రాఖీ పౌర్ణమి రోజున మూడు యోగాలు.. మేషరాశికి పట్టిందల్లా బంగారమే
రాఖీ పౌర్ణమి బుధాదిత్య రాజయోగం, సమసప్తక రాజయోగం, మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడనున్నాయి. ఈ యోగాల ద్వారా 12 రాశులపై ప్రభావం వుంటుందని.. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ప్రసాదిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మూడు రాశుల్లో మేషరాశి వారికి పట్టింది బంగారమే అవుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.
Rakhi
గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఎక్కువ లాభాలు అందుకుంటారు. అలాగే కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ యోగాల ద్వారా కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. ఆదాయానికి ఢోకా వుండదు. వ్యాపారస్తులు ఎక్కువ లాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేస్తారు.
సింహ రాశి వారికి రాఖీ పండుగ తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. విదేశీయానం లభిస్తుంది. కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. వీరికి అన్ని విధాలుగా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. విజయం వరిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు.