Guru purnima 2026: గురు పౌర్ణమి రోజున ఐదు యోగాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు పౌర్ణమి రోజున ప్రీతి యోగం, ఆయుష్మాన్ యోగం వంటి శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అంతేకాకుండా గురు గ్రహం తన ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం వల్ల హంస యోగం అనే అరుదైన మహాపురుష యోగం కూడా ఏర్పడుతోంది.
Guru purnima 2026: Hamsa Yoga, Ayushman Yoga, Preety Yoga on one day
ఇది సింహ రాశితో సహా మొత్తం ఐదు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుంది. గురు గ్రహ యోగం కొన్ని రాశులకు అదృష్టం వరించనుంది. ఆ రాశుల్లో మేషం అధిక లాభాన్ని పొందనుంది. పెట్టుబడులకు ఈ రాశి వారికి అనుకూలం. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. తద్వారా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలు దక్కుతాయి. కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా మారతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
అలాగే సింహరాశి వారికి ఈ యోగం పలు విధాలా ఆశించిన ఫలితాలను ఇస్తుంది. గురు గ్రహ అనుగ్రహంతో వ్యాపార విస్తరణకు మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటంతో, నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఏదైనా శుభకార్యానికి హాజరయ్యే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు.
అలాగే కన్యారాశి వారికి ఈ యోగం కారణంగా అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించే అవకాశం వుంది. గురు గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుని, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. తద్వారా వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అలాగే కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారం లాభదాయకం. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగుల కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే మకర, కుంభ రాశులకు ఈ యోగంతో విశిష్ట ఫలితాలు ఏర్పడతాయి.
మకర రాశి వారికి గురు గ్రహం, పూర్ణిమ కలయిక శుభప్రదంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదే సమయంలో వ్యాపార లావాదేవీలలో చిక్కుకుపోయిన నిధులు తిరిగి చేతికి అందే సూచనలు ఉన్నాయి. గురు అనుగ్రహంతో సంతానానికి సంబంధించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మకర రాశివారికి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.
ఇక కుంభరాశికి ఈ గురు పౌర్ణమినాడు ఏర్పడే యోగంతో సర్వశుభాలు సిద్ధిస్తాయి. బంధాలలో నమ్మకం బలపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. వైవాహిక జీవితోలం సామరస్యం నెలకొంటుంది. విద్యార్థులకు అనుకూలం. అలాగే ఆషాఢ పూర్ణిమ, గురు పౌర్ణమి, వ్యాస పూర్ణిమ రోజున అన్నదానం, మంచి నీరు, ఆవు నెయ్యి, గోధుమలు, వస్త్రాలు, గొడుగు, ధనాన్ని దానంగా ఇవ్వడం ద్వారా విశేష పుణ్యఫలం దక్కుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు చేసే దానధర్మాల వల్ల సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి.