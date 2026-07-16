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  4. Anivara Asthanam to Mark Start of Tirumala Temple’s Ceremonial Accounting Year Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (21:38 IST)

Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..

Tirumala
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (21:38 IST)
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తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది. 
 
ప్రస్తుతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) ఏప్రిల్-మార్చి ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పటికీ, ఆలయ సుదీర్ఘ సంప్రదాయంలో భాగంగా ఈ ఉత్సవం కొనసాగుతోంది. ఈ వేడుకలో భాగంగా, గత ఏడాదికి సంబంధించిన లెక్కలను శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి సమక్షంలో అధికారికంగా సమర్పిస్తారు.
 
అలాగే రాబోయే ఏడాదికి సంబంధించిన కొత్త ఖాతా పుస్తకాలను ప్రవేశపెడతారు. ఉదయం 7 గంటలకు 'బంగారు వాకిలి' సమీపంలోని 'ఘంటా మండపం' వద్ద ఈ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతులైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి గరుడాళ్వారుకు అభిముఖంగా 'సర్వభూపాల వాహనం'పై ఆశీనులవుతారు.
 
అదే సమయంలో శ్రీ విష్వక్సేనుల వారు దక్షిణం వైపు చూస్తూ ప్రత్యేక పీఠంపై ఆశీనులవుతారు. గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్టుకు కూడా ప్రత్యేక పూజలు, నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. ఈ వేడుకలో భాగంగా, తిరుమల పెద్ద జీయర్‌ స్వామి ఆరు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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