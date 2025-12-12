శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025 (22:00 IST)

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?

December 13th 2025
December 13th 2025
డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం.. జీవితంలో వుండే తీవ్ర సమస్యలను దూరం చేసే శక్తివంతమైన రోజు అని జ్యోతిష్య, ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ రోజున తప్పకుండా దైవ ఆరాధన చేయాలని వారు అంటున్నారు. ఈ రోజున కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలిసి రావడం ద్వారా తలరాతను మార్చే శక్తి వంతమైన ఫలితాలను పొందే అద్భుతమైన రోజుగా పరిగణిస్తున్నారు. కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలయిక విశేషమైనది. 
 
సాధారణంగా, అష్టమి, నవమి వంటి తిథిలలో శుభకార్యాలను నివారించడం ఆచారం. కానీ నిర్దిష్టమైన దైవ ఆరాధనలకు ఈ రోజులు అనుకూలమైనవని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఈ తిథి అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఈ నవమి రోజున చేసే పూజ జీవితంలో ఏర్పడే అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఇదే రోజున అష్టమి కూడా మధ్యాహ్నం వరకు వుండటంతో కాలభైరవ పూజ ఈతిబాధలను తొలగిస్తుంది. 
 
నవమి, అష్టమి తిథుల్లో తీర్థయాత్రులు, మంత్రజపం, మంత్రోపదేశం, హోమాలు నిర్వహించడం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా కృష్ణపక్ష నవమి రోజున కుమార స్వామి ఆరాధన ద్వారా కుజ దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కోసం వ్రతం ఆచరించడం ద్వారా కర్మ ఫలితాలు కరిగిపోతాయి. పుణ్యఫలం చేకూరుతుంది. ఇంకా ప్రతికూలతలు తరిగిపోతాయి. 
 
జీవితంలో అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున పది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే జీవితంలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఈ రోజున పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో తమలపాకుల దీపం వెలిగించడం ద్వారా జీవితంలో ఇబ్బందులకు గురిచేసే కర్మ ఫలాలు తొలగిపోతాయి. 
 
ఈ దీపం మీ తలరాతనే మార్చేస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. నవమి తిథి రోజున అమ్మవారిని పూజించడం, కుమార స్వామిని కొలవడం సమస్త దోషాలను దూరం చేస్తుంది. అలాగే కృష్ణపక్ష నవమి తిథి రోజున వారాహి అమ్మవారిని పూజిస్తే.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వుండవు. అప్పుల బాధ వుండదు. శత్రుభయం వుండదు. నరదృష్టి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. 
 
అందుకే కృష్ణపక్షంలో వచ్చి నవమి తిథి శనివారం రావడంతో ఆ రోజు సాయంత్రం కాలభైరవుడు, వారాహి దేవిని తలచి ఇంట్లో లేదా, ఆలయాల్లో ఒకే ఒక ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె పోసి దీపం వెలిగించడం కర్మను తొలగిస్తుంది. వీరిని నిష్ఠతో పూజిస్తే, వారికి చెందిన మంత్రాలతో జపిస్తే.. ఈతిబాధలు పటాపంచలవుతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. 
 
అలాగే ప్రతి నెల నవమి తిథుల్లో చేసే చండీహోమానికి శాపాలు, అడ్డంకులను దూరం చేసే శక్తి వుంటుంది. ఇంకా శ్రీ మహాలక్ష్మీ కటాక్షం దక్కుతుంది. శత్రువులను సైతం స్నేహితులుగా మార్చేస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. 

Watch More Videos

పుతిన్ కోసం 40 నిమిషాలు వేచి చూస్తూ గోళ్లు కొరుక్కున్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్

పుతిన్ కోసం 40 నిమిషాలు వేచి చూస్తూ గోళ్లు కొరుక్కున్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ను కలిసేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షాబాజ్ షరీఫ్ 40 నిమిషాల పాటు ఎదురుచూసాడు. అప్పటిదాకా కుర్చీలో కూర్చుని గోళ్లు కొరుక్కుంటూ వున్నాడు. ఇక అంతసేపు ఆగలేని పాక్ ప్రధాని లేచివెళ్లి నేరుగా గేట్ క్రాషింగ్ చేస్తూ.. అంటే ఆహ్వానం లేకుండానే పుతిన్ వద్దకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో పుతిన్ మరో నాయకుడు ఎర్డోగన్‌తో సమావేశంలో వున్నారు. పాక్ ప్రధాని ఒక్కసారిగా చెప్పాపెట్టకుండా లోనికి రావడంతో అంతా ఆశ్చర్యపోయారు. షాబాజ్ షరీఫ్ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో పక్కనే కూర్చుని ఫోటో దిగేందుకు యత్నించినా అది కూడా సఫలం కాలేదు.

