బుధవారం, 12 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025 (21:53 IST)

నవంబర్ 12, 2025: కాలభైరవ జయంతి.. కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠిస్తే?

Kalabhairava Astakam
Kalabhairava Astakam
కాలభైరవ అష్టకం 
 
దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం 
వ్యాలయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరం 
నారదాది యోగివృంద వందితం దిగంబరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే 
 
భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠం ఈప్సితార్థ దాయకం త్రిలోచనం
కాలకాలం అంబుజాక్షం అక్షశూలం అక్షరం 
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
 
శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామకాయం ఆదిదేవం అక్షరం నిరామయం
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం 
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
 
భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహం 
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహం 
వినిక్వణన్ మనోజ్ఞహేమకింకిణీ లసత్కటిం 
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
 
 
ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం 
కర్మపాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుం
స్వర్ణవర్ణశేషపాశ శోభితాంగమండలం 
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే 
 
 
రత్నపాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం 
నిత్యం అద్వితీయం ఇష్టదైవతం నిరంజనం
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం 
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే  
 
అట్టహాస భిన్నపద్మజాండకోశ సంతతిం 
దృష్టిపాతనష్టపాప జాలముగ్రశాసనం 
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాల మాలికంధరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
 
 
భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం 
కాశివాసలోక పుణ్యపాపశోధకం విభుం
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం 
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే
 
కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం 
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనం 
శోక మోహ దైన్య లోభ కోప తాప నాశనం 
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధ్రువం
 
ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణం 
 
కాలభైరవ జయంతి నవంబర్ 12, 2025న పురస్కరించుకుని ఈ కాలభైరవ అష్టకాన్ని ఎనిమిది సార్లు పఠించిన వారికి ఈతిబాధలు వుండవు. కాల భైరవ అష్టకం అనేది రక్షణ, క్రమశిక్షణను ప్రార్థించే పవిత్ర శ్లోకం. కాశీలో, భైరవుడు ధర్మానికి ఉగ్ర సంరక్షకుడిగా కాల స్వరూపుడిగా నిలుస్తాడు.
 
 స్కంద పురాణం చెప్పినట్లుగా, ఆయన శివుని కోపం నుండి బ్రహ్మ గర్వాన్ని అణచివేయడానికి ఉద్భవించి కాశీకి వచ్చాడు. అక్కడ ఆయన ఈ భూమికి శాశ్వత రక్షకుడయ్యాడు. ఇందులోని ప్రతి శ్లోకం కాలం ముందు వినయంగా జీవించాలని మనకు గుర్తు చేస్తుంది.

Watch More Videos

దేశంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డుకు సమయం ఆసన్నమైంది : పవన్ కళ్యాణ్

దేశంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డుకు సమయం ఆసన్నమైంది : పవన్ కళ్యాణ్దేశంలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డు ఏర్పాటుకు సమయం ఆసన్నమైందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. తిరుమల ప్రసాదాల తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగంపై సిట్ నివేదిక వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.

నా ముందు ప్యాంట్ జిప్ తీస్తావా? చీపురుతో చితక్కొట్టిన పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు (video).. ఎక్కడ?

నా ముందు ప్యాంట్ జిప్ తీస్తావా? చీపురుతో చితక్కొట్టిన పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు (video).. ఎక్కడ?మహిళలపై అకృత్యాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎక్కడపడితే అక్కడ కామాంధులు ఏదో ఒక రీతిలో మహిళలను వయోబేధం లేకుండా వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. ఈ లైంగిక వేధింపులను చాలామంది సహించుకుని మిన్నకుండిపోతున్నారు. కానీ కొందరు మాత్రం కామాంధులకు తగిన బుద్ధి చెప్తున్నారు. అలా ఓ మహిళ తనను వేధించిన వ్యక్తికి చుక్కలు చూపించింది. నడి రోడ్డుపైనే చీపురుతో కొట్టింది. ఈ ఘటన తమిళ నాడు చెన్నై నగరంలో చోటుచేసుకుంది.

