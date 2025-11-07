శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (21:58 IST)

సంకష్టహర చతుర్థి రోజున సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే..?

సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రం
 
నారద ఉవాచ
 
ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్  
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే 
 
ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ 
తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్
 
లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ
సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టకమ్
 
నవమం బాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకమ్
ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననమ్
 
ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః 
న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరం పరమ్
 
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్
 
జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః
 
సంకట నాశన గణపతి స్తోత్రంతో గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల అన్ని సమస్యలు, భయాలు తొలగిపోతాయని నారదుడు వివరించాడు. సంకట నాశన గణేశ స్తోత్రం ద్వాదశ నామ స్తోత్రం, ఇందులో గణేశుడిని తన 12 పేర్లతో ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. ఈ సంకష్ట నాశన గణేశ స్తోత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా అన్ని రకాల సమస్యలు, బాధలు తొలగిపోతాయి. ఈ స్తోత్రం నారద పురాణంలో ఉంది.