వ్యక్తి భుజం పైకి ఎగిరి పళ్లను దించిన వీధికుక్క (video)

వ్యక్తి భుజం పైకి ఎగిరి పళ్లను దించిన వీధికుక్క (video)GHMC పరిధిలో వీధి కుక్కలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక చోట వీధికుక్కల కాటుకు గురవుతున్న బాధితులు వుంటూనే వున్నారు. తాజాగా ఓ పాఠశాల గేటు వద్ద సెక్యూరిటీగా వున్న ఓ వ్యక్తిపై వీధికుక్క అకస్మాత్తుగా దాడి చేసింది. అతడి భుజంపైకి ఎగిరి పళ్లతో కొరికింది. పళ్లను అలా శరీరంలోకి దించేసిన కుక్కను విదిలించుకునేందుకు ఆ వ్యక్తి తంటాలు పడ్డాడు. కుక్కకాటుతో అతడి భుజం రక్తం కారింది. అతడి గాయాలను చూసిన మరో వ్యక్తి పెద్ద కర్రను తీసుకుని కుక్కను బాదాడు. దాంతో అది అక్కడి నుంచి పారిపోయింది.

నా డబ్బు నాకు ఇచ్చేయండి, ఎన్నికల్లో ఓడిన అభ్యర్థి డిమాండ్ (video)

నా డబ్బు నాకు ఇచ్చేయండి, ఎన్నికల్లో ఓడిన అభ్యర్థి డిమాండ్ (video)తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినవారు టపాసులు కాల్చుతూ చిందులు వేస్తున్నారు. ఐతే ఓడిన అభ్యర్థులు ఒక్కో రకంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే తమకు ఓట్లు వేయాలని ఇంటింటికి డబ్బులు పంచామనీ, తమ డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ ఇంటింటికీ తిరిగి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మహబూబాబాద్ లోని సోమ్లా తండాలో సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన భూక్యా కౌసల్య 27 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. దీనితో తను డబ్బులు ఇచ్చినా తనకు ఓట్లు వేయలేదంటూ ఓటర్లపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

మధ్యాహ్నం భోజనం కలుషితం... ఆరగించిన 44 మంది విద్యార్థుల అస్వస్థత

మధ్యాహ్నం భోజనం కలుషితం... ఆరగించిన 44 మంది విద్యార్థుల అస్వస్థతతెలంగాణా రాష్ట్రంలోని మాదాపూర్ చందానాయక్ తండ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం కలుషితమైంది. ఇది తెలియకుండా ఆరగించిన విద్యార్థుల్లో 44 మంది అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. వీరిలో ఆరుగురు విద్యార్థుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో వీనికి స్థానికంగా ఉండే ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

పవన్ సార్... మా తండాకు రహదారిని నిర్మించండి.. ప్లీజ్ : దీపిక వినతి

పవన్ సార్... మా తండాకు రహదారిని నిర్మించండి.. ప్లీజ్ : దీపిక వినతిపవన్ కళ్యాణ్ సార్... మా తండాకు రహదారిని నిర్మించండి అంటూ ఓ క్రికెటర్ అయిన అంధురాలు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆమె చేసిన వినతి ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ నటుడు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సానుకూలంగా స్పందించారు.

10-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - నగదు స్వీకరణ.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...

10-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - నగదు స్వీకరణ.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను (ఐసీసీసీ) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇటీవలే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఈ కేంద్రాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లలో భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. ఏ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో భక్తులు ఎంతసేపటి నుంచి వేచి ఉన్నారనే వివరాలను ఏఐ టెక్నాలజీతో గుర్తిస్తారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లలో భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు.

09-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు...

09-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.

త్రిమూర్తి స్వరూపం సింహాద్రి అప్పన్న, తన్మయత్వంలో విరాట్ కోహ్లి (video)

త్రిమూర్తి స్వరూపం సింహాద్రి అప్పన్న, తన్మయత్వంలో విరాట్ కోహ్లి (video)త్రిమూర్తి స్వరూపంగా సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని భక్తులు భావిస్తారు. ఆ స్వామి వారిని టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాట్సమన్ విరాట్ కోహ్లి దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి ఆలయంలోని మహిమాన్వితమైన స్తంభాన్ని హత్తుకుని ప్రార్థించారు. సింహాచలం... విశాఖపట్నంకి సమీపంలో ఉంది. స్వామివారిని సాధారణంగా గంధపు పూతతో కప్పి ఉంచుతారు. ఈ పూత కారణంగా స్వామివారు శివలింగం ఆకారంలో కనిపిస్తారు. సంవత్సరంలో ఒక్క రోజు మాత్రమే, అంటే వైశాఖ శుద్ధ తదియ (అక్షయ తృతీయ) రోజున, ఈ గంధాన్ని తొలగించి, స్వామివారి నిజరూప దర్శనం భక్తులకు కల్పిస్తారు.

08-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు...

08-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com