కొత్త ఇల్లు కట్టావ్ లక్ష ఇస్తావా లేదా? ఇవ్వనన్నందుకు యజమానిని చితక్కొట్టిన హిజ్రాలు

కొత్త ఇల్లు కట్టావ్ లక్ష ఇస్తావా లేదా? ఇవ్వనన్నందుకు యజమానిని చితక్కొట్టిన హిజ్రాలుఫంక్షన్ చేసుకోవాలంటే భయపడిపోవాల్సిన పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడిందంటూ చాలామంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదేదో ఖర్చుల గురించి కాదు... ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుండగానే కొంతమంది హిజ్రాలు వచ్చి తాము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాల్సిందేనంటూ డిమాండ్ చేస్తుండటమేనంటున్నారు. వారు అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఇంటి ముందే తిష్ట వేయడం, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా నానా దుర్భాషలతో చప్పట్లు కొడుతూ ఇక చాలు బాబోయ్ అనేంతగా చేసేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో జరుగుతున్నట్లు పలు వార్తల ద్వారా తెలుస్తోంది. తాజాగా హైదరాబాదు జిల్లా కీసరలో హిజ్రాలు బీభత్సం సృష్టించారు.

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనం

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనంబంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 19 నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అమరావతిలోని సీనియర్ ఐఎండీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్. కరుణసాగర్ మాట్లాడుతూ, ఈ అల్పపీడనం తీవ్రత గురువారం తర్వాత స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న వాతావరణ వ్యవస్థ వల్ల దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమకు వర్షపాతం రావచ్చని, ఉత్తర తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై తక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపారు.

నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?

నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ శివార్లలోని కొత్తూరులో ఒక నిర్మాణ స్థలంలో బీహార్‌కు చెందిన 26 ఏళ్ల టైల్ మేస్త్రీ హత్యకు గురయ్యాడు. నిద్రపోతున్నప్పుడు అతనిపై భారీ వస్తువుతో దాడి జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ప్రశ్నించడానికి ఇద్దరు సహోద్యోగులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మంగళవారం నగర శివార్లలోని కొత్తూర్‌లోని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్‌లో టైల్ కార్మికుడు హత్యకు గురయ్యాడు.

Non Veg Food Near Alipiri: అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారు.. ఇద్దరు ఉద్యోగులు అవుట్

Non Veg Food Near Alipiri: అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారు.. ఇద్దరు ఉద్యోగులు అవుట్అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారనే ఆరోపణలతో ఇద్దరు అవుట్‌సోర్స్ ఉద్యోగులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి తొలగించింది. ఈ విషయంలో తిరుమల టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నందుకు ఇద్దరు అవుట్‌సోర్స్ ఉద్యోగులు రామస్వామి, సరసమ్మపై టిటిడి కఠిన చర్యలు తీసుకుందని ఆలయ సంస్థ అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛారిటబుల్ అండ్ ఎండోమెంట్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 114 కింద కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

10-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త

10-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. గృహాలంకరణ పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.

09-11-2025 నుంచి 15-11-2025 వరకూ మీ రాశి ఫలితాలు

09-11-2025 నుంచి 15-11-2025 వరకూ మీ రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. కార్యదీక్షతో పట్టుదలతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టమ్మీద ధనం అందుతుంది. చేపట్టవలసిన పనులను మధ్యలోనే నిలిపివేయవద్దు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఒక వార్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగస్తులకు ఏమరపాటు ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యులకు వివరణ ఇచ్చుకుంటారు

08-11-20 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం మరొకరికి లాభిస్తుంది

08-11-20 శనివారం ఫలితాలు - మీ కష్టం మరొకరికి లాభిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పెద్దలతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణంలో అవస్థలు తప్పవు. వృషభం: కృత్తిక 2, 18, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 1, పాదాలు ప్రతికూలతలు అధికం. మీ కష్టం మరొకరికి లాభిస్తుంది. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం ధనసహాయం తగదు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు.

సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే..?

సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే..?సంకట నాశన గణపతి స్తోత్రంతో గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల అన్ని సమస్యలు, భయాలు తొలగిపోతాయని నారదుడు వివరించాడు. సంకట నాశన గణేశ స్తోత్రం ద్వాదశ నామ స్తోత్రం, ఇందులో గణేశుడిని తన 12 పేర్లతో ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. ఈ సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా అన్ని రకాల సమస్యలు, బాధలు తొలగిపోతాయి. ఈ స్తోత్రం నారద పురాణంలో ఉంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com