Baba Vanga predictions: ఆ నాలుగు రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుందట..

Baba Vanga prophecy 2026
బాబా వంగా జ్యోతిష్యం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. బాబా వంగా తన అంచనాల ప్రకారం త్వరలో నాలుగు రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం అని బాబా వంగా జోస్యం చెప్తోంది. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు త్వరలో కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలుస్తోంది.
 
ఆర్థికపరంగా ముందడుగు వేస్తారని బాబా వంగా జోస్యం చెప్తోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించడమే కాకుండా, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని వంగా జోస్యం తెలియజేసింది. అనుకున్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. 
 
కన్యారాశి ఊహించని విధంగా అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. మార్చి తర్వాత నుంచి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. చాలా ఆనందంగా జీవిస్తారు. ఇంటా బయట సంతోషకర వాతావరణం నెలకుంటుంది. అనుకోని విధంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం చాలా ఆనందంగా సాగిపోతుంది. కన్యారాశి వారికి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రయత్నాలన్నీ చివరకు ఫలించవచ్చు. ఇంట్లో, పనిలో సానుకూల మార్పులను ఆశించాలి. 
 
అలాగే వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం డబుల్ అవుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఎవరు అయితే చాలా రోజుల నుంచి స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేయాలని కలలు కంటున్నారో, వారి కోరిక నెరవేరుతుంది. ఇంటా బయట సానుకూల వాతావరణం నెలకుంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. పనులు వేగంగా పూర్తి అవుతాయి. 
 
అలాగే రెట్టింపు ఆదాయాన్ని సంపాదించే అవకాశం పొందవచ్చు. పెట్టుబడులు గొప్ప రాబడిని ఇవ్వవచ్చు. మీరు ఆస్తిని కొనాలని కలలు కంటున్నట్లయితే, ఆ కల నిజమవుతుంది. 
 
ఇది మెరుగైన ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి మెరుగవవుతుంది. కుంభ రాశి వారికి మార్చి తర్వాత అదృష్టం కలిసొస్తుంది. సమాజంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుందని బాగా వంగా జోస్యం చెప్తోంది.

వరుడి మెడలో దండ వేయబోతున్న ప్రేయసిని తుపాకీతో కాల్చిన ప్రియుడు, వీడియో వైరల్

వరుడి మెడలో దండ వేయబోతున్న ప్రేయసిని తుపాకీతో కాల్చిన ప్రియుడు, వీడియో వైరల్పెళ్లి వేదికపై వధూవరులు ఉన్నారు. బ్యాండ్ మేళం శబ్దం ప్రతిధ్వనిస్తోంది. వధూవరులు దండలు మార్చుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంతలో, ఒక యువకుడు జనం నుండి ముందుకు తోసుకుంటూ వేదిక వద్దకు వచ్చి తుపాకీని తీసాడు. ఎవరూ ఊహంచనివిధంగా అతను వధువును కాల్చాడు. ఆమె అక్కడికక్కడే కుప్పకూలింది. ఈ సంఘటన బీహార్‌లోని బక్సర్‌లో జరిగింది. ఈ పరిణామంతో వివాహ వేడుక అంతా గందరగోళం నెలకొని కేకలు, ఆర్తనాదాలు వినిపించాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బల్లియా జిల్లాలోని సురేమాన్‌పూర్ నుండి వివాహ ఊరేగింపు వచ్చింది. రాత్రి 10:30 గంటల ప్రాంతంలో వధూవరుల దండలు మార్చుకునే వేడుక జరుగుతోంది.

హైదరాబాద్: 48 ఏళ్ల వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేశారు.. కారణం అదైవుంటుందా?

హైదరాబాద్: 48 ఏళ్ల వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేశారు.. కారణం అదైవుంటుందా?హైదరాబాదులో నగరంలో నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయి. బుధవారం భరత్‌నగర్‌లో గుర్తు తెలియని దుండగులు 48 ఏళ్ల వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని కర్ణాటకకు చెందిన శంకర్‌గా గుర్తించారు. అతను గత మూడు సంవత్సరాలుగా మూసాపేటలోని ఒక హోటల్‌లో పనిచేస్తున్నాడు.

భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని నేను అడ్డుకోకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని నేను అడ్డుకోకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రధాని చనిపోయేవారు: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధ సమయంలో తను జోక్యం చేసుకోకపోయినట్లయితే ఆ దేశంలో 35 మిలియన్ల మంది పౌరులతో సహా పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి చనిపోయేవారని షాకింగ్ కామెంట్ చేసారు. భారత్-పాకిస్తాన్ పూర్తిస్థాయి యుద్ధంలోకి దిగకుండా ఆపాననీ, తను అడ్డుకోకుంటే ఆ రెండు దేశాలు అణుయుద్ధాన్ని చేసుకునేవంటూ చెప్పుకొచ్చారు. బుధవారం నాడు స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ... నా మొదటి 10 నెలల కాలంలో 8 యుద్ధాలను ఆపేసాను. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఎలాగైనా ఆపాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాను.

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య.. ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని..

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య.. ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని..హైదరాబాద్ యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. మణికొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో ఉన్న తన మేనమామ ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఆత్మహత్యకు ప్రేమలో విఫలం కావడమే కారణమని తెలుస్తోంది.

భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి హత్య చేసేసిన భర్త.. ఎందుకో?

భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి హత్య చేసేసిన భర్త.. ఎందుకో?ఢిల్లీలో భార్య, ముగ్గురు కుమార్తెలను ఓ వ్యక్తి హతమార్చాడు. ఉత్తర ఢిల్లీలోని ఔటర్ నార్త్ ఢిల్లీలోని చందన్ పార్క్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భార్యతో పాటు ముగ్గురు కుమార్తెలను గొంతుకోసి నిందితుడు హత్య చేసి వుంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం మూడు, నాలుగు, ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు గల ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు, 27 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఒక మహిళ హత్యకు గురైనట్లు సమాచారం అందింది.

Lunar Eclipse: మార్చి 3వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం.. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది..

Lunar Eclipse: మార్చి 3వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం.. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది..చంద్ర గ్రహణం మార్చి 3వ తేదీన ఏర్పడుతోంది. దీని ప్రభావం అన్ని రాశులపైనా ఉంటుంది. మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, వృశ్చికం, మీన రాశులవారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. ఈ గ్రహణ ప్రభావం 4వ తేదీ మీద కూడా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ఆదిత్య హృదయాన్ని, విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని ఎక్కువ పర్యాయాలు పఠించడం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. మిథున రాశికి భాగ్య స్థానంలో ఏర్పడుతున్నందువల్ల అవమానాలకు, అపనిందలకు బాగా అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల్లో గానీ, ఇంట్లో గానీ విలువైన వస్తువులు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఉద్యోగ, పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఆశాభంగం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రాధాన్యం తగ్గే అవకాశం ఉంది.

21-02-2026 శనివారం ఫలితాలు : నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...

21-02-2026 శనివారం ఫలితాలు : నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకోని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు.

20-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు సామాన్యం.. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు...

20-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు సామాన్యం.. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు.

19-02-2026 గురువారం ఫలితాలు : పొగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు...

19-02-2026 గురువారం ఫలితాలు : పొగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.

18-02-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు....

18-02-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంతోషకరమైన వింటారు. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. మీ చిత్తశుద్ధి ప్రశంసనీయమవుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి.
