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ఈ పంచ కన్యల శ్లోకం స్మరిస్తే మహాపాతకాలు పోతాయ్
అహల్యా ద్రౌపదీ సీతా తారా మండోదరీ తథా
పంచ కన్యా స్మరేన్నిత్యం మహా పాతక నాశనం
ఈ శ్లోకంలో ఒక్కొక్క కన్య గురించి క్లుప్తంగా:
అహల్యా: బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో అందమైన స్త్రీలలో ఒకరు. తన పాతివ్రత్యం కారణంగా శిలగా మారిన తర్వాత, శ్రీరాముని పాద స్పర్శతో తిరిగి మానవ రూపం పొందింది.
ద్రౌపది: మహాభారతంలో ఒక ముఖ్య పాత్ర. ఆమె తన జీవితంలో అనేక కష్టాలు, అవమానాలు ఎదుర్కొని కూడా, ఆమె ధైర్యాన్ని మరియు గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోలేదు.
సీత: రామాయణంలో రాముని భార్య. ఆమె గొప్ప పవిత్రతకు, నిస్వార్థమైన ప్రేమకు, మరియు ధర్మానికి చిహ్నం. అగ్ని పరీక్షలో ఆమె పవిత్రత నిరూపితమైంది.
తార: రామాయణంలో సుగ్రీవుని అన్న అయిన వాలి భార్య. ఆమె తెలివైనది, వివేకవంతురాలు, మరియు సంయమనంతో నిర్ణయాలు తీసుకునేది.
మండోదరి: రావణుని భార్య. ఆమె రావణుని చెడు పనులను వ్యతిరేకించినప్పటికీ, తన భర్త పట్ల ఆమె భక్తి, నిష్కపటమైన స్వభావం ఎంతో గౌరవించబడ్డాయి.
మహా పతివ్రతలైన ఈ పంచకన్యలు వారివారి జీవితాల్లో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. వీరిని అత్యంత అద్భుతమైన అందచందాలతోనూ, విశిష్టమైన దివ్య లక్షణాలతోనూ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడని చెప్పబడింది. స్మరణ శ్లోకాన్ని స్త్రీలు ప్రతిరోజూ పఠిస్తే, దీర్ఘ సుమంగళిగా జీవిస్తారనీ, సర్వపాపాలు తొలగి పోతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
బెంగుళూరు ట్రిబుల్ ఐటీ విద్యార్థికి రూ.1.5 కోట్లతో ప్యాకేజీ
దేశ ఐటీ రాజధాని బెంగుళూరు నగరంలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విద్యార్థి బంపర్ ఆఫర్ కొట్టారు. ఈ యేడాది జరిగిన క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ప్లేస్మెంట్లలో ఏకంగా రూ.1.5 కోట్ల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. ఈ యేడాది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లలో నమోదైన అత్యధిక ప్యాకేజీల్లో ఇదొకటి. పలు ఐఐటీల్లో ప్రకటించిన గరిష్ఠ ప్యాకేజీల కంటే కూడా ఇది ఎక్కువ కావడం విశేషం.
హైదరాబాద్ ఏఐజీ ఆస్పత్రిలో కేసీఆర్.. మనవడు హిమాన్షుకు పరామర్శ (video)
తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని తన ఫామ్హౌస్కే పరిమితం కావడం వల్ల, గత కొంతకాలంగా ఆయన బహిరంగ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. అయితే, తాజాగా ఆయన హైదరాబాద్లోని ఏఐజీ ఆసుపత్రికి వచ్చి తన మనవడు హిమాన్షును పరామర్శించారు. మాజీ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ కుమారుడైన హిమాన్షు, జిమ్లో గాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం అతను హైదరాబాద్లోని ఏఐజీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ సంఘటన కారణంగా కేసీఆర్ ఆసుపత్రికి వచ్చారు. తన మనవడితో ఎంతో ఆప్యాయమైన అనుబంధం ఉన్న ఆయన, ఇప్పుడు హిమాన్షును పలకరించారు.
