్తుంటారు.