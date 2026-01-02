Betel Leaf: కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసా?
కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. ఫలితం ఏంటో తెలుసుకుందాం.. తమలపాకులు శుభప్రదానికి ప్రతీక. తమలపాకులు శ్రేష్టమైనవి. తమలపాకులను పూజలో వినియోగించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. అలాంటి తమలపాకులు కలలో కనిపిస్తే.. అదృష్టమంటున్నారు ఆధ్యాత్మిక పండితులు.
తమలపాకులు, వక్కలు కలిసి తాంబూలంలా కలలో కనిపిస్తే.. అదృష్టం వరిస్తుంది. శుభఫలితాలు చేకూరుతాయి. కలలో తమలపాకులు కనిపిస్తే.. శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహ అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వివాహయోగం వుంటుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి, ధనాదాయం, కుటుంబ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయి.
అలాగే తమలపాకులను పూజా ప్లేటులో వుంచి దానిపై కర్పూరం వెలిగిస్తే ముఖ్యంగా పచ్చ కర్పూరం వెలిగిస్తే వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే తమలపాకులతో తోరణం కట్టి.. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద కట్టినట్లైతే.. దుష్ట శక్తులు ఇంట ప్రవేశించవు. ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
అయితే తమలపాకులు ఎండిపోతే వెంటనే మార్చేయడం చేయాలి. ఎండిన తమలపాకులను వుంచడం మంచిది కాదు. తమలపాకుల పైభాగంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ, మధ్యభాగంలో వాగ్ధేవి సరస్వతీ దేవి, చివరి భాగంలో పార్వతీదేవి నివాసం వుంటారని విశ్వాసం. అలాంటి మహిమాన్వితమైన తమలపాకులను పూజలో వుంచి పూజించడం ద్వారా ముగ్గురమ్మల అనుగ్రహం లభిస్తుందని ఐతిహ్యం.
అలాగే బుధవారం పూట విఘ్నేశ్వరునికి తమలపాకులతో పాటు ఏలకులను చేర్చి అర్చన చేస్తే అప్పుల బాధలు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఇంకా మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. అలాగే బుదవారం పూట పచ్చదారంలో తమలపాకుల మాలను కట్టి హనుమంతునికి సమర్పిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇంకా ఆరు తమలపాకులతో మంగళవారం కుమార స్వామికి దీపం వెలిగించడం ద్వారా ఈతిబాధలు వుండవని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.