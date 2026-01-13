భోగి రోజు షట్తిల ఏకాదశి.. అరుదైన సర్వార్థ, అమృత సిద్ధి యోగం.. నువ్వులతో ఇలా చేస్తే?

2026 సంవత్సరంలో షట్తిల ఏకాదశి జనవరి 14వ తేదీన అరుదైన సర్వార్థ సిద్ధి, అమృత సిద్ధి యోగాలతో వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో షట్తిల ప్రాముఖ్యత, ఆచారాలు, నువ్వుల పూజ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు పవిత్ర ఉపవాస నియమాలను తెలుసుకుందాం..
ఏకాదశి ఉపవాసం సర్వశుభాలను ఇస్తుంది. అలా ఏకాదశి ఉపవాస దినాలలో ఒకటైన షట్టిల ఏకాదశి, మాఘ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో 2026 జనవరి 14న జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్ర ఏకాదశి రెండు అరుదైన దివ్య స్థానాలైన సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగంతో వస్తుంది కాబట్టి ఇది అసాధారణంగా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వ్రతాన్ని విశ్వాసంతో ఆచరించడం వల్ల శ్రేయస్సు వస్తుందని, పేదరికం తొలగిపోతుందని, కోరికలు నెరవేరుతాయని, శ్రీ మహా విష్ణువు, శ్రీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని, ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
షట్టిల అనే పదం షట్ అంటే ఆరు, తిల్ అంటే నువ్వులు అనే రెండు సంస్కృత పదాల నుండి వచ్చింది. ఈ ఏకాదశి నాడు, భక్తులు విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తూ నువ్వులతో పవిత్ర కార్యాలను నిర్వహిస్తారు.
ఈ వ్రతంలో నువ్వులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. వాటి ఆరు పవిత్రమైన ఉపయోగాలు ఏంటంటే?
నువ్వుల స్నానం - శరీరం, మనస్సు శుద్ధి
నువ్వుల పిండి - ఆరోగ్యం, కాంతి
నువ్వుల హోమం - ఇంట్లో శాంతి, సానుకూలత
నువ్వుల తర్పణం - పితృదేవతల ఆశీస్సులు
నువ్వుల ఆహారం - సమతుల్య పోషణ
నువ్వుల దానం- శాశ్వత పుణ్యాన్ని కూడగట్టుకోవడం
ఈ రోజున దానం చేసిన ప్రతి నువ్వు గింజ అసంఖ్యాకమైన పాపాలను తొలగిస్తుందని, శాశ్వత శ్రేయస్సును ఆకర్షిస్తుందని పద్మ పురాణం చెప్తుంది.
2026 షట్తిల ఏకాదశి నాడు శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
సర్వార్థ సిద్ధి యోగం: ఉదయం 7:15 (జనవరి 14) నుండి తెల్లవారుజామున 3:03 (జనవరి 15) వరకు
అమృత సిద్ధి యోగం: ఉదయం 7:15 (జనవరి 14) నుండి తెల్లవారుజామున 3:03 (జనవరి 15) వరకు.. ఈ యోగాల సమయంలో చేసే ఏ ప్రార్థన, దానం, ఆచారం లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యమైనా రెట్టింపు పుణ్యాన్ని ఇస్తుందని నమ్ముతారు.
షట్తిలా ఏకాదశి వ్రతం పాటించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
పాపాలు, కర్మల నుండి విముక్తి
అకాల మరణాలు తప్పుతాయి
దురదృష్టం నుండి రక్షణ
సంపద, గౌరవం, కీర్తి, శ్రేయస్సు
పితృదేవతల ఆశీస్సులు, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి
కోరిన కోరికల నెరవేరుతాయని.. స్కంద పురాణం, పద్మ పురాణం చెప్తున్నాయి.
ఈ రోజున ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్ర జపం, శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవికి అభిషేకం చేయడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. పసుపు వస్త్రాలు, పువ్వులు, స్వీట్లు, సీజనల్ పండ్లను స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించడం ద్వారా కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. పూజ సమయంలో తులసి ఆకులను సమర్పించవచ్చు.
నువ్వులు, ఆహారం, స్వెట్టర్లు దానం చేయవచ్చు.
ఏకాదశి ఉపవాసం వున్నవారు బియ్యంతో తీసుకునే ఆహారాన్ని తీసుకోకూడదు.తులసి ఆకులను తాకకూడదు. శాంతియుతమైన ఆలోచనలతో మెలగాలి. పరుషభాష కూడదు. వాదనలు, ప్రతికూల భావోద్వేగాలకు దూరంగా ఉండాలి. శాకాహారం తీసుకోవాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.