Lakshmi Vratam: ఆషాఢ శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజ వ్రతాన్ని పాటిస్తే...
కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో మహిళలు ఆషాఢ మాసంలోని శుక్రవారాల్లో 'ఆషాఢ శుక్రవార లక్ష్మీ పూజ వ్రతంను ఆచరిస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో, ఈ ఆషాఢ శుక్రవార లక్ష్మీ వ్రతం జూలై 31, ఆగస్టు 7 తేదీలలో జరుపుకోబడుతుంది. శాక వ్రతం అని కూడా పిలువబడే ఈ వ్రతం, సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీ దేవికి అంకితం చేయబడింది.
కొందరు ఆషాఢ మాసం అంతా లక్ష్మీ పూజను ఆచరిస్తారు. మరికొందరు ఆషాఢ శుక్ల దశమి నాడు పూజను ప్రారంభించి, శ్రావణ మాస శుక్ల దశమి నాడు ముగిస్తారు. చాలామంది ఆషాఢ మాసంలోని శుక్రవారాల్లో మాత్రమే ఈ పూజను నిర్వహిస్తారు. కొందరు వరలక్ష్మి పూజ రోజున దీనిని ముగిస్తారు.
ఆషాఢ శుక్రవార లక్ష్మీ పూజ చేసేవారు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి, లక్ష్మీ సహస్రనామాన్ని పఠిస్తారు. ఈ సమయంలో సాధారణ పూజా విధానాలను పాటిస్తారు. పూజ కోసం లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. కుటుంబ శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యం కోసం ఈ పూజలు నిర్వహిస్తారు.
ఈ పూజ రోజుల్లో ప్రజలు సాధారణంగా శాకాహారాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తారు. కొందరు శుక్రవారాల్లో ఆకుకూరలను తినడం మానేస్తారు. ఆ మాసంలోని ఏదో ఒక శుక్రవారం నాడు, ఒక ప్రాంతంలోని మహిళలు ఒకరి ఇంట్లో సమావేశమై సామూహికంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజున మహిళలు పూలు, నాణేలు, కొబ్బరికాయలు, గాజులు వంటి వస్తువులను ఒకరికొకరు బహుమతులుగా ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.