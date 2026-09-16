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Written By సెల్వి సెల్వి

గురువారం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠిస్తే?

Lord Vishnu and Lord Jupiter
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (19:40 IST)
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Lord Vishnu and Lord Jupiter
గురువారం శ్రీ మహావిష్ణువుకు, జ్ఞానం, ధర్మం, విస్తరణలకు కారకుడైన బృహస్పతి (గురు గ్రహం)కి అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున పూజ చేయడం లేదా ఉపవాసం పాటించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక, జ్యోతిష్య శక్తులు అనుకూలమై, స్థిరత్వం, సౌభాగ్యం చేకూరుతాయని విశ్వసిస్తారు. 
 
గురువారం పూజతో ప్రయోజనాలు ఏంటంటే.. వివేకం, ఉన్నత విద్య లభిస్తుంది. గురు గ్రహం మేధస్సు, జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు అధిపతి. ఈ రోజున పూజ చేయడం వల్ల విద్యార్థులు, పండితులు, నిపుణులు విశ్లేషణాత్మక, విద్యా సంబంధిత విషయాలలో రాణించడానికి సహాయపడుతుంది.
 
ఆర్థిక స్థిరత్వం- సంపద: విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవికి పతి కాబట్టి, అప్పులు తీర్చడానికి, ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగించడానికి శాశ్వతమైన సమృద్ధిని ఆకర్షించడానికి గురువారం పూజలు నిర్వహిస్తారు. 
 
గురువారం ఉపవాసం పాటించడం వల్ల వివాహంలో జాప్యం పరిష్కారమవుతుందని, భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణలు తొలగిపోతాయని సాంప్రదాయకంగా నమ్ముతారు. విష్ణువుకు అంకితం చేయబడిన మంత్రాలను ఈ రోజున జపించడం వల్ల ఇంటిని ప్రతికూల శక్తుల నుండి రక్షించి, మానసిక ప్రశాంతతను పెంపొందిస్తుంది.
 
గురు దోష నివారణ: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గురు గ్రహాన్ని పూజించడం వల్ల జాతకంలో గురు గ్రహం ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. గురువారం పూజ సమయంలో పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. బంతి పువ్వుల వంటి పసుపు రంగు పువ్వులను లేదా పసుపు చందనాన్ని ఉపయోగించాలి. ఈ రోజు మర్రి లేదా అరటి చెట్టుకు పసుపు రంగు మిఠాయిలు, శనగపప్పు, బెల్లం, పసుపు సమర్పించాలి.
 
పఠించవలసిన మంత్రాలు:
విష్ణుమూర్తి: ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ (108 సార్లు)
బృహస్పతి: ఓం గ్రాం గ్రీం గ్రోం సహ గురవే నమః (108 సార్లు)
 
దానం: పసుపు రంగు వస్త్రాలు, ఆహారం లేదా పుస్తకాలను పేదలకు లేదా ఆధ్యాత్మిక గురువులకు దానం చేయడం సానుకూల ప్రభావాలను పెంచుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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