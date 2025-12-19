శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025

అమావాస్య, మంగళ, శనివారాల్లో కొబ్బరిపాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతునికి?

అమావాస్య రోజున హనుమంతుడిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. హనుమంతుడు రామబంటు. ఆయన ఈతిబాధలు, నవగ్రహ దోషాలను తొలగిస్తాడు. బలం, బుద్ధి, ధైర్యం, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. భక్తికి నిదర్శనమైన హనుమంతుడికి చేసే అభిషేకాలు విశేష ఫలితాలను ప్రసాదిస్తాయి. 
 
ఇందులో ముఖ్యంగా కొబ్బరి పాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతుడికి అభిషేకం చేయిస్తే.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వ్యాధుల నుంచి విముక్తి, మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కొబ్బరి పాలు శుభ్రత, చలవ, శాంతంకు ప్రతీక. ఆంజనేయుడికి కొబ్బరి పాలతో అభిషేకం చేయడం ద్వారా ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. అనారోగ్యాలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. ఈ అభిషేకాన్ని మంగళ, శనివారాలతో పాటు అమావాస్య రోజు చేయిస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు చేకూరుతాయి. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. 
 
అలాగే అప్పుల ఇబ్బందులు, ఆర్థిక నష్టాన్ని తొలగించుకోవాలంటే.. అమావాస్య రోజున బియ్యం పిండితో అభిషేకం చేయిస్తే మంచి ఫలితం వుంటుంది. మంగళవారం, శనివారాల్లో హనుమంతునికి బియ్యం పిండితో అభిషేకం చేయిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. 
 
ఉదయం లేదా సాయంత్రం పూట ఈ అభిషేకాలు చేయించవచ్చు. నైవేద్యంగా బెల్లం, అరటిపండ్లను సమర్పించాలి. పేదలకు అన్నదానం చేయడం, పండ్లు అందజేయడంతో పుణ్యఫలం చేకూరుతుంది. ఈ అభిషేకం చేసేటప్పుడు హనుమాన్ చాలీసా, శ్రీరామ నామ జపం, ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః అనే మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. 