Rental Girlfriend: ఢిల్లీలో ట్రెండ్ అవుతున్న రెంటల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సేవలు
దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో ఒంటరిగా గడిపే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతుందనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అద్దెకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. కాఫీ షాపుకు, అడ్వైంచర్ రైడ్, బైక్ రైడ్ అంటూ వేర్వేరు కార్యక్రమాలకు వేలు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఒక రోజుకు అద్దెకు తీసుకోండని.. రెంటల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ విధానం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఒక రోజుకు నన్ను అద్దెకు తీసుకోండి అనే రెంటల్ సేవను ప్రచారం చేస్తున్న ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఆన్లైన్లో పెద్ద చర్చను రేకెత్తించింది. ఎందుకంటే, చాలా మంది వినియోగదారులు దీనిని ఒక తెలివైన గిగ్ ఎకానమీ ఆలోచన అని పిలవడం, ఇది ఆధునిక సంబంధాల గురించి ఏమి చెబుతుందో ప్రశ్నించడం మధ్య విభేదిస్తున్నారు.
ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనున్న ఏపీ.. మంత్రి దుర్గేష్
పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే వారికి మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు నివు ఏఐ ప్లాట్ఫారమ్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనుందని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మంగళవారం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ), ఎక్స్ప్లోరర్ సంస్థల మధ్య మూడేళ్ల వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. సచివాలయంలో జరిగిన ఈ ఒప్పంద సంతకాల ప్రక్రియను మంత్రి పర్యవేక్షించారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదు : కోర్టుకెక్కిన డీఎంకే నేత
టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సి.జోసెఫ్ విజయ్ ఎన్నిక చెల్లదంటూ ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన డీఎంకే నేత ఒకరు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విజయ్ దాఖలు చేసిన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో కేసుల వివరాలను దాచిపెట్టారని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఆయన ఎన్నిక చెల్లదని పేర్కొంటూ ఆ పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. సీఎం విజయ్తో పాటు రాష్ట్ర క్రీడా శాఖామంత్రి ఆదవ్ అర్జున గెలుపుపై వచ్చిన పిటిషన్లను కూడా జస్టిస్ వి.లక్ష్మీనారాయణన్ ఏకసభ్య ధర్మాసనం విచాణకు స్వీకరించింది. ఈ పిటిషన్లలో ఉన్న కొన్ని సాంకేతిక లోపాలను వారం రోజుల్లోగా సరిదిద్దాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఆ ప్రాసెస్ పూర్తి కాగానే విజయ్తో పాటు మంత్రికి మూడు వారాల గడువిస్తూ రిజిస్ట్రీ నోటీసులు జారీ చేయనుంది.
07-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధి, ధనయోగం ఉన్నాయి.. ఏ రాశికి?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు, అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. ఆచితూచి అడుగేయండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ అనుకూలించదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు గ్రహస్థితి నిరాశాజనకం, మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు.
జూలై 7, 2026: కాలాష్టమి.. తేనె రాసిన జిల్లేడు ఆకులు.. నైవేద్యంగా రెండు గులాబ్జామూన్లు..?
కాలాష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజతో మోక్షం సిద్ధిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కాలాష్టమి విశ్వంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అష్టమి తిథి అజ్ఞానాన్ని అధిగమించి, భావోద్వేగ బంధాలను త్యజించడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. సాయంత్రం నుండి అర్ధరాత్రి వరకు నిర్వహించే నిశిత పూజ, భైరవుని రక్షక శక్తిని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచుతుంది. కాశీలోని కాలభైరవుని పూజలు దర్శించే వారికి లేదా శివాలయాల్లో జరిగే భైరవ పూజను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి.
06-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలతో సతమతమవుతారు...
05-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. పత్రాలు అందుతాయి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
05-07-2026 నుంచి 11-07-2026 వరకు ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం..?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. మంగళవారం నాడు చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం మొండితనం విసుగు కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. నూతన వ్యాపారాలకు అనుకూలం. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. అధికారులకు కొత్త బాధ్యతలు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు.