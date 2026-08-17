Shasti Vrat: షష్టి వ్రతాన్ని ఆరు మాసాలు ఆచరిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?
శివ పురాణం ప్రకారం, శివుని మూడవ కంటి నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన తేజస్సు నుండే కార్తికేయుడు జన్మించాడు. ఈ దైవిక శక్తిని అగ్నిదేవుడు మోయగా, కృత్తికా నక్షత్రాలు దానిని పోషించి పెంచాయి.
Shasti Vrat
సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని (లేదా స్కంధుని) పూజించడానికి, వ్రతం ఆచరించడానికి, జీవితంలోని సమస్యలు, కష్టాల నుండి రక్షణ పొందడానికి 2026 నాటి షష్ఠి తిథి అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
చంద్రమానంలో వచ్చే ఈ ఆరవ రోజు (షష్ఠి), మనస్సులోని ఆరు అంతర్గత శత్రువులైన అరిషడ్వర్గాలను (అంటే కోపం, అహంకారం, మోహం, అసూయ, లోభం, అజ్ఞానం) జయించడంతో కూడా ప్రతీకాత్మకంగా ముడిపడి ఉంది.
షష్ఠి నాడు నిర్వహించే ఆచారాలలో అభిషేకం ముఖ్యమైనది. ఇందులో దేవుని విగ్రహానికి పాలు, గంధం, తేనె, ఇతర పవిత్ర ద్రవ్యాలతో స్నానం చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత అలంకారం చేస్తారు, అంటే విగ్రహాన్ని పువ్వులు, ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరిస్తారు.
భక్తులు స్కంధ మంత్రాలు, రక్షా కవచాలను పఠిస్తారు. అలాగే దైవానుగ్రహం కోసం హోమం వంటి పవిత్ర అగ్ని కర్మలను కూడా నిర్వహిస్తారు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాలలో, స్కంద షష్ఠిని ఆరు రోజుల ఉపవాసం, ప్రత్యేక పూజలతో జరుపుకుంటారు.
అహంకారం, దుర్గుణాల వినాశనానికి ప్రతీకగా నిలిచే సూరసంహారం (అంటే శూరపద్ముని ఓడించే ఘట్టాన్ని నాటకీయంగా ప్రదర్శించడం)తో ఈ వేడుకలు ముగుస్తాయి.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని షణ్ముఖుడు అని అంటారు, అంటే ఆరు ముఖాలు కలవాడు. ఈ ఆరు ముఖాలు నెమలికి, కోడికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. షష్ఠి, కృత్తికా నక్షత్రం సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది. షష్ఠి రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఆరు వత్తులతో దీపారాధన చేయాలి. షష్ఠి తిథి రోజున బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి, మాంసాహారం సేవించకూడదు.
ఉపవాసం ఉండటం, భూశయనం చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచించారు. షణ్ముఖోత్పత్తి కథను వినడం లేదా చదవడం, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం, కవచం పారాయణం చేయడం వల్ల గొప్ప ఫలితాలు లభిస్తాయి.