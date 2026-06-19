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Budhaditya Yog 2026: బుధాధిత్య రాజయోగం.. ఏ రాశులకు లాభమో తెలుసా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అరుదైన యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు మానవ జీవితాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. జూన్ 19వ తేదీన మిథున రాశిలో బుధాధిత్య రాజయోగం, భద్ర రాజయోగాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి ఏర్పడనున్నాయి. ఈ రెండు యోగాలు ఒకేరాశిలో ఏర్పడటం వలన రెండు రాశుల వారికి కొత్తగా ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు.
Budhaditya Yog 2026
తులా రాశి జాతకులకు ఈ బుధాధిపత్య యోగం.. శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభం వుంది. కొత్తగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికీ ఈ సమయం అనుకూలంగా వుంటుంది. ప్రమోషన్లు, బదిలీలు ఏర్పడతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: గ్రహాల మార్పుతో మిథునరాశికి ఆశించిన ఫలితాలు వుంటాయి. అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. ఆర్థికంగా డబ్బే డబ్బు ఒక్క దెబ్బకు మొత్తం సెట్ అవుతుంది. పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికీ మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఈ నెల 16 నుంచి 29 వరకు వృషభ రాశిలోకి రవి, బుధ గ్రహాల కలయిక జరుగుతోంది.
ఈ యోగం వల్ల మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, సింహం, మకరం, కుంభ రాశుల వారికి గ్రహ సంచారంలో ఎన్ని దోషాలు ఉన్నా కొట్టుకుపోతాయి. కీలక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అనేక అనుకూలతలు ఏర్పడతాయి. మేషరాశి వారికి ప్రతిభకు, ఆలోచనలకు, తెలివితేటలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
వృషభ రాశికి ఈ యోగం వల్ల ఈ రాశివారు ఎక్కువగా సత్ఫలితాలను పొందడం జరుగుతుంది. ధన యోగాలు కలుగుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కర్కాటకం ఈ రాశికి లాభ స్థానంలో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతున్నందువల్ల కొద్ది ప్రయత్నంతో రావలసిన డబ్బు తప్ప కుండా చేతికి అందుతుంది. బాకీలు, బకాయిలు వసూలవుతాయి. కుటుంబపరంగా కూడా ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి.
సింహం ఈ రాశికి దశమ స్థానంలో రాశినాథుడితో బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతున్నందువల్ల, తప్పకుండా ఉద్యోగంలో అధికారం చేపడతారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది. మకరం ఈ రాశికి పంచమ స్థానంలో రవి, బుధులు కలుస్తున్నందువల్ల నైపుణ్యాలు బాగా వృద్ధి చెందుతాయి.
ఉద్యోగంలో సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుంభం ఈ రాశికి చతుర్థ స్థానంలో బుధాదిత్య యోగం పట్టడం వల్ల కెరీర్ పరంగా పురోగతి చెందడం, ఉద్యోగంలో ఆశించిన మార్పు చోటు చేసుకోవడం సులభం.
కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను గుండు గీయించి మూత్రం తాగించిన భర్త
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కోరియా జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తన భార్య పట్ల అత్యంత పాశవికంగా ప్రవర్తించాడు. కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను చిత్ర హింసలకు గురిచేశాడు. ఆమెకు గుండు గీయడంతోపాటు బలవంతంగా మూత్రం తాగించాడు. జూన్ 14న ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, పోటీ చేస్తాం, తెలంగాణలో పవన్ జనసేన జెండా, వీడియో
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనసేన నూతన కార్యాలయంలో జనసేన జెండాను ఎగురవేసారు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్. తెలంగాణలో మీకేం పని అంటూ ఆమధ్య తెలంగాణకి చెందిన కొంతమంది నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మేము తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాము. సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు అండగా వుంటామని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. హైదరాబాద్ మణికొండలో జనసేన తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని శుక్రవారం నాడు ప్రారంభించారు తెలంగాణ జనసేన నాయకులు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళల సమక్షంలో ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా కార్యాలయ ప్రవేశం జరిగింది.
