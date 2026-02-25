Baba Vanga predictions: ఆ నాలుగు రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుందట..
బాబా వంగా జ్యోతిష్యం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. బాబా వంగా తన అంచనాల ప్రకారం త్వరలో నాలుగు రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం అని బాబా వంగా జోస్యం చెప్తోంది. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు త్వరలో కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలుస్తోంది.
ఆర్థికపరంగా ముందడుగు వేస్తారని బాబా వంగా జోస్యం చెప్తోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించడమే కాకుండా, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని వంగా జోస్యం తెలియజేసింది. అనుకున్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
కన్యారాశి ఊహించని విధంగా అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. మార్చి తర్వాత నుంచి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. చాలా ఆనందంగా జీవిస్తారు. ఇంటా బయట సంతోషకర వాతావరణం నెలకుంటుంది. అనుకోని విధంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం చాలా ఆనందంగా సాగిపోతుంది. కన్యారాశి వారికి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రయత్నాలన్నీ చివరకు ఫలించవచ్చు. ఇంట్లో, పనిలో సానుకూల మార్పులను ఆశించాలి.
అలాగే వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం డబుల్ అవుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఎవరు అయితే చాలా రోజుల నుంచి స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేయాలని కలలు కంటున్నారో, వారి కోరిక నెరవేరుతుంది. ఇంటా బయట సానుకూల వాతావరణం నెలకుంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. పనులు వేగంగా పూర్తి అవుతాయి.
అలాగే రెట్టింపు ఆదాయాన్ని సంపాదించే అవకాశం పొందవచ్చు. పెట్టుబడులు గొప్ప రాబడిని ఇవ్వవచ్చు. మీరు ఆస్తిని కొనాలని కలలు కంటున్నట్లయితే, ఆ కల నిజమవుతుంది.
ఇది మెరుగైన ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి మెరుగవవుతుంది. కుంభ రాశి వారికి మార్చి తర్వాత అదృష్టం కలిసొస్తుంది. సమాజంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుందని బాగా వంగా జోస్యం చెప్తోంది.