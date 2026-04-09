గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (19:20 IST)

జ్యోతిష్య శాస్త్రం: హనుమంతుడి దగ్గరయ్యే ఆ మూడు రాశులేవి?

Hanuman
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు హనుమంతునితో గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక అనుబంధాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. వారు ఆయనను పూజిస్తారు, ఆయన వైపు ఆకర్షితులవుతారు. హనుమాన్ ఆలయాలను సందర్శించడానికి ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే ఏదైనా సమస్యలో వున్నప్పుడు హనుమంతుడి రక్ష వారికి లభిస్తుంది. ఆ రాశుల వారెవరో ఒకసారి చూద్దాం.. 
 
మేష రాశి వారికి కుజ గ్రహం ఆధీనం. హనుమంతుడు మంగళవారం జన్మించాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఆ రోజుకు అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశికి చెందిన వారు హనుమంతుడి పూజకు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఇంకా ఈ రాశి వారికి కుజ గ్రహాధిపతి అయిన హనుమంతుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
 
కుంభ రాశి వారికి అధిపతి శని గ్రహం. ఈ రాశి వారు అత్యంత దాతృత్వ గుణం కలిగి ఉంటారు. తమ ప్రియమైన వారి పట్ల అంకితభావంతో ఉంటారు కాబట్టి, వారు హనుమంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు.
 
శని గ్రహానికి హనుమంతునితో కూడా గాఢమైన సంబంధం ఉంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన జాతకులు భక్తిశ్రద్ధలతో హనుమంతుడిని పూజిస్తే, ఆ స్వామి వారికి ఆనందం, సంపద  శక్తిని ప్రసాదిస్తారని నమ్ముతారు. ఇంకా వారిని ప్రతి సమస్య నుండి రక్షించి, వారి ఈతి బాధలను తొలగిస్తాడు.
 
పరిహారం: ఈ వ్యక్తులు ప్రతి మంగళవారం, శనివారం హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించి సుందరకాండను పఠించాలి.
 
సింహరాశి వారికి అధిపతి సూర్య గ్రహం. ఇక సూర్యుని గురించి మాట్లాడుకుంటే, సూర్యుడిని హనుమంతుని గురువుగా భావిస్తారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన జాతకులు సహజంగానే హనుమంతుని ఆశీస్సులు పొందుతారు.

Watch More Videos

తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. అలెర్ట్తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా 2 నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. గురువారం నాడు, ఏప్రిల్ 14 వరకు వర్తించే తన ఏడు రోజుల వాతావరణ బులెటిన్‌లో, మూడు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరిగిన తర్వాత, తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.

మద్యం సేవించిన ఒక జిమ్ ట్రైనర్.. కారుతో బైకును ఢీ కొట్టాడు.. ఇద్దరు మృతిమద్యం సేవించిన ఒక జిమ్ ట్రైనర్.. గంటకు 130 కిలోమీట్లకు పైగా వేగంతో ఒక ఖరీదైన సెడాన్ కారును నడుపుతూ ఆగి వున్న ఎలక్ట్రిక్ బైకును ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు మరణించగా, ఒక పాదచారి గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన వనస్థలిపురంలో చోటుచేసుకుంది. బాధితులు, 20 ఏళ్ల కంచర్ల శివ, నాకిరేకంటి సందీప్ కుమార్, ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ స్టేషన్ ముందు డివైడర్ వద్ద తమ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌పై నిలబడి ఉన్నారు. ఈ టూవీలర్‌ను కారు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు విద్యార్థులు తల, కాళ్లు, చేతులకు తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మరణించారు.

సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలపాతంలోకి జారిపడి.. ముగ్గురు యువతులు?సెల్ఫీ పిచ్చి బాగా ముదురుతోంది. సెల్ఫీల కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు చాలామంది. తాజాగా సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలపాతంలోకి జారిపడి ముగ్గురు యువతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతగిరి మండలంలోని మల్లంగుమి గ్రామం సమీపంలో గురువారం ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నలుగురు యువతులు గ్రామం సమీపంలోని జలపాతం వద్దకు వెళ్లగా, సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి నీటిలో పడిపోయారు. వారిలో ముగ్గురు నీటిలో మునిగి మరణించగా, ఒక యువతిని స్థానికులు రక్షించారు.

అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్- 2029 ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష పోరు?2029 ఎన్నికలు అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ అనే ప్రత్యక్ష పోరు చుట్టూ తిరగవచ్చు. రాజధాని సమస్యపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే తన వైఖరిని చాలాసార్లు మార్చుకున్నారు. ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, విశాఖపట్నాన్ని కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా, అమరావతిని శాసన రాజధానిగా, కర్నూలును న్యాయ రాజధానిగా మూడు రాజధానుల నమూనాను ముందుకు తెచ్చారు. ఆ ప్రణాళిక తీవ్ర ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొని, క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నడూ కార్యరూపం దాల్చలేదు.

పెద్దల అజాగ్రత్త: ఆడుకుంటూ భవనం పైనుంచి కిందపడ్డ చిన్నారి, వీడియోఅపార్టుమెంట్ జీవితాలు ఎక్కువయ్యాయి. కనుక ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దిగ్భ్రాంతి కలిగించే ఒక వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. బెంగళూరులోని నయందహళ్లిలో సంవత్సరన్నర వయసున్న చిన్నారి ఒక భవనం పైఅంతస్తు నుంచి కిందపడింది. ఆ చిన్నారి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి, ప్రస్తుతం ఆమెకు ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆ చిన్నారి ఆడుకుంటూ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం గుండా బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఆమె బయట ఉంచిన ఒక కుర్చీని ఎక్కింది. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి కిందపడిపోయింది. పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా అని పెద్దలు ఎంతమాత్రం వదిలేయకూడదని ఈ ఘటన చెపుతోంది

వైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి: ఉజ్జయిన్‌ మహాకాలేశ్వర ఆలయంలో భస్మ హారతివైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి సందర్భంగా, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిన్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూజలు అందుకునే జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీ మహాకాలేశ్వర ఆలయం వద్ద మంగళవారం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఉదయం వేకువజామున, సంప్రదాయ భస్మ హారతిని పూర్తి వైభవంతో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం మహాకాల్ స్వామికి పవిత్రమైన జలాభిషేకంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం శాస్త్ర సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ప్రత్యేక అలంకరణ జరిగింది. భస్మ హారతి సమయంలో భక్తులు దైవ స్వరూపమైన స్వామివారి దివ్య, మనోహరమైన రూపాన్ని చూసి భక్తులు పరవశించిపోయారు.

07-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

06-04-2016 సోమవారం ఫలితాలు - త్వరలో మీ కృషి చేస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు వేగవంతమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్లు వదిలేయండి.

05-04-26 ఆదివారం ఫలితాలు - అవసరాలకు ధనం అందుతుంది..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పత్రాల్లో సవరణలు అనివార్యం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సమస్యలు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు అధికం. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వాహనదారులకు అత్యుత్సాహం తగదు.

05-04-2026 నుంచి 11-04-2026 వరకు ఫలితాలు- మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనుభవజ్ఞులను సంప్రందించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయం తగదు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆదివారం పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సన్నిహితులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టిపెట్టండి. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు తరుణం కాదు. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. విద్యార్థులకు అత్యుత్సాహం తగదు. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com