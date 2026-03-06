రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?
చైత్ర మాసంలో కృష్ణ పక్షం చతుర్థి నాడు బాలచంద్ర సంకష్ట చతుర్థి ఉపవాసం పాటిస్తారు. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజించడం చాలా శుభప్రదం. చంద్రోదయం తర్వాత చంద్రుడిని పూజించడం కూడా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. 2026 లో, బాలచంద్ర సంకష్ట చతుర్థి ఉపవాసం మార్చి 6 న పాటిస్తారు. ఈ రోజున చంద్రుడు ఎప్పుడు కనిపిస్తాడు. ఈ రోజున మీరు చంద్రుడిని ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజున గణేశుడిని సరైన ఆచారాలతో పూజించడం, ఉపవాస కథ వినడం వల్ల జీవితంలోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. చైత్ర మాసంలోని కృష్ణ పక్ష చతుర్థి తిథిని బాలచంద్ర సంకష్టి చతుర్థి అంటారు.
గణేశుడిని అడ్డంకులను తొలగించేవాడు. కష్టాలను తొలగించేవాడుగా భావిస్తారు. బాలచంద్ర సంకష్టి చతుర్థి నాడు వ్రత కథను పఠించడం లేదా వినడం వల్ల భక్తుల జీవితాల్లోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
ఈ రోజును రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థిగా పిలుస్తారు. ఈ రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి కొబ్బరి మాలను, గరికతో మాలను కట్టి సమర్పించడం ద్వారా శనిదోషాలు, రాహు కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. సాయంత్రం పూట వినాయకుని ఆలయాల్లో జరిగే అభిషేకాలను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వ దోషాలు తొలగిపోతాయి.