  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
  4. Ashada Shukravara Lakshmi Vratam and Puja-Friday Pujas for Goddess Lakshmi in Ashada Month
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (09:36 IST)

Lakshmi Vratam: ఆషాఢ శుక్రవారం లక్ష్మీ పూజ వ్రతాన్ని పాటిస్తే...

Godess Lakshmi
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (09:36 IST)
google-news
కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో మహిళలు ఆషాఢ మాసంలోని శుక్రవారాల్లో 'ఆషాఢ శుక్రవార లక్ష్మీ పూజ వ్రతంను ఆచరిస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో, ఈ ఆషాఢ శుక్రవార లక్ష్మీ వ్రతం జూలై 31, ఆగస్టు 7 తేదీలలో జరుపుకోబడుతుంది. శాక వ్రతం అని కూడా పిలువబడే ఈ వ్రతం, సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీ దేవికి అంకితం చేయబడింది. 
 
కొందరు ఆషాఢ మాసం అంతా లక్ష్మీ పూజను ఆచరిస్తారు. మరికొందరు ఆషాఢ శుక్ల దశమి నాడు పూజను ప్రారంభించి, శ్రావణ మాస శుక్ల దశమి నాడు ముగిస్తారు. చాలామంది ఆషాఢ మాసంలోని శుక్రవారాల్లో మాత్రమే ఈ పూజను నిర్వహిస్తారు. కొందరు వరలక్ష్మి పూజ రోజున దీనిని ముగిస్తారు.
 
ఆషాఢ శుక్రవార లక్ష్మీ పూజ చేసేవారు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి, లక్ష్మీ సహస్రనామాన్ని పఠిస్తారు. ఈ సమయంలో సాధారణ పూజా విధానాలను పాటిస్తారు. పూజ కోసం లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. కుటుంబ శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యం కోసం ఈ పూజలు నిర్వహిస్తారు.
 
ఈ పూజ రోజుల్లో ప్రజలు సాధారణంగా శాకాహారాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తారు. కొందరు శుక్రవారాల్లో ఆకుకూరలను తినడం మానేస్తారు. ఆ మాసంలోని ఏదో ఒక శుక్రవారం నాడు, ఒక ప్రాంతంలోని మహిళలు ఒకరి ఇంట్లో సమావేశమై సామూహికంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజున మహిళలు పూలు, నాణేలు, కొబ్బరికాయలు, గాజులు వంటి వస్తువులను ఒకరికొకరు బహుమతులుగా ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
31-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలు

జూలై 31, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

జూలై 31, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?భారత వాతావరణ శాఖ ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రాలు జూలై 31, 2026 నాటికి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందో చూద్దాం.. తెలంగాణ: మధ్య భారతదేశం మీదుగా కదులుతున్న అల్పపీడన వ్యవస్థ కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం చురుకుగా ఉంది. వర్ష సూచన: అక్కడక్కడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి వంటి ఉత్తర, వాయువ్య జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది

2026 ఖరీఫ్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 9 జిల్లాల్లో పీఎంఎఫ్‌బీవైని అమలు చేసే బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీ

2026 ఖరీఫ్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 9 జిల్లాల్లో పీఎంఎఫ్‌బీవైని అమలు చేసే బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీవిజయవాడ: 2026 ఖరీఫ్ సీజన్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తొమ్మది జిల్లాల్లో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనను (పీఎంఎఫ్‌బీవై) బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమలు చేయనుంది. అనకాపల్లి, బాపట్ల, చిత్తూరు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, కృష్ణ, కర్నూలు, ఎన్‌టీఆర్, పార్వతిపురం మన్యం, ఎస్‌పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలు వీటిలో ఉన్నాయి. స్కీము కింద నోటిఫై చేసిన పంటలను సాగు చేస్తున్న రైతులను పథకంలో ఎన్‌రోల్ చేసేందుకు టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తోడ్పాటు అందిస్తుంది.

Ruchika singh, ప్రధానిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచికా సింగ్ కుటుంబంతో కలిసి పరార్?!

Ruchika singh, ప్రధానిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచికా సింగ్ కుటుంబంతో కలిసి పరార్?!Ruchika Singh, జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ పైన జరిగిన నిరసనల్లో చాలామంది తమ నోటికి వచ్చినట్లు దేశాన్ని, దేశ ప్రధానిని ఇష్టం వచ్చినట్లు దుర్భాషలాడారు. ఇప్పుడు దాని ఫలితాన్ని రుచి చూస్తున్నారు. రుచికా సింగ్ అనే 25 ఏళ్ల యువతి నోయిడాలోని ఓ సెలూన్లో పని చేస్తూ వుంటోంది. ఐతే జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో ప్రధానిపై నోరుపారేసుకున్నది. ఆమె అభ్యంతరకరమైన వీడియో వైరల్ అయినప్పటి నుండి తల్లిదండ్రులతో సహా ఆమె పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఆమెపై సెక్షన్ 352, 353(1), 356(1) కింద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయబడింది.

