మూడేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే పద్మిని ఏకాదశి.. తులసి దళాలతో అర్చన చేస్తే?
పద్మిని ఏకాదశి ఈ ఏడాది విశేషం కానుంది. ఈ ఏడాదిలో ప్రస్తుతం అధిక జ్యేష్ఠ మాసం నడుస్తున్న సందర్భంగా పద్మిని ఏకాదశి 27న వచ్చింది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే అధిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని పద్మిని ఏకాదశి అంటారు. మూడేళ్లకి ఒకసారి వచ్చే ఈ అరుదైన ఏకాదశి భక్తులకు ఎంతో మంచి చేస్తుంది. శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఇంకా దీనిని కమల ఏకాదశి లేదా పురుషోత్తమ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని కొలిచే వారికి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
Lord Vishnu
శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన అధిక మాసం అంటే జ్యేష్ఠం కాబట్టి ఈ మాసానికి పురుషోత్తమ మాసమని పేరు వచ్చింది. పద్మిని ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల సమస్త పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ రోజు స్వామిని తులసి దళాలతో, పసుపు రంగు పూలతో, కలువ పూలతో చక్కగా అలంకరించుకోవాలి. ఆవు నేతితో దీపారాధన చేయాలి. అనంతరం శ్రీ మహావిష్ణువు అష్టోత్తర శతనామావళి పఠించాలి.
అలాగే ఈ రోజు తులసి దళాలతో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం శుభప్రదం. పూజ పూర్తయ్యాక కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, చక్రపొంగలి వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. సాయంకాలం సంధ్యా సమయంలో సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి తులసి మాల సమర్పించాలి. ఈ రోజు రాత్రంతా నిద్రపోకుండా శ్రీమన్నారాయణుని భజనలు, కీర్తనలతో జాగారం చేయాలి. మరుసటి రోజు ద్వాదశి పారణ చేసుకోవాలి.
భక్తితో ఈ వ్రతాన్ని పాటిస్తే అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పద్మిని ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం వ్రతం ఆచరించి శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించిన వారు అన్ని రకాల యాగాలు, తపస్సు చేసిన ఫలితాలు పొందుతారని శాస్త్రవచనం. పెళ్లికాని అమ్మాయిలు ఈ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండి, పూజ చేయడం వల్ల మంచి భర్త లభిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇంకా పేదలకు అన్నదానం, దానధర్మాలు చేయడం విశేష పుణ్యాన్ని అందిస్తుంది.
తిరుమల లడ్డు నెయ్యి కల్తీ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) కనుగొన్న విషయాల ఆధారంగా, ఫ్యాక్టరీలు, బాయిలర్ల శాఖకు చెందిన ఏడుగురు అధికారులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రమశిక్షణా చర్యలు ప్రారంభించింది. కార్మిక శాఖ కార్యదర్శి శేషగిరి బాబు మంగళవారం నాడు ఆ అధికారులపై అభియోగాలు మోపుతూ పలు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కర్నాటక రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవికి సిద్ధరామయ్య ఈ నెల 28వ తేదీ గురువారం రాజీనామా చేయనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఢిల్లీలో పార్టీ అధిష్టానంతో ఏడు గంటల పాటు సుధీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఆయన రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమైనట్టు సమాచారం. అదేసమయంలో తన కుమారుడు యతీంద్రకు మంత్రి పదవి ఇప్పించుకునేలా పార్టీ అధిష్టానాన్ని ఆయన ఒప్పించుకున్నారని తెలిసింది. మరోవైపు, ఢిల్లీలో ఉన్న పీసీసీ చీఫ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తన పర్యటనను పొడగించుకుని, హస్తినలోనే ఉన్నారు.
వేగంగా వ్యాపిస్తున్న నీటి హైసింత్ వల్ల ప్రభావితమైన సరస్సులు, చెరువులు, కాలువలను పునరుజ్జీవింపజేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్త మిషన్ను ప్రారంభించింది. ఇది వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ నమూనా ద్వారా మహిళలకు ఏకకాలంలో జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో జలాశయాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూ, నీటిపారుదల కాలువలకు అడ్డంకులు సృష్టిస్తూ, నీటి నాణ్యతను దిగజార్చుతున్న ఈ హానికరమైన నీటి కలుపు మొక్క వల్ల ఎదురవుతున్న పర్యావరణ, ప్రజారోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించడమే ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం లక్ష్యం.
తెలంగాణలో నో ఎబోలా.. విమానాశ్రయం, ఆస్పత్రుల్లో కట్టుదిట్టమైన నిఘా
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఎబోలా కేసులు గానీ, అనుమానిత కేసులు గానీ కనుగొనబడలేదని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ మంగళవారం తెలిపారు. హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఆసుపత్రులలో కట్టుదిట్టమైన నిఘా, సన్నద్ధతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో వంటి ఎబోలా ప్రభావిత ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులను పరీక్షించేందుకు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో వైద్యులు, ఆరోగ్య తనిఖీ అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, పారామెడికల్ సిబ్బందితో కూడిన బృందాలను మోహరించారు.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు, పట్టుదల ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. చేబదుళ్లకు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితులు సాయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. వాహన సౌఖ్యం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలు పెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరువుతారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఏడాది బక్రీద్ పండుగ ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా మారింది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం పవిత్రమైన దుల్-హిజ్జా నెలవంక దర్శనం ఒక రోజు ఆలస్యం కావడంతో, మే 28, 2026 (గురువారం) సెలవు వర్తించేలా మార్పు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ సెలవు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, బ్యాంకులకు వర్తించనుంది. చంద్రుని దర్శనం ఆధారంగా సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలలో మాత్రం మనకంటే ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే మే 27న (బుధవారం) బక్రీద్ పండుగను జరుపుకోనున్నారు.
26-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం తగదు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వ్యవహారదక్షతతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.