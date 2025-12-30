మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (11:02 IST)

వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్ఠత: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు (video)

Ekadasi
వైకుంఠ ఏకాదశి శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనది. ఈ ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ముక్కోటి ఏకాదశి తిథి నాడు మనం ఎలాంటి భగవత్‌ సంబంధమైన కార్యం చేసినా దాని ఫలితం కూడా కోట్ల రెట్లలో ఉంటుందట. 
 
ముక్కోటి ఏకాదశి తిథి రోజు ఒక తులసీ దళం పట్టుకొచ్చి శ్రీమహావిష్ణువు మనస్ఫూర్తిగా సమర్పిస్తే మూడు కోట్ల తులసీ దళాలు సమర్పించిన ఫలితం దక్కుతుందట. కాబట్టి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణు క్షేత్రంలో శ్రీరంగనాథుడి స్మరిస్తూ.. భగవన్నామస్మరణలో ఉంటే అంతకంటే భాగ్యం మరొకటి ఉండదట. 
 
ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున నిత్య పూజ, ఇష్టదేవతారాధన చేసుకుని దగ్గర్లోని వైష్ణవ ఆలయంలో సంఘంగా ఏర్పడి సత్యనారాయణ వ్రతం, విష్ణు సహస్రనామం, గోవింద నామాలు పఠించడం, త్యాగరాజ స్వామి సంగీత విభావరి వినడం, భజనలు, కీర్తనలు చేయాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి చేయగలిగితే మూడు కోట్ల ఏకాదశుల ఫలితం దక్కుతుందట.
 
వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కాగా ఈరోజు మహా విష్ణువును వైకుంఠ ద్వారం దర్శనం చేసుకుంటే మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందనే లక్షలాది మంది భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అందుకే తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలకు తరలివచ్చి విష్ణువును ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకుని పరవశించిపోతున్నారు.

వైకుంఠ ఏకాదశి.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

వైకుంఠ ఏకాదశి.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఇతర అధికారులు సీఎంకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఆపై దర్శనానికి తీసుకెళ్లారు. దర్శనానంతరం, రంగనాయకుల మండపంలో అర్చకులు ఆయనకు పట్టు వస్త్రాలు బహూకరించి, స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు.

తిరుమలకు వచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఘన స్వాగతం పలికిన తితిదే చైర్మన్

తిరుమలకు వచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఘన స్వాగతం పలికిన తితిదే చైర్మన్తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం సాయంత్రం తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, తితిదే అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్‌ను చైర్మన్ శాలువాతో సత్కరించి, శ్రీవారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తితిదే బోర్డు సభ్యురాలు పనబాక లక్ష్మి, ఏపీ మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్‌లు కూడా పాల్గొన్నారు.

Hyderabad: డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసు.. మహిళ నుంచి రూ.1.95 కోట్లు దోచుకున్న ఇద్దరు అరెస్ట్

Hyderabad: డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసు.. మహిళ నుంచి రూ.1.95 కోట్లు దోచుకున్న ఇద్దరు అరెస్ట్డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసులో ఒక మహిళ నుండి రూ. 1.95 కోట్లకు పైగా దోచుకున్నందుకు గుజరాత్‌కు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులను హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుజరాత్‌లోని భావ్‌నగర్‌కు చెందిన సయ్యద్ సోయాబ్ జాహిద్ భాయ్, బెలిమ్ అనస్ రహీమ్ భాయ్‌లను అరెస్టు చేశారు. సైబర్ నేరానికి పాల్పడటంలో నిందితులు కీలక పాత్ర పోషించారని, మోసం చేసిన డబ్బును స్వీకరించడానికి, విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను ఉపయోగించారని, ఆ తర్వాత ఆ డబ్బును హవాలా నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా దుబాయ్‌లో ఉన్న సైబర్ మోసగాళ్లకు బదిలీ చేశారని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వి. అరవింద్ బాబు తెలిపారు.

జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి కొత్త రైల్వే టైంటేబుల్

జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి కొత్త రైల్వే టైంటేబుల్నూతన సంవత్సరంలో రైల్వే కొత్త టైంటేబుల్ అమల్లోకి రానుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న రైళ్ల రాకపోకల్లో చోటుచేసుకునే సమయాలతో ఈ టైంటేబుల్‌ను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ కొత్త టైంటేబుల్ జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే శనివారం తెలిపింది. ముఖ్యంగా, వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌తో సహా మొత్తం 25 రైళ్లు బయలుదేరే వేళల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

సీఎం చంద్రబాబు చాలా ఫీలయ్యారు : మంత్రి సత్యప్రసాద్

సీఎం చంద్రబాబు చాలా ఫీలయ్యారు : మంత్రి సత్యప్రసాద్ఇప్పటివరకు జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటి పట్టణాన్ని ఇపుడు ఆ హోదా నుంచి తొలగించడం జరిగిందని, ఈ నిర్ణయం ఎంతో బాధతో తీసుకున్నదని ఏపీ మంత్రి అనగాని సత్య కుమార్ యాదవ్ అన్నారు. ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతో బాధపడ్డారని చెప్పారు. ఈ తరహా నిర్ణయం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. కాగా, సోమవారం ఏపీ మంత్రిమండలి సమావేశం జరిగింది.

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- కుంభరాశికి సంవత్సరం శుభ ఫలితాలు

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు- కుంభరాశికి సంవత్సరం శుభ ఫలితాలుఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వ్యవహారజయం, అన్నివిధాలా అనుకూలతలున్నాయి. ఏ పని తలపెట్టినా అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. గృహంలో అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ప్రతి విషయంలోను ధైర్యంగా ముందుకు పోగలరు. పరిస్థితులు కూడా అందుకు అనుగుణంగా అనుకూలిస్తాయి. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. మీపై బంధుమిత్రులకు ప్రత్యేకాభిమానం కలుగుతుంది. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. తరచుగా వేడుకలు, విందులకు హాజరవుతుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించుకుంటారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. సొంత గృహం ఏర్పచుకోవాలన్న వాంఛ నెరవేరుతుంది.

2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మకరరాశికి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకం

2026-27: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు - మకరరాశికి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంఈ రాశివారి గోచారం పరిశీలించగా అన్ని రంగాల వారికీ ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఎంతటి వారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆశించిన పదవులు దక్కవు. బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగుచూస్తాయి. వ్యవహారానుకూలత, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. లావాదేవీలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు అధికం. ఇతరుల కోసం ధనం విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పొదుపు మూలక ధనం అందుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. మీ శ్రీమతి లేక శ్రీవారి బంధువర్గంతో సంబంధాలు బలపడతాయి. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఆసక్తి కలిగించిన సంబంధం నిశ్చయమవుతుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. దంపతుల మధ్య అప్పుడప్పుడు కలహాలు తలెత్తినా వెంటనే సమసిపోగలవు. ఆత్మీయులతో తరచుగా కాలక్షేపం చేస్తారు. సొంతంగా గృహం అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన స్ఫురిస్తుంది.

27-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...

27-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తవుతాయి. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.

అది నైటీయే కానీ డేటీ కాదు కదమ్మా: గరికపాటి చురకలు (video)

అది నైటీయే కానీ డేటీ కాదు కదమ్మా: గరికపాటి చురకలు (video)సుప్రసిద్ధ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహరావు గారు ప్రస్తుతం మన సమాజంలోని వికృత పోకడలను తూర్పారపడుతుంటారు. ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది ఎంతమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా చెప్పేస్తుంటారు. అందులో ఎలాంటి మొహమాటం వుండదు. ఆయన మహిళలు సందర్భానుసారంగా కాకుండా వేసుకునే దుస్తుల గురించి చురకలు అంటించారు. నైటీ గురించి మాట్లాడుతూ... దాని పేరే నైటీ. అది రాత్రి వేసుకునే వస్త్రం. అందుకే దానికి నైటీ అని పేరు పెట్టారు. రోజంతా పగలు కూడా వేసుకుని తిరగడానికి అది డేటీ కాదు కదమ్మా. నైటీ అన్నందుకు దానికి కాస్తయినా గౌరవం ఇవ్వాలి.

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...

26-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. దీక్షతో శ్రమిస్తేనే కార్యం నెరవేరుతుంది. ఆకస్మిక ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అవసరాలు, వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు.
