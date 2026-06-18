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Guru Pushya Yog 2026: గురు పుష్య యోగం.. కర్కాటక రాశికి లాభం... పూజ ఎలా చేయాలంటే?
గురు పుష్య యోగంను పురస్కరించుకుని గురు భగవానుడికి ప్రత్యేక పూజలు వివిధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్నాయి. గురువారం రోజున పుష్యమి నక్షత్రం కలిసి రావడాన్ని గురు పుష్యమి యోగంఅంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీనిని అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన అమృత ఘడియలుగా భావిస్తారు.
Guru Pushya Yogam
2026 జూన్ 18న కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, ఉచ్చ స్థితిలో గురుడు కలవడం వల్ల 12 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అరుదైన యోగంగా మారింది. ఈ రోజున శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం కోసం చేసే పూజలు, కొనుగోళ్లు అఖండ ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఈ రోజున లక్ష్మీపూజ చేసేవారికి.. నారాయణునిని స్మరించే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయి. గురు పుష్యమి యోగమైన ఈ పవిత్రమైన రోజున బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, భూములు లేదా స్థిరాస్తులు, కొత్త వాహనాలు, ఇలెక్ట్రానిక్ వస్తువులు, వ్యవసాయ పరికరాలు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదం.
ఇంకా శనగలు దానం చేయడం వల్ల గురు దోషాలు తొలగుతాయి. వీటితో పాటు పసుపు, కుంకుమ, పాలు, బెల్లం, అరటిపండ్లు, పుస్తకాలు, అన్నదానం చేయడం విశేష ఫలదాయకంగా చెప్తారు. లక్ష్మీదేవిని తులసి దళాలతో పూజించి, విష్ణు సహస్రనామం పఠించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
గురుపుష్య యోగ రాశి ఫలితాలు
మేష రాశి : ఆర్థికంగా చాలా అనుకూలమైన సమయం. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. నారాయణ స్వామిని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి : వ్యాపారస్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి పూజ అనుకూలిస్తుంది.
మిథునరాశి : ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతాల పెంపు వంటి సానుకూల వార్తలు అందుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈ రోజు ఏదైనా కొత్త కోర్సు లేదా వ్యాపార పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలం.
కర్కాటక రాశి: గురు పుష్య యోగం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి విశేషమైన అదృష్టం వరిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. గురుభగవానుడి ఆరాధనతో ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది.
సింహ రాశి: ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కోర్టు కేసులు లేదా భూవివాదాలు మీకు అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఇల్లు లేదా స్థలం కొనడానికి అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఇది సరైన రోజు.
కన్యా రాశి : ఉద్యోగ మార్పు కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం లభిస్తుంది. శ్రీ మహావిష్ణువుకు పసుపు రంగు పూలతో పూజ చేయడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.
తులా రాశి: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. అయితే, వ్యాపార విస్తరణకు పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. లక్ష్మీ అష్టోత్తరం పఠించడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. సంతాన పరంగా మంచి వార్తలు వింటారు. ఈ రోజున వెండి వస్తువులు లేదా పూజా సామాగ్రి కొనడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి: మీ రాశ్యాధిపతి అయిన గురుడి అనుగ్రహం వల్ల పెండింగ్ పనులన్నీ చకచకా సాగిపోతాయి. సమాజంలో కీలక బాధ్యతలు లభిస్తాయి. గురు చరిత పారాయణం చేయడం లేదా గుడిలో శనగలు దానం చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మకర రాశి: శ్రమకు తగిన ఫలితం ఆలస్యంగానైనా దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి మాటపై నియంత్రణ అవసరం. పేదలకు అన్నదానం చేయడం వల్ల నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోతుంది.
కుంభ రాశి: కొత్త పరిచయాలు వ్యాపార పరంగా లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. చిట్కా: వ్యాపార ప్రదేశంలో లేదా ఇంట్లో లక్ష్మీ యంత్రాన్ని ప్రతిష్టించుకోవచ్చు.
