నవంబర్ 12, 2025: కాలభైరవ జయంతి.. కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠిస్తే?

దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాలయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరం
నారదాది యోగివృంద వందితం దిగంబరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠం ఈప్సితార్థ దాయకం త్రిలోచనం
కాలకాలం అంబుజాక్షం అక్షశూలం అక్షరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామకాయం ఆదిదేవం అక్షరం నిరామయం
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహం
వినిక్వణన్ మనోజ్ఞహేమకింకిణీ లసత్కటిం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుం
స్వర్ణవర్ణశేషపాశ శోభితాంగమండలం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
రత్నపాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్యం అద్వితీయం ఇష్టదైవతం నిరంజనం
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
అట్టహాస భిన్నపద్మజాండకోశ సంతతిం
దృష్టిపాతనష్టపాప జాలముగ్రశాసనం
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాల మాలికంధరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసలోక పుణ్యపాపశోధకం విభుం
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనం
శోక మోహ దైన్య లోభ కోప తాప నాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధ్రువం
ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణం
కాలభైరవ జయంతి నవంబర్ 12, 2025న పురస్కరించుకుని ఈ కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠించిన వారికి ఈతిబాధలు వుండవు. కాల భైరవ అష్టకం అనేది రక్షణ, క్రమశిక్షణను ప్రార్థించే పవిత్ర శ్లోకం. కాశీలో, భైరవుడు ధర్మానికి ఉగ్ర సంరక్షకుడిగా కాల స్వరూపుడిగా నిలుస్తాడు.
స్కంద పురాణం చెప్పినట్లుగా, ఆయన శివుని కోపం నుండి బ్రహ్మ గర్వాన్ని అణచివేయడానికి ఉద్భవించి కాశీకి వచ్చాడు. అక్కడ ఆయన ఈ భూమికి శాశ్వత రక్షకుడయ్యాడు. ఇందులోని ప్రతి శ్లోకం కాలం ముందు వినయంగా జీవించాలని మనకు గుర్తు చేస్తుంది.