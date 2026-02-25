Amalaki Ekadashi 2026: అమలకి ఏకాదశి రోజున ఉసిరి చెట్టును పూజిస్తే..?
రంగభరి ఏకాదశి లేదా అమలకి ఏకాదశి అనేది ఫాల్గుణ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో 11వ రోజున జరుపుకునే పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున, ఉసిరి చెట్టును ప్రధానంగా పూజిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది విష్ణువు నివాసంగా నమ్ముతారు. ఆసక్తికరంగా, ఈ రోజు హోలీ పండుగ రోజున వస్తోంది. భక్తులు దీనిని ఫాల్గుణ శుక్ల ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సంవత్సరం పవిత్రమైన అమలకి ఏకాదశి వ్రతం ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
ఈ సంవత్సరం అమలకి ఏకాదశి లేదా రంగభరి ఏకాదశి వ్రతం ఫిబ్రవరి 27, 2026, శుక్రవారం నాడు జరుపుకుంటారు. ఏకాదశి తిథి ఫిబ్రవరి 27న తెల్లవారుజామున 12:33 గంటలకు ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 27, 2026న రాత్రి 10:32 గంటలకు ముగుస్తుంది.
దీనిని పాపనాశిని ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున, ఉసిరి చెట్టును లక్ష్మీదేవి, శ్రీ హరి విష్ణువు నివాసంగా భావిస్తారు. ఆరోగ్యం, సంపద, ఆనందం, శాంతి కోసం ఈ రోజున మహావిష్ణువును పూజించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ రోజున ఉసిరిచెట్టును పూజించడం, సేవించడం, దానం చేయడం వల్ల వ్యాధులు నశిస్తాయి. పాపాలు దూరమౌతాయి. జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.
ఈసారి అమాలకీ ఏకాదశి నాడు నాలుగు శుభ యోగాలు- సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, రవి యోగం, ఆయుష్మాన్ యోగం, సౌభాగ్య యోగం ఏర్పడనున్నాయి. ఈ పవిత్ర యోగాలలో చేసే పూజలు, దానధర్మాలు అనేక రెట్లు అధిక ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.