10 కిలోల సమోసాలు.. 15 కిలోల పానీ పూరీలను పారవేశారు.. ఎందుకంటే?

10 కిలోల సమోసాలు.. 15 కిలోల పానీ పూరీలను పారవేశారు.. ఎందుకంటే?హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ (హెచ్-ఫాస్ట్), జీహెచ్ఎంసీ ఆహార భద్రతా అధికారులతో కలిసి, జూలై 28, 2026న అట్టాపూర్‌లో అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో స్ట్రీట్ ఫుడ్‌ను తయారు చేస్తున్న అనేక కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహించింది. ఎన్ఎం గూడలో జరిపిన తనిఖీల్లో, అధికారులు ఒక పానీ పూరీ తయారీ కేంద్రం, మూడు సమోసా తయారీ కేంద్రాలపై దాడులు చేసి, ఆహార భద్రతా నిబంధనల తీవ్ర ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు.

మమతా బెనర్జీని వెళ్లగొట్టకుండా వుండివుంటే కాంగ్రెస్‌కు ఈ దుస్థితి వచ్చేది కాదు : కళ్యాణ్ బెనర్జీ

మమతా బెనర్జీని వెళ్లగొట్టకుండా వుండివుంటే కాంగ్రెస్‌కు ఈ దుస్థితి వచ్చేది కాదు : కళ్యాణ్ బెనర్జీగతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మమతా బెనర్జీని వెళ్లగొట్టకుండా ఉండివుంటే ఇపుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇలాంటి దుస్థితి ఉండేదని కాందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకా గాంధీని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. నాడు మమతా బెనర్జీని పార్టీ నుంచి వెళ్లగొట్టకపోయి ఉంటే, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ (కాంగ్రెస్‌ను ఉద్దేశిస్తూ) ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేది కాదన్నారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ రెబల్‌ ఎంపీలపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేయడంతో లోక్‌సభ నుంచి సస్పెన్షన్‌కు గురైన కల్యాణ్‌ బెనర్జీ పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రియాంక-కల్యాణ్‌ బెనర్జీల మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ ఆసక్తికరంగా సాగింది.

31-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలు

31-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలు. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. మీ సామర్థ్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. చేస్తున్న పనులపై దృష్టిపెట్టండి. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు.

Srisailam Temple: శ్రీశైలం ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లో అంతరాయం.. ఆంక్షలకు సిద్ధం

Srisailam Temple: శ్రీశైలం ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లో అంతరాయం.. ఆంక్షలకు సిద్ధంసాంకేతిక సమస్యల నేపథ్యంలో, శ్రీశైలం ఆలయ వెబ్‌సైట్ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తున్న '9 అండ్ 9' సంస్థపై ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఆంక్షలు విధించింది. 2021 నుండి ఈ సంస్థ ఆలయ వెబ్‌సైట్, ఆన్‌లైన్ టికెట్ జారీ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవల టికెట్ బుకింగ్‌లో తలెత్తిన అంతరాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సదరు సంస్థ కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు విధించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

గురు పౌర్ణమి.. తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ సేవ.

గురు పౌర్ణమి.. తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ సేవ.గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బుధవారం నాడు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి పౌర్ణమి గరుడ సేవను నిర్వహించింది. అత్యంత విశిష్టమైన సేవలలో ఒకటైన ఈ ఊరేగింపును తిలకించేందుకు నాలుగు మాడ వీధుల్లో వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి ఉత్సవ మూర్తిని పూలు, పట్టు వస్త్రాలు, సంప్రదాయ ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు. అనంతరం, సాయంత్రం 7 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు స్వామివారిని విష్ణుమూర్తి వాహనమైన గరుడ వాహనంపై ఊరేగించారు.

Shakambhari : ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకంబరీ ఉత్సవాలు

Shakambhari : ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకంబరీ ఉత్సవాలువిజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన ప్రసిద్ధ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన శాకంబరీ ఉత్సవాలకు రెండు లక్షల మందికి పైగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ యంత్రాంగం చేపట్టిన విస్తృత ఏర్పాట్ల మధ్య ఈ ఉత్సవాలు బుధవారం విజయవంతంగా ముగిశాయి. శాకంబరీ మహోత్సవాల ముగింపు రోజున గురు పౌర్ణమి, ఆషాఢ సారె వేడుకలు కూడా కలిసి రావడంతో ఆలయం వద్ద అపూర్వమైన రద్దీ నెలకొంది. బుధవారం తెల్లవారుజాము నుండే ఆంధ్రప్రదేశ్, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తరలివచ్చారు.

30-07-2026 గురువారం ఫలితాలు.. ఏ పనీ చేయబుద్ధి కాదు

30-07-2026 గురువారం ఫలితాలు.. ఏ పనీ చేయబుద్ధి కాదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖలకు చేరువవుతారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవద్దు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. కొత్త పనులు చేపడతారు. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. తొందరపడి హామీలివ్వవద్దు. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.