ఆదివాసీ పిల్లలకు టీచర్లు లేరు.. జాజుల బంధం స్కూల్ను పవన్ పట్టించుకుంటారా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు వరించాయి. రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్, జల్ సంచయ్ -జన్ భాగీదారీ విభాగాల్లో తొలిస్థానంలో నిలిచింది. మొత్తంగా గతంలో 24వ ప్లేసులో ఏపీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ .. నేడు దేశంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఏఎస్సార్ జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలం, ములపేట పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న మారుమూల గ్రామం జాజుల బంధంలోని కొండ ఆదివాసీ పిల్లలకు విద్యను అందించాలన్న హామీ ఇంకా నెరవేరలేదు.
కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్కు వెళ్లాడు.. 400 అడుగుల లోయలో పడి..?
పూణేకు చెందిన 26 ఏళ్ల వ్యక్తి, మావల్ తహసీల్లోని లోహగడ్ కోట వద్ద తన కాబోయే భార్యతో కలిసి ట్రెకింగ్కు వెళ్లినప్పుడు ఫోటోలు తీస్తుండగా లోయలో పడి మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ గహుంజే నివాసి. అతను తన కుటుంబానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలో డైరెక్టర్గా పనిచేసేవాడు నవంబర్లో అతనికి వివాహం జరగాల్సి ఉంది.
కదులుతున్న రైల్లో హిజ్రా బీభత్సం, డబ్బులివ్వలేదని ప్రయాణికులపై ముష్ఠిఘాతాలు, వీడియో
హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తుంటే జనం గుండెల్లో హడలెత్తుతోంది. ఇక రైలు ప్రయాణ సమయంలో వీళ్లు ఎంట్రీ ఇచ్చారంటే ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఘోరాతిఘోరంగా మారిపోతుంది. అడిగినంత డబ్బులివ్వకపోతే ఇక వాళ్లు తమ రాక్షస ప్రవృత్తిని బైటపెడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ హిజ్రా ప్రయాణికులపై చేసిన రాక్షస దాడి తాలూకు వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో హిజ్రా డబ్బులివ్వనందుకు ప్రయాణికులపై మృగంలా మీదపడి చావగొడుతోంది. ప్రయాణికుడు ఏడుస్తున్నప్పటికీ అతడిని వదలకుండా చావగొట్టింది. ఈ వీడియోను ఓ ప్రయాణికుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసాడు.
Budhaditya Yog 2026: బుధాధిత్య రాజయోగం.. ఏ రాశులకు లాభమో తెలుసా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అరుదైన యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు మానవ జీవితాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. జూన్ 19వ తేదీన మిథున రాశిలో బుధాధిత్య రాజయోగం, భద్ర రాజయోగాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి ఏర్పడనున్నాయి. ఈ రెండు యోగాలు ఒకేరాశిలో ఏర్పడటం వలన రెండు రాశుల వారికి కొత్తగా ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. తులా రాశి జాతకులకు ఈ బుధాధిపత్య యోగం.. శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభం వుంది. కొత్తగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికీ ఈ సమయం అనుకూలంగా వుంటుంది. ప్రమోషన్లు, బదిలీలు ఏర్పడతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది.
19-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయంలోను రాజీపడద్దు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపులు వాయిదా పడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి.
తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్
తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖకు రెండు ఎకరాల భూమిని కేటాయించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించాయి. ఈ నిర్ణయం గురించి టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్ బుధవారం ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్ఐ) డైరెక్టర్ (శాసన విభాగం)కు తెలియజేశారు.
Guru Pushya Yog 2026: గురు పుష్య యోగం.. కర్కాటక రాశికి లాభం... పూజ ఎలా చేయాలంటే?
గురు పుష్య యోగంను పురస్కరించుకుని గురు భగవానుడికి ప్రత్యేక పూజలు వివిధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్నాయి. గురువారం రోజున పుష్యమి నక్షత్రం కలిసి రావడాన్ని గురు పుష్యమి యోగంఅంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీనిని అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన అమృత ఘడియలుగా భావిస్తారు. 2026 జూన్ 18న కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, ఉచ్చ స్థితిలో గురుడు కలవడం వల్ల 12 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అరుదైన యోగంగా మారింది. ఈ రోజున శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం కోసం చేసే పూజలు, కొనుగోళ్లు అఖండ ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఈ రోజున లక్ష్మీపూజ చేసేవారికి.. నారాయణునిని స్మరించే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయి.
18-06-2016 గురువారం ఫలితాలు - విశేష ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవచ్చు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాలు అందుకుంటారు.