మీన రాశి : మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పైఅధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. నుదుటున కుంకుమ లేదా పసుపు తిలకం ధరించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
వివాహమైన 48 రోజుల్లో వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి
మహారాష్ట్రలోని ముంబై నగర సమీపంలో ఉన్న అంబరానాథ్ ఓ దారుణం ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వివాహిత పెళ్ళయిన 48 రోజుల్లోనే అనుమానాస్పదంగా చనిపోయింది. వృత్తిరీత్యా వైద్యుడైన ఆమె భర్త, అలాగే అత్తమామలు కలిసి అదనపు కట్నం కోసం ఆమెను మానసికంగా, శారీరకంగా తీవ్రంగా వేధించడమేకాకుండా, ఆమె వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను పూర్తిగా హరిస్తూ ఇల్లంతా నిఘా కెమెరాలు పెట్టి నిరంతరం గమనించేవారని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
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మహారాష్ట్రలోని అంబర్నాథ్లో, వివాహం జరిగిన కేవలం నెలన్నర రోజులకే విశాఖ తిల్కర్ అనే 26 ఏళ్ల నవవధువు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీనికి గృహ హింస, వేధింపులే కారణమని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. విశాఖ తన భర్త, అత్తమామల చేతిలో నిరంతరం మానసిక, శారీరక వేధింపులకు గురైంది. నిందితుడైన భర్త డాక్టర్ నితిన్ తిల్కర్ను శివాజీనగర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అదే సమయంలో, ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్లు నమోదైన అతని తల్లి ఛాయా తిల్కర్, సోదరుడు నినాద్ తిల్కర్ల ఆచూకీ కనుగొనేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
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అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం.. దిగిరానున్న ముడి చమురు ధరలు
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు క్రమంగా సద్దుమణుగుతున్నాయి. అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే, అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు తగ్గినా భారత్లో వెంటనే ఇంధన ధరలను మాత్రం తగ్గించలేమని కేంద్రం తాజాగా స్పష్టం చేసింది.
Guru Pushya Yog 2026: గురు పుష్య యోగం.. కర్కాటక రాశికి లాభం... పూజ ఎలా చేయాలంటే?
గురు పుష్య యోగంను పురస్కరించుకుని గురు భగవానుడికి ప్రత్యేక పూజలు వివిధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్నాయి. గురువారం రోజున పుష్యమి నక్షత్రం కలిసి రావడాన్ని గురు పుష్యమి యోగంఅంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీనిని అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన అమృత ఘడియలుగా భావిస్తారు. 2026 జూన్ 18న కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, ఉచ్చ స్థితిలో గురుడు కలవడం వల్ల 12 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అరుదైన యోగంగా మారింది. ఈ రోజున శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహం కోసం చేసే పూజలు, కొనుగోళ్లు అఖండ ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఈ రోజున లక్ష్మీపూజ చేసేవారికి.. నారాయణునిని స్మరించే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయి.
18-06-2016 గురువారం ఫలితాలు - విశేష ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవచ్చు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాలు అందుకుంటారు.
17-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు - వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు....
Elachi Lamp: ఉన్నత ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? ఏలకుల దీపం వెలిగిస్తే?
ఉన్నత చదువులు అభ్యసించిన వారికి ఉద్యోగం లభించడం లేదా.. కోరిన ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? జీవితంలో ఉద్యోగం, విద్య, వృత్తికి సంబంధించిన ప్రతిబంధకాలు ఏర్పడుతుంటే బుధవారం హయగ్రీవ పూజ చేయడం మంచిది. విద్య, జ్ఞానం, జ్ఞాపకశక్తి, విజయం వంటివాటి కోసం ఆయనను ఆరాధించడం విశేషంగా భావించారు. ఇంకా విద్య, ఉద్యోగం, ఉద్యోగాల పెంపు, వృత్తిలో అభివృద్ధి వంటి అనేక విషయాలలో హయగ్రీవునితో పాటు కుమార స్వామిని పూజించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
16-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు- అతిగా శ్రమించవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.