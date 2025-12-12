శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025 (12:31 IST)

Lakshana shastra: మహిళల బొడ్డుతో పాటు ఎడమ బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ వుంటే?

Lakshana shastra
Lakshana shastra
భగవంతుడు సృష్టించిన అద్భుతాల్లో స్త్రీలు కీలకం. ఈ ప్రపంచంలో ఏ జీవిని తీసుకున్నా, వాటిలో స్త్రీపురుషుల అనే విభజన వుంటుంది. మృగాల్లోనూ, వృక్షాల్లోనూ ఆడామగా అనే తేడా వుంటుంది. అలాంటి మానవుల్లో స్త్రీలు సృష్టికే మూలం అని చాలామంది అంటారు. 
 
అలాంటి స్త్రీలతో అదృష్టవంతులు ఎవరు అనే దానిని తెలుసుకుందాం. స్త్రీలు సాధారణంగా నవ్వుతూ వుంటే అదృష్టం తానంతట అదే వస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కానీ, కొందరు స్త్రీలు అదృష్టం కలగలేదని..  కుటుంబ జీవితంలో అందుకే చాలా సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని భావిస్తుంటారు. 
 
అలాంటి వారిని అదృష్టం వరించాలంటే.. ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో వుండాలి. శుభ్రతను పాటించాలి. దైవారాధన చేయాలి. అసూయను, ఈర్ష్యను దూరం చేసుకోవాలి. ఇతరులకు తమ వంతు సాయం చేయాలి. ఎప్పుడూ పసుపుకుంకుమలు, పుష్పాలు ధరించాలి. అప్పుడే ముగ్గురమ్మల అనుగ్రహం అదృష్టం వరిస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు. 
 
అలాగే కొందరు మహిళల్లో ఇవి కనిపిస్తే వారు అదృష్టవంతులని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. స్త్రీల పాదాల్లో ముక్కోణపు గుర్తు వుంటే ఆ స్త్రీలు బుద్ధికుశలతతో రాణిస్తారు. ఇలాంటి స్త్రీల ద్వారా కుటుంబంలో సంతోషానికి లోటుండదని.. లక్షణ శాస్త్రం చెప్తోంది. మహిళల బొడ్డు ప్రాంతంలో పుట్టుమచ్చ వుంటే వారు అదృష్టవంతులుగా పరిగణించబడతారు. 
Lakshana shastra
Lakshana shastra
 
పాదాల్లో శంఖం, తామర వంటి రూపుతో రేఖలుంటే జీవిత భాగస్వామికి వృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడతారు. కాలి వేళ్లు ఒకే మాదిరి పొడవుగా ఉంటే, ఆ మహిళల పూర్తి జీవితం సంతృప్తికరంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది. కంటిమూలల్లో ఎరుపు రంగు ఉంటే, ఆ మహిళ అదృష్టవంతురాలిగా భావిస్తారు. అలాగే ఆడవారి ఎడమ బుగ్గపై మచ్చ వుంటే ఆ మహిళలు వంటల్లో రాటుతేలుతారని, భోజనప్రియులని లక్షణ శాస్త్రం చెప్తోంది.

09-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు...

09-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.

త్రిమూర్తి స్వరూపం సింహాద్రి అప్పన్న, తన్మయత్వంలో విరాట్ కోహ్లి (video)

త్రిమూర్తి స్వరూపం సింహాద్రి అప్పన్న, తన్మయత్వంలో విరాట్ కోహ్లి (video)త్రిమూర్తి స్వరూపంగా సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని భక్తులు భావిస్తారు. ఆ స్వామి వారిని టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాట్సమన్ విరాట్ కోహ్లి దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి ఆలయంలోని మహిమాన్వితమైన స్తంభాన్ని హత్తుకుని ప్రార్థించారు. సింహాచలం... విశాఖపట్నంకి సమీపంలో ఉంది. స్వామివారిని సాధారణంగా గంధపు పూతతో కప్పి ఉంచుతారు. ఈ పూత కారణంగా స్వామివారు శివలింగం ఆకారంలో కనిపిస్తారు. సంవత్సరంలో ఒక్క రోజు మాత్రమే, అంటే వైశాఖ శుద్ధ తదియ (అక్షయ తృతీయ) రోజున, ఈ గంధాన్ని తొలగించి, స్వామివారి నిజరూప దర్శనం భక్తులకు కల్పిస్తారు.

08-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు...

08-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు.

07-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు...

07-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

07-12-2025 నుంచి 13-12-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలాలు

07-12-2025 నుంచి 13-12-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన సమయం. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దలను సంప్రదించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఊహించని ఖర్చులతో సతమతమవుతారు. సాయం అర్ధించేందుకు మనస్కరించదు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో అశ్రద్ధ తగదు. శుక్రవారం నాడు దంపతుల మధ్య కలహం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ విధుల పట్ల ఏకాగ్రత వహించండి. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాట్లు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.
