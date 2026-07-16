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Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది.
ప్రస్తుతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) ఏప్రిల్-మార్చి ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పటికీ, ఆలయ సుదీర్ఘ సంప్రదాయంలో భాగంగా ఈ ఉత్సవం కొనసాగుతోంది. ఈ వేడుకలో భాగంగా, గత ఏడాదికి సంబంధించిన లెక్కలను శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి సమక్షంలో అధికారికంగా సమర్పిస్తారు.
అలాగే రాబోయే ఏడాదికి సంబంధించిన కొత్త ఖాతా పుస్తకాలను ప్రవేశపెడతారు. ఉదయం 7 గంటలకు 'బంగారు వాకిలి' సమీపంలోని 'ఘంటా మండపం' వద్ద ఈ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతులైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి గరుడాళ్వారుకు అభిముఖంగా 'సర్వభూపాల వాహనం'పై ఆశీనులవుతారు.
అదే సమయంలో శ్రీ విష్వక్సేనుల వారు దక్షిణం వైపు చూస్తూ ప్రత్యేక పీఠంపై ఆశీనులవుతారు. గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్టుకు కూడా ప్రత్యేక పూజలు, నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. ఈ వేడుకలో భాగంగా, తిరుమల పెద్ద జీయర్ స్వామి ఆరు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు.
co-living తంటా, ప్రియుడి ఇంటికి వెళ్లిన యువతి, పెళ్లి చేసేసిన పెద్దలు
co-living, సహజీవనం... ఇది ఇప్పుడు కామన్ అయ్యింది. ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాలకు వెళ్లే యువతీయువకులు తమ సేఫ్టీ దృష్ట్యా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కలిసే వుంటున్నారు. ఐతే ఈ సమయంలో ఎవరికివారు దూరం పాటించేవారు కొంతమంది వుంటే... ఒకరికొకరు దగ్గరై ప్రేమలో పడుతున్నవారు కూడా వుంటున్నారు. ఇలా ప్రేమలో కూరుకుపోయినవారు ఒక్కోసారి పెద్దలకు చెప్పలేక చాటుమాటుగా తమ ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఘటనే పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో జరిగింది. పలనాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన ఓ యువజంట గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమలో వున్నారు.
విఫలమైన ప్రేమ ... ఉరేసుకున్న యువతి ... మృతదేహానికి తాళి కట్టాలంటూ డిమాండ్
ఏపీలోని గుంటూరుకు చెందిన ఓ యువతి ప్రేమ విఫలంకావడంతో ముంబైలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రియుడు పెళ్లికి నిరాకరించడమే ఆమె బలవన్మరణానికి కారణమని మృతురాలి బంధువులు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, మృతదేహంలో ప్రేమికుడి ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగారు. పైగా, మృతదేహానికే తాళి కట్టాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
బంగ్లాదేశ్లో పెళ్లి పేరుతో అమ్మాయిలను కొనుగోలు చేశారో... తమ పౌరులకు చైనా వార్నింగ్
తమ దేశ పౌరులకు చైనా గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. బంగ్లాదేశ్లో అమ్మాయిలను (వధువులను) కొనుగోలు చేస్తే మాత్రం కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. పెళ్లి పేరుతో సాగించే ఇలాంటి చర్యలను మానవ అక్రమ రవాణాగా పరిగణిస్తారని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే బంగ్లాదేశ్ చట్టాల ప్రకారం మరణశిక్ష పడే అవకాశం కూడా ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఢాకాలోని చైనా రాయబార కార్యాలయం ఒక కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
రహదారులు సురక్షితమేనని 10 మందిలో 9 మంది భావన, రవాణా నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ప్రతి పది మందిలో తొమ్మిది మంది తమ రోజువారీ రోడ్డు ప్రయాణం సురక్షితంగా ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే, రవాణా వ్యవస్థలను రూపకల్పన, నిర్మాణం, నిర్వహణ చేసే రంగ నిపుణుల్లో సగం కంటే తక్కువ మంది (45%) మాత్రమే ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నారు. బ్రెంబో మద్దతుతో ఎకనామిస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ నిర్వహించిన తాజా పరిశోధన ప్రకారం, రోడ్డు భద్రతపై ప్రజల విశ్వాసానికి, నిపుణుల అంచనాలకు మధ్య ఆందోళనకరమైన ‘విశ్వాస అంతరం’ (Confidence Gap) ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. రోడ్డు భద్రతా పనితీరు అత్యంత పేలవంగా ఉన్న మార్కెట్లలో ఈ అంతరం మరింత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఏపీ : తల్లికి వందనం పథకం కింద జూలై 22న నిధుల విడుదల
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఊరటనిస్తూ, తల్లికి వందనం పథకం కింద నిధులను జూలై 22న విడుదల చేయడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ రూ.10,120.78 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని అందిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను కార్యదర్శి కోన శశిధర్ జారీ చేశారు. 1-12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ పథకం కింద, ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. ఇందులో రూ.13,000 నేరుగా తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ గుర్తింపు, కాగా రూ.2,00 పాఠశాల నిర్వహణ, అభివృద్ధి కోసం జమ చేయబడింది.
Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది.
శ్రీనివాసమంగాపురంలో జూలై 17 నుండి వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు
శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జూలై 17 నుండి 19 వరకు జరగనున్న వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఉత్సవాలకు ముందు, గురువారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో 'కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం' నిర్వహించారు. సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాల్లో తోమాల సేవ, కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం వంటి సేవలు జరిగాయి.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ
16-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం,